Газовый поток не иссякает: Россия с Сербией детализируют контракт на надежные поставки энергоносителей

Россия и Сербия ведут переговоры об условиях нового соглашения по поставкам природного газа. Представители профильных ведомств и энергетических компаний обеих стран обсуждают детали будущего контракта, который должен обеспечить дальнейшую стабильность энергоснабжения республики. Официальная информация об этом процессе появилась после встречи делегаций в Белграде, а вопрос возможной дискуссии на высшем уровне остается в повестке ближайших дней.

Фото: commons.wikimedia.org by Andrija12345678, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Сербия

"Россия на протяжении многих лет является гарантом энергетической безопасности Республики, оставаясь основным поставщиком энергоресурсов. В настоящее время компания "Газпром" и Министерство энергетики Сербии прорабатывают параметры контракта на поставку природного газа", — указано в официальном сообщении Минэкономразвития РФ.

"Статус основного поставщика энергоресурсов для Сербии подтверждает стратегическую значимость энергетического диалога между нашими странами. Вопросы ценообразования и объемов поставок остаются базовыми факторами, влияющими на долгосрочную устойчивость экономики региона, поэтому подобные контракты всегда требуют тщательной проработки деталей на уровне крупнейших отраслевых игроков", — отметил в беседе с Pravda. Ru аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов.

Текущие договоренности между Белградом и Москвой предусматривают ежедневную прокачку 10 миллионов кубометров российского газа до 31 марта. Этот объем в комбинации с альтернативными источниками, включая транзит через Венгрию и поставки из Азербайджана, полностью покрывает запросы сербской промышленности и населения. Руководство "Србиягаз" заявляло, что рассчитывает на финализацию новых обязательств именно в двадцатых числах марта.

Президент Сербии Александр Вучич обозначил намерение обсудить газовый вопрос с российским лидером в ближайшее время. Конкретные цифры и сроки будущего соглашения пока остаются предметом экспертных консультаций между национальным министерством энергетики и "Газпромом". До завершения переговоров стороны продолжают работу в рамках действующего договора, обеспечивающего бесперебойное функционирование инфраструктуры Сербии.