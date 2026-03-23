Деньги любят тишину и выдержку: один год ожидания превратил обычные пенсии в растущий капитал
580 тысяч чистого убытка: как ставрополец превратил походы за едой в криминальный бизнес
Безопасность в рулоне: в Японии стали лихорадочно скупать туалетную бумагу
Череповец замер, а Вологда бежит: разрыв цен на недвижимость в двух городах достиг предела
Возраст крадет глубину сна: одна ошибка только усугубляет ночные пробуждения
Сазан на мелководье, штрафы в космосе: как не разориться на весеннем клеве в Ростовской области
Легенда возвращается с сюрпризом: кроссовер Volga K50 бросает дерзкий вызов китайским хитам
193 протокола за наглость: ставропольские инспекторы устроили массовую порку нарушителям ПДД
Коварство на клеточном уровне: врач из Коми рассказала, как именно вирус папилломы провоцирует системные сбои

Украина, война и поток миграции: Орбан назвал три всадника апокалипсиса для экономики ЕС

Экономика » Прогнозы и статистика

Виктор Орбан заявил, что Венгрии угрожают украинская нефтяная блокада, ближневосточная война и волна экономических последствий, способных ударить по всей Европе.

Фото: commons.wikimedia.org by European People's Party, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
В эфире Patriota премьер Венгрии сказал, что после перекрытия нефтепровода "Дружба" в Будапеште всерьёз обсуждают риск новых атак на энергетическую инфраструктуру, включая участки "Турецкого потока" за пределами России.

Орбан связал этот сценарий с расширением ближневосточного конфликта и ростом миграционного давления. По его словам, европейская экономика уже входит в зону потерь, так как на фоне энергетического кризиса и турбулентности на рынках нефти и газа ЕС рискует столкнуться с промышленным спадом и ростом безработицы.

Этот экономический эффект он увязал с потерей конкурентоспособности Европы и ростом социальной нагрузки. Политик также обвинил Берлин в том, что он годами подталкивал партнеров к отказу от самостоятельной внешней политики.

Орбан описал тактику Германии по Украине: "в материальном плане мы, мол, продержимся дольше, русские — меньше, и тогда им (России) придется сесть за стол переговоров и вести переговоры с более слабой позиции".
"Мы не должны связывать свою судьбу с ними ( немцами) до такой степени, чтобы, когда они упадут в колодец или сами в него прыгнут, они утянули нас за собой, — отметил премьер".

Риск Потенциальный эффект
Нефтяная блокада Давление на цены и логистику
Ближний Восток Рост миграции и военных расходов
Экономика ЕС Снижение производства и занятости

По версии Орбана, главный риск для Европы — не отдельный фронт, а цепная реакция, когда проблемы в энергетике, миграции и промышленности начинают действовать одновременно.

Вопрос дня: сможет ли ЕС удержать экономику, если новые конфликты снова поднимут цену топлива и усилят миграционное давление?

Что именно назвал Орбан угрозой? Украинскую нефтяную блокаду, удары по газопроводу "Турецкий поток",  ближневосточную войну и удар по экономике Европы.

Почему он вспомнил "Турецкий поток"? Он допустил риск атак на газопровод вне российской территории.

Какую роль он отвел Германии? Орбан заявил, что Берлин давит на партнёров и навязывает отказ от суверенной политики.

Американское усиление в регионе и перекройка присутствия НАТО в Ираке, по мнению Орбана, только подтверждают: Европа уже живет в режиме системного риска.

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Сейчас читают
Вы видите камеру слишком поздно: за сколько метров фиксируется превышение скорости
Авто
Вы видите камеру слишком поздно: за сколько метров фиксируется превышение скорости
Соседи будут заглядываться: 7 кустарников, которые превращают сад в цветущий рай
Садоводство, цветоводство
Соседи будут заглядываться: 7 кустарников, которые превращают сад в цветущий рай
Популярное
20 охранников для защиты от своих: страх Зеленского перед солдатами внутри бункера

Откровенный рассказ боевого офицера вскрыл глубокий раскол между политической элитой в Киеве и теми, кто находится на передовой линии соприкосновения.

20 охранников для защиты от своих: страх Зеленского перед солдатами внутри бункера
Удобрения на вес золота: Тегеран диктует цены на подкормку почвы фермерам из Айовы
Удобрения на вес золота: Тегеран диктует цены на подкормку почвы фермерам из Айовы
Один приём — и кусты ломятся от плодов: схема посадки перца, которую копируют соседи
Железо пошло на дно — и это не зерно: натовский груз для Киева внезапно пополнил коллекцию Дуная
Маркетплейсам могут запретить определять стоимость товаров Олег Артюков Пять дней на сборы: Ирак выставил жёсткие сроки для вывода американских военных баз Любовь Степушова Бейрут трясёт от взрывов: разрушенный дом стал символом новой реальности Анхар Кочнева
Тень Москвы над пустыней: секретные разведданные лишают американскую армию эффекта внезапности
Затишье перед бурей: в израильских чатах зреет сомнение о войне с Ираном
Кошки не приручались — они всё рассчитали: как человек стал частью их плана ещё 10 000 лет назад
Кошки не приручались — они всё рассчитали: как человек стал частью их плана ещё 10 000 лет назад
Последние материалы
Возраст крадет глубину сна: одна ошибка только усугубляет ночные пробуждения
Сазан на мелководье, штрафы в космосе: как не разориться на весеннем клеве в Ростовской области
Легенда возвращается с сюрпризом: кроссовер Volga K50 бросает дерзкий вызов китайским хитам
Украина, война и поток миграции: Орбан назвал три всадника апокалипсиса для экономики ЕС
Позор на ресепшн: за эту вещь из номера в Анталье сдадут в полицию прямо на выселении из отеля
193 протокола за наглость: ставропольские инспекторы устроили массовую порку нарушителям ПДД
Коварство на клеточном уровне: врач из Коми рассказала, как именно вирус папилломы провоцирует системные сбои
Судейский распил на 70 миллионов: в Ростове вынесли приговор по делу о краже шахтерских денег
Деньги на исходе, а страх растёт: политическая система Киева начала разваливаться под грузом саботажа
Апокалипсис как цель: чего на самом деле хотят христианские сионисты в окружении Трампа
