Экономика

В 2025 году финансовое обеспечение транспортной отрасли России достигло уровня 1,909 триллиона рублей. Итоговые показатели расходования средств были озвучены вице-премьером Виталием Савельевым во время заседания коллегии Министерства транспорта. Бюджетная дисциплина продемонстрировала высокую эффективность: по данным ведомства, кассовое исполнение выделенных ассигнований составило 99,9%. В этот же период стартовало внедрение масштабного нацпроекта "Эффективная транспортная система", цели которого также выполнены практически в полном объеме.

Фото: https://unsplash.com by Jun Ren is licensed under Free
Фото общественного транспорта

"В 2025 году объем бюджетных ассигнований, направленных на развитие транспортного комплекса, составил 1,909 триллиона рублей… Исполнение бюджета по итогам года составило 99,9%", — сообщил вице-премьер Виталий Савельев.

"Столь высокий процент исполнения бюджета говорит о четкой отладке механизмов проектного финансирования. Для транспортной отрасли, которая требует капиталоемких и долгосрочных вложений, стабильное освоение средств является критически важным фактором для своевременного ввода объектов инфраструктуры", — отметил в беседе с Pravda. Ru специалист по проектному финансированию Алексей Крупин.

Запуск профильного национального проекта в отчетном периоде стал ключевым инструментом для модернизации логистических коридоров. Внимание властей сосредоточено на повышении пропускной способности путей сообщения и обновлении технической базы, что напрямую влияет на связность территорий страны. Практически стопроцентное использование бюджетных лимитов указывает на отсутствие серьезных административных барьеров при реализации инфраструктурных инициатив в текущем цикле.

Статистика исполнения нацпроектов, находящаяся на отметке 99,9%, подтверждает готовность министерств к выполнению поставленных задач в сложной финансовой среде. Такие результаты подчеркивают центральную роль государственных вложений в сохранение динамики развития материальной базы транспорта. В дальнейшем фокус будет направлен на поддержание достигнутых темпов строительства и эффективности капитальных затрат при реализации стратегических планов правительства.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Дроны обходят защиту и идут к столице — раскрыта хитрая тактика
Битва за каждый сантиметр: на Кубани создали эталонную среду для обучения операторов БПЛА
Смородина размером с виноград: один мартовский трюк, который заставит кусты ломиться от ягод

Удивительные метаморфозы, которые происходят с вашей смородиной весной, могут удивить, если не пропустить важные моменты.

Карибский мат в два хода: российский флот превращает зону влияния Трампа в свободный коридор
Седьмая печать сорвана: планетарная броня Земли дала трещину в самом неожиданном месте
Утро будущих учителей превратилось в тревогу: корпуса МПГУ эвакуировали после анонимных угроз минирования
