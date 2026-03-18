Кошелёк не опустеет окончательно: государственная поддержка безработных получила новый финансовый вес

Российские власти утвердили новые параметры финансовой поддержки граждан, оставшихся без постоянного источника дохода в текущем периоде. Изменения затронули как минимальные, так и максимальные пороги выплат, которые теперь подлежат ежегодной индексации.

Новые размеры пособий

С начала февраля минимальная величина ежемесячной выплаты для потерявших работу была проиндексирована до уровня 1863 рублей. Вместе с тем максимальный размер обеспечения в первые три месяца после постановки на учет в центре занятости теперь ограничен суммой 15886 рублей, сообщает aif.ru.

"Пособие по безработице гражданам, уволенным по любым основаниям в течение 12 месяцев, предшествовавших началу безработицы, назначается в первые три месяца в размере 75% среднего заработка. В следующие три месяца оно выплачивается в размере 60% среднего заработка. Максимальный размер пособия для последующего квартала составляет 6209 рублей", — говорит кандидат экономических наук Игорь Балынин.

Поддержка предпенсионеров

Стоит отметить, что для лиц предпенсионного возраста предусмотрен расширенный пакет мер социальной помощи, включающий более длительные сроки перечисления денежных средств. В свою очередь, общая продолжительность периода выплат может быть увеличена на две недели за каждый год трудового стажа, превышающий стандартные нормативы в 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин.

Максимальный период нахождения на государственном обеспечении для данной категории граждан при определенных условиях может достигать двух лет. При этом в течение всего срока поиска работы для предпенсионеров сохраняется право на получение предельной суммы пособия, установленной актуальным законодательством.