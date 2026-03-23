Ливия вмешивается в дрейф аварийного российского газовоза в Средиземном море

Ливия, а не Евросоюз, взяла на себя инициативу по предотвращению экологической аварии в связи с дрейфом аварийного российского газовоза в Средиземном море.

Повреждённый российский газовоз "Арктический Метагаз" уже более двух недель дрейфует в центре Средиземного моря.

По нормам морского права ответственность за локализацию ущерба ложится на прибрежные государства в зоне дрейфа, потерпевшего аварию судна. Пробоины в корпусе, отсутствие хода и электроснабжения делают инцидент не только политическим, но и технологическим: любой срыв герметичности на танкере СПГ способен запустить цепную реакцию рисков.

Дрейф обломков в Сицилийском проливе опасен не сам по себе, а тем, что смешивает нефтяной след, СПГ и судовые остатки в зоне сложных течений — это классическая формула трансграничного загрязнения.

Танкер длиной 277 метров получил повреждения в ночь с 3 на 4 марта после атаки украинского беспилотника. Судно осталось на плаву только благодаря двойному корпусу, но потеряло управление и ушло в свободный дрейф между Лампедузой и Мальтой. На борту уже не было экипажа: 30 россиян были эвакуированы и возвращены домой.

Ливийская Национальная нефтяная корпорация сообщила о срочном контракте с международной компанией по ликвидации подобных инцидентов. Работы ведёт Mellitah Oil & Gas — совместное предприятие ННК и итальянской Eni.

Параметр Состояние Судно "Арктический Метагаз" Длина 277 м Статус Без хода и энергии Локация Сицилийский пролив

Главный вопрос, успеют ли локализовать угрозу до того, как течения разнесут загрязнение по всему центральному Средиземноморью?

Россия классифицировала инцидент как акт международного терроризма и морского пиратства со стороны Украины. Москва переложила ответственность за последствия инцидента на сторону, совершившую атаку, и на страны, которые не обеспечили безопасность судоходства. Западная страховка на судно и груз не была оформлена, неизвестно, на каких условиях была оформлена российская.

Ливийская ННК подает свои действия не как коммерческую услугу по спасению, а как операцию по ликвидации экологической угрозы. В международном морском праве это дает право на удержание судна и груза в качестве залога. Ливия может выставить счет на такие суммы, которые покроют стоимость всего газа на борту, фактически "национализировав" его под видом штрафов.

Договориться Москве с Ливией "по-дружески" (прислать оценщиков российской страховой компании и вернуть груз) мешает то, что танкер попал в руки именно той части ливийской власти, которая тесно связана с Западом.