Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Безопасность в рулоне: в Японии стали лихорадочно скупать туалетную бумагу
Череповец замер, а Вологда бежит: разрыв цен на недвижимость в двух городах достиг предела
Возраст крадет глубину сна: одна ошибка только усугубляет ночные пробуждения
Сазан на мелководье, штрафы в космосе: как не разориться на весеннем клеве в Ростовской области
Легенда возвращается с сюрпризом: кроссовер Volga K50 бросает дерзкий вызов китайским хитам
Украина, война и поток миграции: Орбан назвал три всадника апокалипсиса для экономики ЕС
193 протокола за наглость: ставропольские инспекторы устроили массовую порку нарушителям ПДД
Коварство на клеточном уровне: врач из Коми рассказала, как именно вирус папилломы провоцирует системные сбои
Судейский распил на 70 миллионов: в Ростове вынесли приговор по делу о краже шахтерских денег

Коллекторы звонят по кредиту, который вы не брали? Правильный шаг спасет от лишних выплат

Экономика

Если коллекторы требуют вернуть долг, который человек не брал, важно не вступать с ними в спор, а сразу выяснять источник задолженности и обращаться в соответствующую организацию. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал адвокат, председатель московской коллегии адвокатов, директор компании "Князев и партнеры" Андрей Князев.

Мужчина избавился от кредитов
Фото: Pravda.Ru by Виктор Дементьев, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мужчина избавился от кредитов

Князев отметил, что в подобных ситуациях обращаться напрямую к коллекторам не имеет смысла, так как они действуют на основании уже принятого судебного решения. По его словам, важно выяснить, какая именно организация заявляет о долге и откуда он возник.

"Коллекторы, как правило, ссылаются на исполнительный лист, то есть на уже принятое судебное решение. Речь идет не о произвольных требованиях, а о задолженности, переданной им банком или микрофинансовой организацией. В такой ситуации необходимо установить, где именно был оформлен кредит, и обращаться непосредственно в эту организацию. По-другому разобраться в ситуации вряд ли получится", — пояснил адвокат.

Он добавил, что нередко подобные случаи могут быть связаны с мошенническими действиями. При этом сами коллекторы не заинтересованы в искажении информации, так как работают с уже переданными им долгами. В большинстве случаев, если человек действительно не оформлял заем, проблема решается на уровне финансовой организации.

"Если в самой организации отказываются разбираться или не дают внятного ответа, тогда уже необходимо обращаться в суд. Как правило, крупные банки предоставляют все необходимые документы, и на их основании можно доказать свою правоту. В таких ситуациях важно добиваться официального разбирательства, а не ограничиваться устными объяснениями", — заключил Князев.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Допинг для малинника: одна секретная горсть в апреле превращает дачу в ягодный конвейер
Садоводство, цветоводство
Допинг для малинника: одна секретная горсть в апреле превращает дачу в ягодный конвейер
Атаки на Иран парализовали нефтегазовые сделки в США
Бизнес
Атаки на Иран парализовали нефтегазовые сделки в США
Популярное
20 охранников для защиты от своих: страх Зеленского перед солдатами внутри бункера

Откровенный рассказ боевого офицера вскрыл глубокий раскол между политической элитой в Киеве и теми, кто находится на передовой линии соприкосновения.

20 охранников для защиты от своих: страх Зеленского перед солдатами внутри бункера
Удобрения на вес золота: Тегеран диктует цены на подкормку почвы фермерам из Айовы
Удобрения на вес золота: Тегеран диктует цены на подкормку почвы фермерам из Айовы
Один приём — и кусты ломятся от плодов: схема посадки перца, которую копируют соседи
Железо пошло на дно — и это не зерно: натовский груз для Киева внезапно пополнил коллекцию Дуная
Маркетплейсам могут запретить определять стоимость товаров Олег Артюков Пять дней на сборы: Ирак выставил жёсткие сроки для вывода американских военных баз Любовь Степушова Бейрут трясёт от взрывов: разрушенный дом стал символом новой реальности Анхар Кочнева
Тень Москвы над пустыней: секретные разведданные лишают американскую армию эффекта внезапности
Затишье перед бурей: в израильских чатах зреет сомнение о войне с Ираном
Кошки не приручались — они всё рассчитали: как человек стал частью их плана ещё 10 000 лет назад
Кошки не приручались — они всё рассчитали: как человек стал частью их плана ещё 10 000 лет назад
Последние материалы
Возраст крадет глубину сна: одна ошибка только усугубляет ночные пробуждения
Сазан на мелководье, штрафы в космосе: как не разориться на весеннем клеве в Ростовской области
Легенда возвращается с сюрпризом: кроссовер Volga K50 бросает дерзкий вызов китайским хитам
Украина, война и поток миграции: Орбан назвал три всадника апокалипсиса для экономики ЕС
Позор на ресепшн: за эту вещь из номера в Анталье сдадут в полицию прямо на выселении из отеля
193 протокола за наглость: ставропольские инспекторы устроили массовую порку нарушителям ПДД
Коварство на клеточном уровне: врач из Коми рассказала, как именно вирус папилломы провоцирует системные сбои
Судейский распил на 70 миллионов: в Ростове вынесли приговор по делу о краже шахтерских денег
Деньги на исходе, а страх растёт: политическая система Киева начала разваливаться под грузом саботажа
Апокалипсис как цель: чего на самом деле хотят христианские сионисты в окружении Трампа
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.