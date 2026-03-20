Рубль под влиянием внешних бурь: ЦБ РФ выбрал путь осторожного снижения денежной планки

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Экономика

Банк России по итогам мартовского заседания принял решение о сокращении ключевой ставки на 0,5 процентного пункта, установив показатель на отметке 15% годовых. Глава регулятора Эльвира Набиуллина объяснила, что руководство ведомства рассматривало и более масштабные варианты смягчения монетарной политики. Итоговый выбор в пользу умеренного снижения продиктован необходимостью учета сложной макроэкономической обстановки.

Фото: commons.wikimedia.org by Ludvig14, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
"Фактор внешних условий важный. Он повышает неопределенность. Если бы этого фактора не было, то, наверное, сегодня, у нас более активно обсуждалось снижение ставки на один процентный пункт", — заявила в ходе пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Действия регулятора прямо отражают попытку сбалансировать инфляционные риски и охлаждение деловой активности. В условиях высокой турбулентности любой резкий шаг по ставке может создать избыточную нагрузку на финансовую систему, поэтому выбор в пользу осторожного снижения выглядит как стандартная процедура страхования рисков", — отметил в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Внешнее давление выступает главным ограничителем для решительных действий Центробанка, вынуждая регулятора сохранять консервативный подход. Непредсказуемость глобальных рынков и геополитическая повестка заставляют монетарные власти действовать с осторожностью, чтобы не спровоцировать валютную волатильность или отток капитала. В такой ситуации шаг в 0,5 процентного пункта воспринимается как наиболее безопасный инструмент воздействия.

Дальнейшая траектория ставок будет зависеть от стабильности внутренних факторов и динамики инфляционных ожиданий. Если волатильность внешнего фона снизится, ведомство может перейти к более агрессивным методам стимулирования экономики. Пока же регулятор настаивает на необходимости взвешенного подхода, приоритизируя устойчивость банковского сектора и предсказуемость денежно-кредитных условий.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Сейчас читают
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.