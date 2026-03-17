Мерзлая земля отдает миллиарды: Амурская область показала рост добычи золота на 40%

Амурская область в начале 2026 года устроила настоящий сеанс геополитического доминирования на рынках. Пока мировые эксперты спорят, почему золото и серебро падают в цене, дальневосточные недропользователи просто нажимают на газ. Рост добычи на 40% за два месяца — это не статистическая погрешность, а жесткий ответ скептикам. Регион выдал 1,88 тонны драгоценного металла, превратив зимнюю спячку в агрессивный рывок.

Рекорды вопреки физике

Основной удар по планам конкурентов нанесла группа "Атлас Майнинг". Маломырский рудник сработал с эффективностью, которой позавидовал бы обновленный дорожный каркас Благовещенска: рост производства в 2,2 раза. Это и есть ювелирная огранка дефекта прошлых лет, когда технологические сложности тормозили процесс. Сейчас же шестеренки механизма сошлись идеально.

"Такой рывок обусловлен вводом новых мощностей и переработкой богатых руд. В условиях, когда нефть Brent пробила потолок, золото остается главным стабилизатором регионального бюджета", — объяснил в беседе с Pravda. Ru аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов.

Даже небольшие игроки вроде компании "Тэми" показали почти трехкратный прирост. Это напоминает ситуацию, когда в добывающих отраслях доходы сотрудников взлетают до небес. Деньги буквально лежат под ногами, если знать, как их достать из мерзлой земли.

Смена караула на рудниках

Предприятие Результат (кг) / Динамика Маломырский рудник 811 кг (рост в 2,2 раза) Покровский рудник 566 кг (+5,2%) Прииск "Соловьевский" 199,2 кг (+11,3%)

Однако не всё так гладко. Албынский и Березитовый рудники ушли в простой. Это классическое разбитое корыто для тех, кто не успел вовремя обновить ресурсную базу. Когда месторождение пустеет, никакие молитвы святому Варваре не помогут. Отрасль переживает жесткую ротацию.

"Мы видим естественный процесс. Старые активы выбывают, но новые проекты, такие как Бамский узел, затыкают эти дыры. Это как выбор инвестиционной стратегии: вовремя закрыть убыточную позицию и войти в растущую", — отметил в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Не золотом единым: угольный фактор

Пока мир пугают тем, что критический износ энергосистемы сделает свет роскошью, Амурская область наращивает добычу угля. Полмиллиона тонн за два месяца. Это топливо — страховка от любых энергетических сбоев. Логика проста: золото — для блеска, уголь — для тепла.

Но есть и сбитый прицел. Железнотитановые руды добываются, а концентраты из них — нет. Технологическая цепочка обрывается на полпути. Это напоминает дипломатические маневры Индии: ресурсов много, но политическая воля к переработке иногда буксует.

"Зимняя добыча из коренных месторождений — это технологический вызов. Здесь важна точность, а не массовость. Амурская область доказала, что золото — это актив-убежище, который работает даже в мороз", — объяснил в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Ответы на популярные вопросы о добыче золота

Почему зимой добыча не останавливается?

Зимой работают только рудные месторождения, где процесс идет в закрытых цехах или глубоких карьерах. Россыпи, требующие много воды, ждут тепла.

Влияет ли цена нефти на золотодобычу?

Напрямую — через стоимость солярки для техники. Косвенно — через интерес инвесторов к защитным активам в периоды турбулентности.

