Рубль под влиянием внешних бурь: ЦБ РФ выбрал путь осторожного снижения денежной планки

Банк России по итогам мартовского заседания принял решение о сокращении ключевой ставки на 0,5 процентного пункта, установив показатель на отметке 15% годовых. Глава регулятора Эльвира Набиуллина объяснила, что руководство ведомства рассматривало и более масштабные варианты смягчения монетарной политики. Итоговый выбор в пользу умеренного снижения продиктован необходимостью учета сложной макроэкономической обстановки.

"Фактор внешних условий важный. Он повышает неопределенность. Если бы этого фактора не было, то, наверное, сегодня, у нас более активно обсуждалось снижение ставки на один процентный пункт", — заявила в ходе пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Действия регулятора прямо отражают попытку сбалансировать инфляционные риски и охлаждение деловой активности. В условиях высокой турбулентности любой резкий шаг по ставке может создать избыточную нагрузку на финансовую систему, поэтому выбор в пользу осторожного снижения выглядит как стандартная процедура страхования рисков", — отметил в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Внешнее давление выступает главным ограничителем для решительных действий Центробанка, вынуждая регулятора сохранять консервативный подход. Непредсказуемость глобальных рынков и геополитическая повестка заставляют монетарные власти действовать с осторожностью, чтобы не спровоцировать валютную волатильность или отток капитала. В такой ситуации шаг в 0,5 процентного пункта воспринимается как наиболее безопасный инструмент воздействия.

Дальнейшая траектория ставок будет зависеть от стабильности внутренних факторов и динамики инфляционных ожиданий. Если волатильность внешнего фона снизится, ведомство может перейти к более агрессивным методам стимулирования экономики. Пока же регулятор настаивает на необходимости взвешенного подхода, приоритизируя устойчивость банковского сектора и предсказуемость денежно-кредитных условий.