Топливный кран на замке: Россия подготовилась полностью перекрыть вывоз бензина из страны

Экономика

Министерство энергетики России допустило возможность введения полного запрета на вывоз автомобильного бензина за пределы страны. По словам директора департамента нефтегазового комплекса профильного ведомства Антона Рубцова, текущая ситуация не требует экстренных мер, однако у кабмина сохраняется техническая возможность оперативно ограничить экспортные поставки в превентивном порядке. Заявление прозвучало в рамках отраслевого форума «Биржевой товарный рынок 2026» на фоне действующего в данный момент режима ограниченных поставок топлива за рубеж.

"Да, вопрос введения запрета экспорта бензина острым не является, но мы не исключаем, что правительство может принять такое решение, поскольку у правительства все есть, чтобы оно могло оперативно принять решение о превентивном запрете экспорта бензина", — сообщил директор департамента нефтегазового комплекса Минэнерго Антон Рубцов.

"Подобные рычаги позволяют регулятору эффективно купировать риски волатильности на внутреннем рынке, избегая дефицита в пиковые периоды спроса. Государство сейчас делает ставку на гибкость: возможность быстро закрыть экспортные шлюзы дисциплинирует рынок и гарантирует стабильность цен для конечного потребителя", — отметил в беседе с Pravda.Ru аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов.

Сегодня топливный рынок продолжает жить в условиях действующих ограничений, которые предписывают запрет на экспорт бензина до конца текущего июля. При этом текущее регулирование носит точечный характер и затрагивает только тех участников рынка, которые не занимаются непосредственным производством топлива — трейдеров и компании-посредники. Крупнейшие отечественные вертикально-интегрированные нефтяные компании под данный запрет на текущем этапе не подпадают и сохраняют право на внешнеторговые операции.

Превентивный характер возможных мер указывает на стремление властей обезопасить внутреннее предложение накануне сезонного роста потребления. Аналитики обращают внимание, что любой намек на возможный запрет традиционно влияет на объемы торгов на бирже, подталкивая компании активнее наполнять внутренний рынок. Дальнейшие шаги правительства будут зависеть от мониторинга баланса производства и потребления, который проводится на регулярной основе в тесной координации с нефтяниками.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Рассада вытянулась и побледнела? Один копеечный полив сделает томаты снова крепкими
Утро будущих учителей превратилось в тревогу: корпуса МПГУ эвакуировали после анонимных угроз минирования
Седьмая печать сорвана: планетарная броня Земли дала трещину в самом неожиданном месте
Смородина размером с виноград: один мартовский трюк, который заставит кусты ломиться от ягод

Удивительные метаморфозы, которые происходят с вашей смородиной весной, могут удивить, если не пропустить важные моменты.

Смородина размером с виноград: один мартовский трюк, который заставит кусты ломиться от ягод
Цифровая ловушка для пенсионера: скрытые причины приостановки зачислений на социальный счет
Цифровая ловушка для пенсионера: скрытые причины приостановки зачислений на социальный счет
Крепости уходят в прошлое: события под Славянском становятся главной темой СВО
Танкеры отращивают зубы: торговые суда России превратятся в неприступные плавучие крепости
Гнездо шершней в Персидском заливе: арабские страны предъявили Ирану ультиматум Любовь Степушова Дом выглядит дорого без лишних затрат: чем обшить фасад, чтобы соседи завидовали Сергей Рябов В России пока не решили, останавливать ли экспорт газа в ЕС Олег Артюков
Черная кровь для Острова Свободы: российские стальные гиганты спасают Гавану от каменного века
Утро будущих учителей превратилось в тревогу: корпуса МПГУ эвакуировали после анонимных угроз минирования
Срочно достаньте их из чемодана: забытый тренд 1930-х внезапно стал самым дорогим аксессуаром года
Срочно достаньте их из чемодана: забытый тренд 1930-х внезапно стал самым дорогим аксессуаром года
