Кошелёк трещит по швам: налоги перекладывают на плечи покупателей через хитрые ценники

Экономика

Российские домохозяйства столкнутся с дополнительным финансовым давлением в среднесрочной перспективе из-за изменения фискальной политики. Эксперты прогнозируют, что основным фактором снижения покупательной способности станет завуалированное увеличение нагрузки через рыночные механизмы ценообразования.

Банковская карта

Экономические последствия налоговой политики

Специалисты отмечают, что текущая трансформация системы налогообложения приведет к росту издержек для предпринимателей, которые будут вынуждены корректировать стоимость конечной продукции. Вместе с тем, расширение круга плательщиков налога на добавленную стоимость за счет изменения условий для малого бизнеса создаст предпосылки для инфляционного давления, сообщает Газета.Ru.

"Базовая ставка НДС уже повышена с 20 до 22% , а круг плательщиков этого налога расширяется за счет снижения порога освобождения для бизнеса. В результате часть дополнительных издержек компании могут переложить на покупателей, особенно в сегментах с невысокой конкуренцией. Именно рост потребительских цен может стать для населения наиболее ощутимым следствием бюджетной политики", — говорит кандидат экономических наук Лилия Буркина.

Устойчивость бюджета и риски

В свою очередь, государственная казна сохраняет определенный запас прочности благодаря консервативному планированию и постепенному уходу от сырьевой зависимости. Стоит отметить, что основными вызовами для стабильности остаются глобальные колебания стоимости энергоносителей и высокий уровень обязательств по государственному долгу. В будущем не исключены точечные меры по отмене действующих льгот или введению новых акцизных сборов для поддержания сбалансированности финансовой системы.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
