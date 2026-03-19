Ошейник на полгода или спрей на час: гид по выживанию для хвостатых друзей в сезон клещей
Комиссии уходят в прошлое: в Тамбовской области запускают сеть белых банкоматов
Эстетика уличного драйва в Ростове: звезда сериала Слово пацана перевоплотится в легенду русского рэпа
Аптечка с подвохом: как обычная таблетка от аллергии может лишить вас прав или машины
Молчание убивает быстрее болезней: как отсутствие общения разрушает сердце и стирает память
Мартовская ловушка для дачника: эти ошибки в начале сезона обходятся дороже самого урожая
Через Улан-Удэ пройдет новый маршрут силы: три страны готовят гигантский ж/д коридор
Финал бетонной аферы: в Ярославле поставили точку в деле о 100 миллионах, уплывших из карманов дольщиков
Осторожно, двери закрываются: в Ярославской области турист пытался уехать в Пермь на заводском турникете

Золотые семена на прилавках: привычный овощ внезапно догнал по стоимости мясные деликатесы

Экономика

Российские потребители столкнулись с резким увеличением стоимости болгарского перца, который в некоторых регионах по цене сравнялся с мясной продукцией. Ситуация на продовольственном рынке вызвала необходимость детального анализа факторов, повлиявших на ценообразование импортных овощей.

Зеленый и красный перец
Фото: Pravda.Ru by Ирина Кудряшова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Зеленый и красный перец

Логистические сложности и дефицит

Основной причиной подорожания участники рынка называют изменение географии поставок и сокращение объемов импорта из ключевых регионов-производителей. Вместе с тем, текущие складские запасы и волатильность закупочных цен в Китае вынуждают ритейлеров корректировать ценники в сторону увеличения. В свою очередь, многие торговые точки в Красноярском крае уже зафиксировали стоимость килограмма овоща на отметке свыше четырехсот рублей, об этом сообщает prmira.ru.

"Стоимость болгарского перца увеличилась из-за прекращения прямых поставок из Ирана, связанного с обострением ситуации на Ближнем Востоке. В настоящее время поставки осуществляются исключительно из Китая, который повысил закупочные цены. Но с сегодняшнего дня в наших магазинах начинается ценовая акция", — говорит руководитель коммуникационного центра компании "Командор" Мария Сикора.

Прогноз снижения стоимости

Стоит отметить, что ритейлеры ожидают стабилизации ситуации в ближайшее время благодаря поиску альтернативных поставщиков в различных провинциях Китая. Представители торговых сетей указывают на постепенное устранение локального дефицита, что должно привести к возвращению розничных цен к привычным значениям в течение следующих нескольких недель. Несмотря на текущие сложности с логистикой, эксперты прогнозируют планомерное насыщение рынка овощной продукцией нового урожая.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Смородина размером с виноград: один мартовский трюк, который заставит кусты ломиться от ягод
Садоводство, цветоводство
Смородина размером с виноград: один мартовский трюк, который заставит кусты ломиться от ягод
Утро будущих учителей превратилось в тревогу: корпуса МПГУ эвакуировали после анонимных угроз минирования
Новости Москвы сегодня
Утро будущих учителей превратилось в тревогу: корпуса МПГУ эвакуировали после анонимных угроз минирования
Дорогая мишень на 100 тысяч тонн: USS Gerald FORD быстрым кролем покидает опасный Залив
Мир. Новости мира
Дорогая мишень на 100 тысяч тонн: USS Gerald FORD быстрым кролем покидает опасный Залив
Популярное
Смородина размером с виноград: один мартовский трюк, который заставит кусты ломиться от ягод

Удивительные метаморфозы, которые происходят с вашей смородиной весной, могут удивить, если не пропустить важные моменты.

Смородина размером с виноград: один мартовский трюк, который заставит кусты ломиться от ягод
Цифровая ловушка для пенсионера: скрытые причины приостановки зачислений на социальный счет
Цифровая ловушка для пенсионера: скрытые причины приостановки зачислений на социальный счет
Танкеры отращивают зубы: торговые суда России превратятся в неприступные плавучие крепости
Крепости уходят в прошлое: события под Славянском становятся главной темой СВО
Гнездо шершней в Персидском заливе: арабские страны предъявили Ирану ультиматум Любовь Степушова Дом выглядит дорого без лишних затрат: чем обшить фасад, чтобы соседи завидовали Сергей Рябов В России пока не решили, останавливать ли экспорт газа в ЕС Олег Артюков
Карибский мат в два хода: российский флот превращает зону влияния Трампа в свободный коридор
Черная кровь для Острова Свободы: российские стальные гиганты спасают Гавану от каменного века
Стальные аргументы вместо лозунгов: американская разведка признала качественный рывок армии России
Стальные аргументы вместо лозунгов: американская разведка признала качественный рывок армии России
Последние материалы
Молчание убивает быстрее болезней: как отсутствие общения разрушает сердце и стирает память
Золотые семена на прилавках: привычный овощ внезапно догнал по стоимости мясные деликатесы
Трамп дергает поводок: Нетаньяху запрещают жечь иранские вышки из-за взлета цен на бензин
Мартовская ловушка для дачника: эти ошибки в начале сезона обходятся дороже самого урожая
Через Улан-Удэ пройдет новый маршрут силы: три страны готовят гигантский ж/д коридор
Финал бетонной аферы: в Ярославле поставили точку в деле о 100 миллионах, уплывших из карманов дольщиков
Осторожно, двери закрываются: в Ярославской области турист пытался уехать в Пермь на заводском турникете
Подоконник больше не поле боя: простые тактильные ловушки спасают редкую флору от когтей
Дроны под контролем: Пермский край делает шаг к свободе с новыми правилами для владельцев БПЛА
Пекарь вне закона: в Воронежской области наказали женщину за попытку накормить проезжих
