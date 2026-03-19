Топливный кран на замке: Россия подготовилась полностью перекрыть вывоз бензина из страны

Министерство энергетики России допустило возможность введения полного запрета на вывоз автомобильного бензина за пределы страны. По словам директора департамента нефтегазового комплекса профильного ведомства Антона Рубцова, текущая ситуация не требует экстренных мер, однако у кабмина сохраняется техническая возможность оперативно ограничить экспортные поставки в превентивном порядке. Заявление прозвучало в рамках отраслевого форума «Биржевой товарный рынок 2026» на фоне действующего в данный момент режима ограниченных поставок топлива за рубеж.

"Да, вопрос введения запрета экспорта бензина острым не является, но мы не исключаем, что правительство может принять такое решение, поскольку у правительства все есть, чтобы оно могло оперативно принять решение о превентивном запрете экспорта бензина", — сообщил директор департамента нефтегазового комплекса Минэнерго Антон Рубцов.

"Подобные рычаги позволяют регулятору эффективно купировать риски волатильности на внутреннем рынке, избегая дефицита в пиковые периоды спроса. Государство сейчас делает ставку на гибкость: возможность быстро закрыть экспортные шлюзы дисциплинирует рынок и гарантирует стабильность цен для конечного потребителя", — отметил в беседе с Pravda.Ru аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов.

Сегодня топливный рынок продолжает жить в условиях действующих ограничений, которые предписывают запрет на экспорт бензина до конца текущего июля. При этом текущее регулирование носит точечный характер и затрагивает только тех участников рынка, которые не занимаются непосредственным производством топлива — трейдеров и компании-посредники. Крупнейшие отечественные вертикально-интегрированные нефтяные компании под данный запрет на текущем этапе не подпадают и сохраняют право на внешнеторговые операции.

Превентивный характер возможных мер указывает на стремление властей обезопасить внутреннее предложение накануне сезонного роста потребления. Аналитики обращают внимание, что любой намек на возможный запрет традиционно влияет на объемы торгов на бирже, подталкивая компании активнее наполнять внутренний рынок. Дальнейшие шаги правительства будут зависеть от мониторинга баланса производства и потребления, который проводится на регулярной основе в тесной координации с нефтяниками.