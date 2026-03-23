Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Простой симптом, опасный диагноз: о чем на самом деле говорит постоянная жажда
580 тысяч чистого убытка: как ставрополец превратил походы за едой в криминальный бизнес
Безопасность в рулоне: в Японии стали лихорадочно скупать туалетную бумагу
Череповец замер, а Вологда бежит: разрыв цен на недвижимость в двух городах достиг предела
Возраст крадет глубину сна: одна ошибка только усугубляет ночные пробуждения
Сазан на мелководье, штрафы в космосе: как не разориться на весеннем клеве в Ростовской области
Легенда возвращается с сюрпризом: кроссовер Volga K50 бросает дерзкий вызов китайским хитам
Украина, война и поток миграции: Орбан назвал три всадника апокалипсиса для экономики ЕС
193 протокола за наглость: ставропольские инспекторы устроили массовую порку нарушителям ПДД

Деньги любят тишину и выдержку: один год ожидания превратил обычные пенсии в растущий капитал

Экономика

Пенсионная система — это сложный механизм распределения капитала во времени. Большинство воспринимает выплаты как социальное пособие. Ошибка. Это результат отложенного потребления. Эффективность системы зависит от того, насколько точно вы управляете ликвидностью своих активов.

Фото: freepik.com by ededchechine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Российские деньги

Алгоритм долгосрочного капитализма

Отказ от получения выплат сегодня — это инвестиция. Вы замораживаете свои накопленные баллы. Государство компенсирует риск инфляции повышающими коэффициентами. Это чистая математика роста.

"Мы переходим к модели осознанного управления пенсионным портфелем. Каждый год отсрочки — это капитализация ваших баллов с премией", — объяснил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Механика пенсионного депонирования

Система базируется на двух рычагах. Первый — фиксированная выплата. Второй — индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК). При активации отсрочки включаются мультипликаторы.

Один год «тишины» дает доходность 7% к ИПК. Фиксированная часть прирастает на 5,6%. Пятнадцать лет работы после достижения порога превращают расчет в математическую прогрессию. Эффект масштаба становится очевидным через тридцать шесть месяцев ожидания.

Срок отсрочки Коэффициент к фиксированной части
1 год 1,056
5 лет 1,360

"Ликвидность накоплений сегодня важнее номинала. Пенсионный фонд не занимается благотворительностью. Это институциональный баланс активов", — отметил в беседе с Pravda.Ru финансовый консультант Илья Кравцов.

Работодатель продолжает делать перечисления на ваш счет. Индексация происходит без вашего участия. Цифровизация пенсионных данных исключает человеческий фактор. Робот пересчитывает сумму в августе автоматически.

"Администрирование выплат стало абсолютно прозрачным. Система видит каждый ваш взнос в режиме реального времени", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru налоговый бухгалтер Наталья Громова.

Ответы на популярные вопросы о пенсионной стратегии

Можно ли капитализировать выплаты бесконечно?

Нет. Потолок — десять лет. После этого срока коэффициенты перестают прогрессировать.

Что будет, если запросить выплаты через 11 месяцев?

Минимальный цикл — 12 полных месяцев. Десять месяцев простоя не дадут никакой надбавки.

Читайте также

Экспертная проверка: макроэкономист Артём Логинов, финансовый консультант Илья Кравцов, бухгалтер Наталья Громова.
Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Гибкая броня для двора: как превратить ненужный ковер в надежный фундамент для дорожек
Садоводство, цветоводство
Гибкая броня для двора: как превратить ненужный ковер в надежный фундамент для дорожек
Железо пошло на дно — и это не зерно: натовский груз для Киева внезапно пополнил коллекцию Дуная
Мир. Новости мира
Железо пошло на дно — и это не зерно: натовский груз для Киева внезапно пополнил коллекцию Дуная
Стиралка пошла в пляс? Один копеечный трюк навсегда успокоит бешеную машинку без мастера
Недвижимость
Стиралка пошла в пляс? Один копеечный трюк навсегда успокоит бешеную машинку без мастера
Популярное
20 охранников для защиты от своих: страх Зеленского перед солдатами внутри бункера

Откровенный рассказ боевого офицера вскрыл глубокий раскол между политической элитой в Киеве и теми, кто находится на передовой линии соприкосновения.

20 охранников для защиты от своих: страх Зеленского перед солдатами внутри бункера
Удобрения на вес золота: Тегеран диктует цены на подкормку почвы фермерам из Айовы
Удобрения на вес золота: Тегеран диктует цены на подкормку почвы фермерам из Айовы
Один приём — и кусты ломятся от плодов: схема посадки перца, которую копируют соседи
Железо пошло на дно — и это не зерно: натовский груз для Киева внезапно пополнил коллекцию Дуная
Маркетплейсам могут запретить определять стоимость товаров Олег Артюков Пять дней на сборы: Ирак выставил жёсткие сроки для вывода американских военных баз Любовь Степушова Бейрут трясёт от взрывов: разрушенный дом стал символом новой реальности Анхар Кочнева
Тень Москвы над пустыней: секретные разведданные лишают американскую армию эффекта внезапности
Затишье перед бурей: в израильских чатах зреет сомнение о войне с Ираном
Кошки не приручались — они всё рассчитали: как человек стал частью их плана ещё 10 000 лет назад
Кошки не приручались — они всё рассчитали: как человек стал частью их плана ещё 10 000 лет назад
Последние материалы
Простой симптом, опасный диагноз: о чем на самом деле говорит постоянная жажда
Деньги любят тишину и выдержку: один год ожидания превратил обычные пенсии в растущий капитал
580 тысяч чистого убытка: как ставрополец превратил походы за едой в криминальный бизнес
Безопасность в рулоне: в Японии стали лихорадочно скупать туалетную бумагу
Череповец замер, а Вологда бежит: разрыв цен на недвижимость в двух городах достиг предела
Возраст крадет глубину сна: одна ошибка только усугубляет ночные пробуждения
Сазан на мелководье, штрафы в космосе: как не разориться на весеннем клеве в Ростовской области
Легенда возвращается с сюрпризом: кроссовер Volga K50 бросает дерзкий вызов китайским хитам
Украина, война и поток миграции: Орбан назвал три всадника апокалипсиса для экономики ЕС
Позор на ресепшн: за эту вещь из номера в Анталье сдадут в полицию прямо на выселении из отеля
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.