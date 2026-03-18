Мирная жизнь коллег и родных под надёжным замком: строгие правила пресекают давление со стороны

Экономика

Российское законодательство строго регламентирует порядок взаимодействия взыскателей с окружением граждан, имеющих невыполненные финансовые обязательства. Близкие люди и коллеги защищены от навязчивого внимания со стороны специализированных организаций.

Мужчина с телефоном
Фото: Pravda.Ru by Ирина Кудряшова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мужчина с телефоном

Законные рамки взаимодействия

Для осуществления любых контактов с третьими лицами по вопросам чужой задолженности требуется предварительное получение письменного согласия от всех участников процесса. В свою очередь, даже при наличии такого документа любой человек имеет право в любой момент отозвать свое разрешение и прекратить общение. Стоит отметить, что нарушение данных норм влечет за собой серьезную административную ответственность для представителей финансовых структур. Вместе с тем, подобные ограничения помогают минимизировать давление на тех, кто не является непосредственным участником кредитного договора, сообщает Общественная служба новостей.

"Коллекторы не имеют права звонить родственникам, знакомым или коллегам должника, если на то нет их письменного согласия. Даже если такое согласие было дано, его можно отозвать в любой удобный момент. Закон полностью стоит на защите частной жизни граждан в подобных ситуациях", — говорит юрист Иван Соловьев.

Защита прав граждан

При возникновении неправомерных звонков эксперты рекомендуют фиксировать время и содержание диалогов для последующего обращения в надзорные ведомства. Судебная практика показывает, что суды встают на сторону пострадавших от психологического прессинга сторонних лиц. Эффективным методом борьбы с нарушениями остается жалоба в профильную федеральную службу, которая контролирует деятельность профессиональных взыскателей.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
