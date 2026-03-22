Нефть больше не единственный рычаг: Тегеран выбрал новую точку давления на США

Ультиматумы в Персидском заливе перешли в опасную фазу, когда под угрозой оказываются не только военные объекты, но и системы, обеспечивающие жизнь миллионов.

Фото: NewsInfo.Ru by Дмитрий Грачёв, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Беспроводная передача данных

Тегеран предупредил, что в случае атаки на его энергетическую инфраструктуру ответом станут удары по объектам США и Израиля в регионе, включая IT-сети и опреснительные установки.

Содержание:

Суть угрозы

Что под ударом

Вопросы

По данным Associated Press, заявление прозвучало на фоне ультиматума президента Дональда Трампа: США потребовали от Тегерана разблокировать Ормузский пролив в течение 48 часов, иначе последуют удары по иранской электроэнергетике. В ответ Иран дал понять, что целями могут стать не только энергетические узлы региона, но и цифровая инфраструктура союзников Вашингтона.

Эксперты полагают, что угроза IT-инфраструктуре — это попытка расширить поле сдерживания, так как современный конфликт бьёт не только по генераторам, но и по сетям управления. При этом, опреснительные установки в Персидском заливе — критическая точка. Их вывод из строя быстро превратится в гуманитарный и промышленный кризис. Переход к цифровым целям означает, что эскалация вышла за рамки классического военного обмена и задевает цифровую архитектуру региона.

Сценарий усиливает тревогу на фоне общей турбулентности в регионе: союзники США нервничают, рынки реагируют скачками, а энергетическая зависимость превращается в оружие. О том, как дефицит ресурсов бьёт по высокотехнологичным цепочкам, уже предупреждали аналитики. На этом фоне ставка на Ормуз выглядит не жестом давления, а рычагом глобального шантажа.

Цель Риск Энергетика Ирана Ответные удары по инфраструктуре США и Израиля Опреснительные станции Срыв водоснабжения и рост гуманитарного давления IT-сети региона Паралич управления и логистики

Главный вопрос заключается в том, является это разовой угрозой или точкой, после которой конфликт начнёт смещаться в сторону ударов по критической инфраструктуре.

Чем ближе энергетика и цифровые системы переплетаются, тем быстрее война перестаёт быть фронтом и становится сбоями в повседневной жизни — от воды до связи.

Вопросы: Это новый виток эскалации? Да, потому что в список потенциальных целей включена не только военная, но и гражданская инфраструктура.

Чем может закончиться? Быстрым расширением конфликта, ростом цен на нефть и риском ударов по объектам, от которых зависит жизнь всего региона.