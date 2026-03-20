В 2025 году финансовое обеспечение транспортной отрасли России достигло уровня 1,909 триллиона рублей. Итоговые показатели расходования средств были озвучены вице-премьером Виталием Савельевым во время заседания коллегии Министерства транспорта. Бюджетная дисциплина продемонстрировала высокую эффективность: по данным ведомства, кассовое исполнение выделенных ассигнований составило 99,9%. В этот же период стартовало внедрение масштабного нацпроекта "Эффективная транспортная система", цели которого также выполнены практически в полном объеме.
"Столь высокий процент исполнения бюджета говорит о четкой отладке механизмов проектного финансирования. Для транспортной отрасли, которая требует капиталоемких и долгосрочных вложений, стабильное освоение средств является критически важным фактором для своевременного ввода объектов инфраструктуры", — отметил в беседе с Pravda. Ru специалист по проектному финансированию Алексей Крупин.
Запуск профильного национального проекта в отчетном периоде стал ключевым инструментом для модернизации логистических коридоров. Внимание властей сосредоточено на повышении пропускной способности путей сообщения и обновлении технической базы, что напрямую влияет на связность территорий страны. Практически стопроцентное использование бюджетных лимитов указывает на отсутствие серьезных административных барьеров при реализации инфраструктурных инициатив в текущем цикле.
Статистика исполнения нацпроектов, находящаяся на отметке 99,9%, подтверждает готовность министерств к выполнению поставленных задач в сложной финансовой среде. Такие результаты подчеркивают центральную роль государственных вложений в сохранение динамики развития материальной базы транспорта. В дальнейшем фокус будет направлен на поддержание достигнутых темпов строительства и эффективности капитальных затрат при реализации стратегических планов правительства.
