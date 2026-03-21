Нефтяные ножницы Вашингтона: отмена санкций против Ирана меняет правила игры на мировом рынке

Администрация США временно (на 30 дней) отменила морские санкции против иранской нефти, заявив о намерении снизить мировые цены и разгрузить энергорынок.

Минфин США сообщил, что послабление даст доступ к примерно 140 млн баррелей и снизит нагрузку на энергоснабжение. Журналист Barak Ravid оценивает потенциальный доход Ирана до $14 млрд от поставок, уже находившихся в море.

Эксперты: Скотт Бессент (Минфин США), Барак Равид (журналист, Axios), представитель иранского министерства нефти.

Иран опроверг наличие запасов «на море», назвав шаг Вашингтона попыткой «вселить надежду в покупателей». Энергетические аналитики предупреждают, что большая часть сырья уже законтрактована, и реальное увеличение предложения будет минимальным, а в случае новой эскалации конфликта эффект от послабления исчезнет мгновенно.

Аналитик: рынок уже учёл часть поставок, поэтому влияние на котировки окажется краткосрочным.

Параметр Значение
Срок 30 дней
Объём ≈140 млн баррелей
Оценка дохода до $14 млрд

Главный риск — обострение конфликта США–Израиль–Иран, которое аннулирует послабление и вернёт рост цен.

Вопрос: Снизит ли это цену нефти надолго?
Ответ: Вряд ли — эффект ограничен и зависит от реальных поставок и геополитики.

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
