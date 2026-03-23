Украина, война и поток миграции: Орбан назвал три всадника апокалипсиса для экономики ЕС

Орбан связал этот сценарий с расширением ближневосточного конфликта и ростом миграционного давления. По его словам, европейская экономика уже входит в зону потерь, так как на фоне энергетического кризиса и турбулентности на рынках нефти и газа ЕС рискует столкнуться с промышленным спадом и ростом безработицы.

В эфире Patriota премьер Венгрии сказал, что после перекрытия нефтепровода "Дружба" в Будапеште всерьёз обсуждают риск новых атак на энергетическую инфраструктуру, включая участки "Турецкого потока" за пределами России.

Виктор Орбан заявил, что Венгрии угрожают украинская нефтяная блокада, ближневосточная война и волна экономических последствий, способных ударить по всей Европе.

Риск Потенциальный эффект Нефтяная блокада Давление на цены и логистику Ближний Восток Рост миграции и военных расходов Экономика ЕС Снижение производства и занятости

По версии Орбана, главный риск для Европы — не отдельный фронт, а цепная реакция, когда проблемы в энергетике, миграции и промышленности начинают действовать одновременно.

Что именно назвал Орбан угрозой? Украинскую нефтяную блокаду, удары по газопроводу "Турецкий поток", ближневосточную войну и удар по экономике Европы.

Почему он вспомнил "Турецкий поток"? Он допустил риск атак на газопровод вне российской территории.

Какую роль он отвел Германии? Орбан заявил, что Берлин давит на партнёров и навязывает отказ от суверенной политики.

Американское усиление в регионе и перекройка присутствия НАТО в Ираке, по мнению Орбана, только подтверждают: Европа уже живет в режиме системного риска.