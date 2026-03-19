Чемоданы наготове — карьера зовёт: почему каждый третий готов сменить прописку ради одной заветной цели

Российские специалисты выражают растущую готовность к смене региона проживания ради карьерных перспектив и улучшения материального положения. Согласно актуальным данным, более трети граждан рассматривают возможность переезда при условии предоставления работодателем подходящего социального пакета.

Лидеры профессиональной миграции

Санкт-Петербург возглавил рейтинг наиболее востребованных направлений, получив поддержку 41% участников исследования. В свою очередь Москва заняла вторую строчку с показателем в 40%, а замыкает тройку лидеров курортный Сочи. Стоит отметить, что существенный интерес вызывают также Нижний Новгород и Калининград, которые привлекают внимание почти четверти респондентов, сообщает Газета.Ru.

"При выборе города для переезда ключевым критерием для 83% респондентов стало увеличение заработной платы, а 71% опрошенных отметили важность обеспечения жильем. Комфортный климат имеет значение для 44% участников, при этом развитую инфраструктуру выбрали 42%", — говорит эксперт Евгений Одинцов.

Ключевые факторы релокации

Вместе с тем при оценке потенциального места работы соискатели ориентируются не только на финансовые условия, но и на качество городской среды. Важными параметрами остаются экологическая обстановка, развитая дорожная сеть и наличие культурных институций. Таким образом, комплексный подход к обеспечению быта сотрудников становится решающим фактором в конкурентной борьбе за квалифицированные кадры между регионами.