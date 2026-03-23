Коллекторы звонят по кредиту, который вы не брали? Правильный шаг спасет от лишних выплат

Если коллекторы требуют вернуть долг, который человек не брал, важно не вступать с ними в спор, а сразу выяснять источник задолженности и обращаться в соответствующую организацию. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал адвокат, председатель московской коллегии адвокатов, директор компании "Князев и партнеры" Андрей Князев.

Князев отметил, что в подобных ситуациях обращаться напрямую к коллекторам не имеет смысла, так как они действуют на основании уже принятого судебного решения. По его словам, важно выяснить, какая именно организация заявляет о долге и откуда он возник.

"Коллекторы, как правило, ссылаются на исполнительный лист, то есть на уже принятое судебное решение. Речь идет не о произвольных требованиях, а о задолженности, переданной им банком или микрофинансовой организацией. В такой ситуации необходимо установить, где именно был оформлен кредит, и обращаться непосредственно в эту организацию. По-другому разобраться в ситуации вряд ли получится", — пояснил адвокат.

Он добавил, что нередко подобные случаи могут быть связаны с мошенническими действиями. При этом сами коллекторы не заинтересованы в искажении информации, так как работают с уже переданными им долгами. В большинстве случаев, если человек действительно не оформлял заем, проблема решается на уровне финансовой организации.

"Если в самой организации отказываются разбираться или не дают внятного ответа, тогда уже необходимо обращаться в суд. Как правило, крупные банки предоставляют все необходимые документы, и на их основании можно доказать свою правоту. В таких ситуациях важно добиваться официального разбирательства, а не ограничиваться устными объяснениями", — заключил Князев.