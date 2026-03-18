Абрамович не использовал последний шанс британского правительства. Что стоит за угрозами?

Продажа одного из самых дорогих футбольных клубов мира "Челси" обросла неожиданными юридическими сложностями, которые заставляют правительство идти на крайние меры.

Фото: commons.wikimedia.org by Brian Minkoff-London Pixels, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Роман Абрамович

Абрамович и его запутанные деньги

Бизнесмен Роман Абрамович, который не так давно был символом успешного бизнеса, оказался в центре громкого скандала. Его доходы от продажи "Челси" не были переведены на Украину в рамках заданных сроков. 

В пресс-релизе британского правительства сообщается, что у бизнесмена был "последний шанс" выполнить требования властей. 

Сам Абрамович утверждает, что деньги должны пойти "всем жертвам конфликта" — и на Украину, и в Россию. Его юристы настаивают, что средства принадлежат его компании Fordstam Ltd и он сам решает, куда их направить.

С своей стороны британское правительство намерено потребовать от Абрамовича, чтобы средства были зарезервированы исключительно для гуманитарных нужд в Украине.

Тем временем, власти острова Джерси начали расследование. Они проверяют, является ли эти деньги "доходами от преступной деятельности". 

Правительство и Абрамович на разных берегах

Абрамович может попытаться оспорить действия властей, что, по его мнению, займет месяцы, если не годы. 

Часть суммы должна пойти на погашение займов перед офшорными структурами Абрамовича, и только лишь "чистая выручка" будет направлена на благотворительность. Почти 987 миллионов фунтов стерлингов звучит как отсроченная инвестиция в собственное спокойствие.

Финансовые аспекты Суммы
Общая сумма £1,4 млрд
Вероятная благотворительная выручка £987 млн
Займы перед офшорами £413 млн

"Необходимо учитывать множественные факторы при распределении таких сумм", — объяснили юристы.

Как и в любой другой сложной истории, финал ещё не ясен. Британское правительство демонстрирует решимость в создании фонда помощи Украине, в то время как Абрамович готовится к длительной борьбе за свои активы.

Международные расследования

Судебные разбирательства могут затянуться. Включается юридическая система, которая проверяет каждую деталь, прежде чем принять решение.

Тем временем, следствие на Джерси может затронуть более широкий круг вопросов. 

Несмотря на международные санкции и продажу ряда зарубежных активов, Абрамович сохраняет значительное присутствие в российской экономике через доли в крупных промышленных холдингах, инвестиционные проекты и недвижимость ( EVRAZ , "Норникель"). 

Ответы на популярные вопросы о ситуации с Абрамовичем

Как будет распределяться сумма от продажи "Челси"?

Сумма будет направлена на благотворительность, однако прежде часть пойдет на погашение займов.

Что будет с расследованием на Джерси?

Оно проверяет законность средств и может привести к конфискации активов.

Что хочет Абрамович?

Он настаивает на том, чтобы средства ушли не только в Украину, но и помогали жертвам по обе стороны конфликта.

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
