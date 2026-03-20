В Госдуме назвали причины ослабления рубля на фоне дефицита валюты

Валютный рынок штормит. Рубль ищет новую точку опоры. Анатолий Аксаков, глава профильного комитета Госдумы, объясняет: это не хаос, а закономерность. Рукотворный дефицит предложения столкнулся с внешним шоком. Экономика перестраивается. Старые механизмы бюджетного правила встали на паузу. Регулятор сознательно сузил доступ к ликвидности. Результат — курс, который заставляет рынок нервничать, но помогает отечественным заводам дышать.

Причины валютного голода: Бюджетное правило и Иран

Минфин поставил закупки золота и валюты на стоп. Раньше ведомство выступало активным игроком, балансируя спрос. Теперь предложение на внутреннем рынке сжалось. Валюты стало физически меньше. Это базовое уравнение: при неизменном спросе дефицит ресурса толкает цену вверх. Рубль слабеет, потому что рынок лишился привычных интервенций. Это осознанный маневр регулятора для поддержания ликвидности системы в условиях санкционной осады.

Внешний контур добавляет веса. Конфликт в Иране и Персидском заливе перерезал логистические артерии. Импорт, который шел через эти регионы, замер. Нет поставок — нет долларовой выручки у посредников. Каналы сбыта валюты пересохли. Аксаков подчеркивает: это не случайная флуктуация. Это управляемый процесс адаптации к новой географии платежей. Центробанк видит ситуацию и держит руку на пульсе.

"Рынок болезненно реагирует на любые перебои в трансграничных расчетах. Когда традиционные бизнес-модели сталкиваются с геополитическим барьером, ликвидность мгновенно вымывается. Это требует от регулятора ювелирной настройки инструментов", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Промышленный оптимизм: Плюсы доллара по сто

Слабый рубль — это допинг для внутреннего производства. Когда импорт дорожает, отечественные товары выигрывают конкуренцию без лишних субсидий. Заводы получают шанс загрузить мощности под завязку. Ценовой барьер на границе становится естественной защитой для местных брендов. Многие производители открыто лоббируют курс в районе ста рублей за доллар. Это позволяет им не только выживать, но и инвестировать в расширение.

Однако девальвация имеет предел полезности. Рыночные законы и новые правила игры не дадут курсу бесконтрольно расти. Аксаков полагает, что отметка в 90-92 рубля станет психологическим и экономическим плато. Выше — риск неконтролируемого разгона цен. Регулятор обладает полным набором инструментов, чтобы купировать панику и стабилизировать котировки в нужном коридоре.

Фактор влияния Последствие для рубля Остановка операций Минфина Снижение предложения валюты, давление на курс Конфликт в Персидском заливе Блокировка импортных поставок и выручки Интересы экспортеров Стимул к удержанию курса выше 90-100 руб.

"Для компаний с высокой долговой нагрузкой резкие скачки курса — это риск технического дефолта. Мы видим, как нарушение требований финансовой устойчивости становится массовым явлением при волатильности", — объяснил в беседе с Pravda. Ru юрист по банкротству юрлиц Кирилл Малышев.

Прогноз по ставке и инфляции на 20 марта

Ключевая дата — 20 марта. Заседание Совета директоров ЦБ пройдет в новых реалиях. Ранее рынок ждал агрессивного смягчения, но инфляционные риски заставляют регулятора быть осторожным. Резкое падение рубля всегда транслируется в ценники на полках. Чтобы не допустить перегрева, Центробанк, вероятно, ограничится символическим шагом в 0,5 процентных пункта.

Инфляцию будут сдерживать жестко. Даже если на рынке труда наблюдается отказ от карьеры ради личного комфорта и дефицит кадров толкает зарплаты вверх, ЦБ не позволит денежной массе бесконтрольно расти. Логика регулятора проста: стабильность важнее быстрых темпов роста. Горькое лекарство высокой ставки продолжит действовать, пока макроэкономические показатели не придут в норму. Паника — плохой советчик для инвестора.

"Банковская система адаптировалась к волатильности. Сейчас внимание приковано к нормативам достаточности капитала. Любое резкое движение ставки влияет на оценку рисков по всей банковской вертикали", — заявила в беседе с Pravda. Ru банковский аналитик Алина Корнеева.

Ответы на популярные вопросы о курсе валют

Почему рубль падает, если экспорт продолжается?

Экспорт идет, но логистические тупики в Иране и Персидском заливе блокируют поступление валютной выручки в страну. Валюты на бирже просто не хватает для покрытия спроса.

Будет ли доллар по 100 рублей в ближайшее время?

Производители заинтересованы в таком курсе, но регулятор имеет механизмы для стабилизации. Согласно прогнозам ГД, курс зафиксируется в районе 90 рублей.

Как решение Минфина влияет на обычные вклады?

Остановка закупок золота и валюты укрепляет дефицит ликвидности, что удерживает ставки по вкладам на высоком уровне, защищая сбережения от инфляции.

Понизит ли ЦБ ставку 20 марта?

Снижение ожидается, но оно будет консервативным — около 0,5%. Регулятор вынужден учитывать инфляционное давление от слабеющего рубля.

