Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Бензин идёт на обгон инфляции: динамика цен на топливо обещает перекроить привычные ценники

Экономика

Динамика цен на автомобильное топливо в Нижегородской области демонстрирует устойчивый рост, что создает предпосылки для изменения ценников в розничных сетях региона. С начала текущего года стоимость бензина увеличилась почти на 3%, провоцируя экспертные дискуссии о масштабах последующей инфляции.

Автомобиль на заправке
Фото: Pravda.Ru by Ирина Кудряшова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Автомобиль на заправке

Влияние топливной составляющей

Специалисты указывают на прямую зависимость стоимости логистики и конечной цены потребительских товаров от ситуации на рынке нефтепродуктов. Вместе с тем, затраты на транспортировку интегрированы в себестоимость практически всей продукции, включая сельскохозяйственный сектор и товары первой необходимости. Ожидается, что наиболее ощутимо ценовые колебания затронут сегменты, требующие интенсивных грузоперевозок, сообщает издание newsnn.ru.

"Я не вижу, что будет 5% подорожания топлива. Это довольно много. Мне кажется, что будет меньше, и учетная ставка банка будет меньше", — говорит кандидат экономических наук Оксана Ивонина.

Прогнозы и государственный контроль

В свою очередь, экспертное сообщество обращает внимание на сезонные факторы, такие как начало посевной кампании, традиционно стимулирующей спрос на дизель и бензин. Стоит отметить, что механизмы государственного регулирования и демпферные выплаты призваны минимизировать резкие скачки стоимости на АЗС. Текущая политика регулятора по корректировке ключевой ставки также свидетельствует об отсутствии ожиданий неконтролируемого инфляционного давления в ближайшей перспективе.

Стабилизация ситуации на топливном рынке ожидается после завершения активной фазы весенних полевых работ. На данный момент принятые меры сдерживания позволяют прогнозировать умеренные темпы изменения цен без резких потрясений для бюджета граждан.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.