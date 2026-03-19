Тайный флот у Кубы: танкеры с Urals и газойлем прокладывают скрытые маршруты и меняют баланс поставок в регионе:

Несмотря на санкции и давление США, российские танкеры "Анатолий Колодкин" и Sea Horse направляются к Кубе с крупными партиями энергоносителей, свидетельствуют данные Kpler и Bloomberg.

Танкер "Анатолий Колодкин" вышел из Приморска 8 марта с примерно 730 тыс. баррелей нефти марки Urals, а Sea Horse с конца февраля везёт около 200 тыс. баррелей газойля, загруженных у побережья Кипра; судно отключало AIS с 25 февраля и включило его 17 марта, указывают данные аналитики, Kpler и Bloomberg. Поставки приходят на фоне недавнего общенационального блэкаута на Кубе и хронического дефицита топлива (остановки в больницах и транспорте), где потребность — около 100 тыс. баррелей в сутки при собственной добыче ~40%.

Детали рейсов

Судно Груз Данные Anatoly Kolodkin ~730 000 б/р Urals Вышло 8 марта из Приморска Sea Horse ~200 000 б/р газойля Загрузка у Кипра, AIS выкл. 25.02-17.03

Почему это важно

Прибытие проверит эффективность американского эмбарго на фоне политического давления на Россию и новых логистических маршрутов. Увеличение поставок также вписывается в более широкий геополитический манёвр и натянутые дипломатические отношения между Вашингтоном и европейскими союзниками (прессинг на союзников).

Поставка Urals и газойля способна временно стабилизировать критические объекты инфраструктуры Кубы, но не решит системную проблему модернизации энергетики острова. Отключение навигационного инструмена AIS — стандартный приём "теневого флота", это усложняет мониторинг и делает эмбарго менее эффективным. Поступление топлива — политический сигнал: Москва демонстрирует способность обходить ограничения и обеспечивать лояльность регионов.

Ключевой вызов: как быстро и прозрачно отследить дальнейшие перемещения "теневого флота" и оценить эффективность санкций.

Вопрос: Прибудут ли танкеры вовремя?

Ответ: Зависит от скрытых манёвров и портовых разрешений, но логистика уже в движении.

Следите за изменениями AIS, портовыми докладами и подтверждениями получения топлива в Матансасе — это даст ответ на вопрос, сможет ли поставка снять гуманитарное напряжение.