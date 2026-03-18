Группа Газпромбанка завоевала награды премии FinForce Awards – 2026 в области финансовых продуктов и технологий, клиентского опыта, а также безопасности

Экономика

Группа Газпромбанка была отмечена сразу несколькими наградами премии FinForce Awards — 2026.

FinForce Awards – 2026 отметила Газпромбанк в номинации Клиентский опыт
Одна из почетных наград завоевана фининститутом в номинации "Клиентский опыт". Жюри премии отметило организацию индивидуального сопровождения ключевых клиентов Газпромбанка, обеспечение высокого сервиса и качественного обслуживания и всестороннюю поддержку корпоративных клиентов на каждом этапе взаимодействия, в том числе благодаря сервису "Визирование". Он позволяет управляющим компаниям, негосударственным пенсионным фондам, специализированным депозитариям в одном окне направлять и согласовывать платежи, пользоваться кабинетами по казначейским и брокерским продуктам, другим стандартным набором функций системы "ГПБ Бизнес-Онлайн", а также в перспективе открывать дополнительные счета доверительного управления без визита в офис Банка.

 

Еще одной ценной наградой стала победа в номинации "Сберегательный продукт года" за накопительный счет Газпромбанка. В настоящий момент Банк предлагает клиентам повышенную ставку по накопительному счету "Понятный процент" - ставка максимальная среди всех счетов в Газпромбанке.

 

Многоуровневая система защиты ГПБ Мобайл, включающая сервисы "Цифровой иммунитет" и "Цифровой иммунитет+", выиграла в номинации "Антиспам-решение года" (категория "Безопасность"). "Цифровой иммунитет" автоматически блокирует спам, предупреждает о подозрительных вызовах и помогает защитить средства абонентов ГПБ Мобайл на счетах в Газпромбанке. "Цифровой иммунитет+" — это усиленная система защиты от спама и мошенников, которая содержит две функции: "Блокировка спама" и "Блокировка мошенников". Жюри высоко оценило комплексный подход мобильного оператора к защите абонентов от цифровых угроз.

 

Также банк был удостоен грамоты за проект по переводу ИТ-инфраструктуры Газпромбанка на импортонезависимую экосистему. Он был отмечен в номинации "ИТ-инфраструктура года для финтех-компаний" категории "Финансовые технологии" как один из наиболее комплексных кейсов технологического обновления банковской инфраструктуры. В рамках стратегии импортозамещения Газпромбанк инициировал полный переход на технологически независимую ИТ-инфраструктуру путем построения гибридной системы на базе линейки программно-аппаратных комплексов, включающей серверную виртуализацию, управление базами данных, обработку больших данных и объектное хранилище. При этом для банка как субъекта критической информационной инфраструктуры было критично соблюсти высокий уровень информационной безопасности. Экспертное жюри отметило масштаб и сложность перевода геораспределенной ИТ-инфраструктуры Газпромбанка при одновременном обеспечении непрерывности и стабильности бизнес-процессов.

Премия FinForce Awards — 2026 состоялась в рамках XI Всероссийского банковского форума "Некредитные доходы банка" и собрала представителей банковского сектора, финтех-компаний, управляющих и страховых организаций, а также экспертов финансового рынка. В ходе форума участники представили реальные кейсы — от цифровых решений до проектов по повышению эффективности управления и развитию клиентских продуктов.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
