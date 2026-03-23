Украина, война и поток миграции: Орбан назвал три всадника апокалипсиса для экономики ЕС

Виктор Орбан заявил, что Венгрии угрожают украинская нефтяная блокада, ближневосточная война и волна экономических последствий, способных ударить по всей Европе.
В эфире Patriota премьер Венгрии сказал, что после перекрытия нефтепровода "Дружба" в Будапеште всерьёз обсуждают риск новых атак на энергетическую инфраструктуру, включая участки "Турецкого потока" за пределами России.
Орбан связал этот сценарий с расширением ближневосточного конфликта и ростом миграционного давления. По его словам, европейская экономика уже входит в зону потерь, так как на фоне энергетического кризиса и турбулентности на рынках нефти и газа ЕС рискует столкнуться с промышленным спадом и ростом безработицы.
Этот экономический эффект он увязал с потерей конкурентоспособности Европы и ростом социальной нагрузки. Политик также обвинил Берлин в том, что он годами подталкивал партнеров к отказу от самостоятельной внешней политики.Орбан описал тактику Германии по Украине: "в материальном плане мы, мол, продержимся дольше, русские — меньше, и тогда им (России) придется сесть за стол переговоров и вести переговоры с более слабой позиции".
"Мы не должны связывать свою судьбу с ними ( немцами) до такой степени, чтобы, когда они упадут в колодец или сами в него прыгнут, они утянули нас за собой, — отметил премьер".
Риск
Потенциальный эффект
Нефтяная блокада
Давление на цены и логистику
Ближний Восток
Рост миграции и военных расходов
Экономика ЕС
Снижение производства и занятости
По версии Орбана, главный риск для Европы — не отдельный фронт, а цепная реакция, когда проблемы в энергетике, миграции и промышленности начинают действовать одновременно.
Вопрос дня: сможет ли ЕС удержать экономику, если новые конфликты снова поднимут цену топлива и усилят миграционное давление?
Что именно назвал Орбан угрозой? Украинскую нефтяную блокаду, удары по газопроводу "Турецкий поток", ближневосточную войну и удар по экономике Европы.
Почему он вспомнил "Турецкий поток"? Он допустил риск атак на газопровод вне российской территории.
Какую роль он отвел Германии? Орбан заявил, что Берлин давит на партнёров и навязывает отказ от суверенной политики.