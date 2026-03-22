Нефть больше не единственный рычаг: Тегеран выбрал новую точку давления на США

Ультиматумы в Персидском заливе перешли в опасную фазу, когда под угрозой оказываются не только военные объекты, но и системы, обеспечивающие жизнь миллионов.
Тегеран предупредил, что в случае атаки на его энергетическую инфраструктуру ответом станут удары по объектам США и Израиля в регионе, включая IT-сети и опреснительные установки.
Содержание:
- Суть угрозы
- Что под ударом
- Вопросы
По данным Associated Press, заявление прозвучало на фоне ультиматума президента Дональда Трампа: США потребовали от Тегерана разблокировать Ормузский пролив в течение 48 часов, иначе последуют удары по иранской электроэнергетике. В ответ Иран дал понять, что целями могут стать не только энергетические узлы региона, но и цифровая инфраструктура союзников Вашингтона.
Сценарий усиливает тревогу на фоне общей турбулентности в регионе: союзники США нервничают, рынки реагируют скачками, а энергетическая зависимость превращается в оружие. О том, как дефицит ресурсов бьёт по высокотехнологичным цепочкам, уже предупреждали аналитики. На этом фоне ставка на Ормуз выглядит не жестом давления, а рычагом глобального шантажа.
|Цель
|Риск
|Энергетика Ирана
|Ответные удары по инфраструктуре США и Израиля
|Опреснительные станции
|Срыв водоснабжения и рост гуманитарного давления
|IT-сети региона
|Паралич управления и логистики
Главный вопрос заключается в том, является это разовой угрозой или точкой, после которой конфликт начнёт смещаться в сторону ударов по критической инфраструктуре.
Чем ближе энергетика и цифровые системы переплетаются, тем быстрее война перестаёт быть фронтом и становится сбоями в повседневной жизни — от воды до связи.
Вопросы: Это новый виток эскалации? Да, потому что в список потенциальных целей включена не только военная, но и гражданская инфраструктура.
Чем может закончиться? Быстрым расширением конфликта, ростом цен на нефть и риском ударов по объектам, от которых зависит жизнь всего региона.