Золотые семена на прилавках: привычный овощ внезапно догнал по стоимости мясные деликатесы

Российские потребители столкнулись с резким увеличением стоимости болгарского перца, который в некоторых регионах по цене сравнялся с мясной продукцией. Ситуация на продовольственном рынке вызвала необходимость детального анализа факторов, повлиявших на ценообразование импортных овощей.

Логистические сложности и дефицит

Основной причиной подорожания участники рынка называют изменение географии поставок и сокращение объемов импорта из ключевых регионов-производителей. Вместе с тем, текущие складские запасы и волатильность закупочных цен в Китае вынуждают ритейлеров корректировать ценники в сторону увеличения. В свою очередь, многие торговые точки в Красноярском крае уже зафиксировали стоимость килограмма овоща на отметке свыше четырехсот рублей, об этом сообщает prmira.ru.

"Стоимость болгарского перца увеличилась из-за прекращения прямых поставок из Ирана, связанного с обострением ситуации на Ближнем Востоке. В настоящее время поставки осуществляются исключительно из Китая, который повысил закупочные цены. Но с сегодняшнего дня в наших магазинах начинается ценовая акция", — говорит руководитель коммуникационного центра компании "Командор" Мария Сикора.

Прогноз снижения стоимости

Стоит отметить, что ритейлеры ожидают стабилизации ситуации в ближайшее время благодаря поиску альтернативных поставщиков в различных провинциях Китая. Представители торговых сетей указывают на постепенное устранение локального дефицита, что должно привести к возвращению розничных цен к привычным значениям в течение следующих нескольких недель. Несмотря на текущие сложности с логистикой, эксперты прогнозируют планомерное насыщение рынка овощной продукцией нового урожая.