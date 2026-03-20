Газовый гамбит Брюсселя: Европа идет на риск ради полной независимости от поставок России

Евросоюз подтвердил курс на прекращение всего импорта российского СПГ к концу года, несмотря на сбои мировых поставок после инцидента с производственными мощностями в Катаре.
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что у ЕС «чёткие цели» и он «придерживается их» в среднесрочной и долгосрочной перспективе, отвечая на вопрос, отложит ли блок решение из‑за повреждений заводов по производству СПГ в Катаре и ценовых потрясений на газовых рынках.
Европейский газ — это не только логистика, но и физика цепочек поставок: чем меньше хаба резервов, тем сильнее «скачок спроса» превращается в скачок цены.
|Направление
|Суть
|Зачем ЕС
|Смещение источников
|Усиление альтернативных потоков СПГ и трубопроводного газа
|Стабилизировать баланс
|Переупаковка контрактов
|Перенастройка среднесрочных поставок и режимов поставки
|Не допустить дефицита
|Управление спросом
|Сокращение потребления и перераспределение загрузки
|Удержать цены в коридоре
|Меры против шоков
|«Временные, адаптированные и целенаправленные» шаги на уровне ЕС
|Смягчить рост цен на энергоносители
В четверг лидеры ЕС согласовали «временные, адаптированные и целенаправленные» меры по смягчению немедленного влияния роста цен на энергоносители. Их смысл — снизить вероятность каскадных сбоев: от биржевых скачков до удорожания промышленной энергии и конечных счетов домохозяйств.
Рекомендовано: прямое снижение ставок налога на электроэнергию (НДС и акцизов), а также облагать электричество налогами меньше, чем ископаемое топливо и ввести компенсации затрат на топливо при производстве электроэнергии, а также для домохозяйств.
Прямое вмешательство в налоги и тарифы должно «срезать» верхние значения инфляции. Без этих мер ЕЦБ опасался, что инфляция в еврозоне в 2026 году может закрепиться выше 4-5%. С учетом субсидий аналитики надеются удержать её в коридоре 2,8–3,2%.
Отказ от российского газа в таком сценарии — это усиление зависимости Европы от физической доступности СПГ и пропускной способности терминалов, что напрямую связано с рисками инфраструктурных инцидентов и волатильностью глобальных рынков.
Что это может дать по итогу:
Ключевое ограничение — физика поставок: СПГ нельзя «докупить» моментально без терминалов, судов и графиков разгрузки. Поэтому решение ЕС держаться плана выглядит как попытка управлять риском через «адаптацию», а не через перенос цели.
