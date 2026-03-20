Криптовалюту выключили на годы: в двух регионах России вводят жёсткий запрет

Энергосистема Восточной Сибири перешла в режим жесткой экономии. Правительство РФ официально захлопнуло "окно возможностей" для криптостарателей в Бурятии и Забайкалье. С 1 апреля 2026 года по март 2031 года майнинг здесь становится вне закона. Это не временная пауза, а институциональный стоп-кран. Регулятор осознал: бесконтрольное потребление ресурсов ставит под удар инфраструктуру макрорегиона.

Фото: flickr.com by Marko Ahtisaari, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Биткоин-ферма

Энергетический дефицит: почему рубильник выключили сейчас

Система перегрета. Ранее Бурятия и Забайкалье жили в режиме сезонных ограничений — майнеров отключали только зимой. Теперь всё ужесточилось. Причина проста: промышленный рост и социальные обязательства требуют "живых" мощностей. В условиях, когда бюджет Улан-Удэ и соседних регионов направляется на расшивку узких мест в ЖКХ, субсидировать дешевой энергией добычу криптовалют — непозволительная роскошь.

"Майнинг в энергодефицитных районах — это чистый арбитраж на государственных тарифах. Регулятор убирает искажения рынка, чтобы защитить реальный сектор", — объяснил в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

География ограничений: от Улан-Удэ до Читы

Под санкции кабмина попала почти вся территория Бурятии. В списке 19 муниципальных районов и столица республики. В Забайкалье география не менее суровая: Чита, поселок Агинское и даже закрытое образование Горный.

Параметр Условия запрета (2026-2031) Срок действия Круглогодично (без сезонных пауз) Охваченные территории Улан-Удэ, Чита, 33+ района суммарно Цель меры Ликвидация энергодефицита

Резкое сокращение квот на энергию для майнеров заставит последних либо мигрировать в энергопрофицитные регионы, либо уходить в "серую" зону. Но администрирование таких нарушений будет жестким. Власти планируют использовать ИИ для выявления аномальных нагрузок на сети в жилом секторе и промзонах.

"С точки зрения долгового рынка и оценки рисков, такие запреты — сигнал инвесторам. Капитал уйдет из волатильных криптоактивов в реальную инфраструктуру", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru аналитик долгового рынка Мария Бубцева.

Логика регулятора: налоги против мегаватт

ФНС уже фиксирует значимые налоговые поступления от отрасли, но фискальный профит меркнет перед угрозой блэкаутов. Государство выстраивает долгосрочную стратегию развития. Пока в забайкальских городах идет масштабная уборка мусора и реновация, энергетики должны гарантировать бесперебойную работу техники и освещения.

В Забайкалье запущен проект Дальневосточные дворы, требующий подключения новых объектов. Любая "ферма" в подвале — это прямой конкурент за розетку для уличного фонаря или детской площадки. Правительство выбирает социальный комфорт граждан, а не прибыль частных лиц от добычи токенов.

"Мы видим системный подход к очистке энергобаланса. Это горькое лекарство для бизнеса, но оно необходимо для стабильности цен на электричество для населения", — объяснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по тарифам ЖКХ Рабов Артём.

Запрет в Бурятии и Забайкалье дополняет список "закрытых зон", куда уже вошли регионы Кавказа и новые территории РФ. Это новый стандарт администрирования ресурсов: прозрачность, приоритет промышленности и жесткое отсечение неэффективных потребителей.

Ответы на популярные вопросы о запрете майнинга

Запрещен ли майнинг дома "для себя"?

Постановление кабмина не разделяет промышленный и бытовой майнинг на территории указанных районов. Запрет касается самой деятельности по добыче криптовалют. Использование оборудования приведет к санкциям и отключению.

Будут ли изымать оборудование у владельцев ферм?

Юридических оснований для конфискации собственности нет, если оборудование ввезено легально. Однако эксплуатация приборов в зоне запрета повлечет административную ответственность и разрыв договоров на техприсоединение.

Почему запрет введен сразу на пять лет?

Это горизонт планирования энергобаланса. За пять лет государство планирует модернизировать сети и ввести новые генерирующие мощности. До этого момента дефицит будет купироваться административными барьерами.

Читайте также