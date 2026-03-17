Экономить оказалось проще, чем думали: одна привычка меняет бюджет без усилий

Попытки экономить без понимания структуры расходов часто оказываются неэффективными, а реальные траты могут сильно отличаться от ожиданий. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала эксперт в области управления личными финансами, финансовый консультант, генеральный директор компании "Организация личных финансов" Алена Никитина.

Никитина подчеркнула, что первый шаг к финансовой дисциплине — это анализ расходов и их распределение по категориям. По ее словам, без этого люди часто недооценивают долю необязательных трат и не понимают, где именно можно оптимизировать бюджет.

"Сначала нужно расписать категории расходов, потому что из головы это почти всегда получается неточно. Человеку кажется, что на какие-то незначительные траты уходит 5–10 процентов, а по факту может оказаться, что это уже 30–40 процентов бюджета. И именно с такими расходами в первую очередь можно работать и их оптимизировать. При этом действительно необходимые статьи лучше не трогать, если только там нет очевидных перекосов", — отметила она.

Специалист добавила, что для понимания финансовой картины полезно фиксировать траты в течение ограниченного времени и учитывать все источники расходов. Такой подход помогает увидеть реальную структуру бюджета и сформировать полезную привычку учета.

"Нужно вести расходы хотя бы от двух недель до двух месяцев, этого достаточно, чтобы понять, что происходит с деньгами. И само по себе ведение учета — это уже полезная финансовая привычка. Делать это можно как угодно: в тетради, в Excel или в приложении. Главное, чтобы человеку было удобно, потому что комфортный формат проще превратить в регулярную практику", — пояснила эксперт.

Она обратила внимание, что при оптимизации бюджета важно не переходить к жестким ограничениям и не отказываться полностью от трат, которые приносят удовольствие. По ее словам, сохранение таких расходов в разумных пределах помогает избежать эмоционального выгорания и делает финансовую систему более устойчивой в долгосрочной перспективе.

"Не нужно полностью убирать все, что приносит удовольствие. Если у человека нет острой финансовой проблемы, можно оставить, например, около 10 процентов бюджета на такие расходы. Это не критично, но при этом позволяет сохранить баланс. Радость в жизни должна быть, иначе система не будет работать долго. Жесткие ограничения оправданы только в тех случаях, когда человек уже оказался в сложной финансовой ситуации", — добавила Никитина.

Специалист также подчеркнула, что универсальных решений для экономии не существует, и каждый должен подбирать стратегию под свою ситуацию. В качестве примеров она привела пересмотр расходов на транспорт, жилье или вредные привычки, в зависимости от образа жизни и целей.

"У всех разная ситуация, поэтому нет одного рецепта для всех. Кому-то стоит сократить расходы на рестораны, кому-то — пересесть на общественный транспорт или отказаться от дорогого жилья. Главное — понимать, какие траты не приносят пользы и могут быть оптимизированы. При этом важно сохранять базовые вещи: нормальное питание, отдых и заботу о здоровье", — подчеркнула Никитина.

Она добавила, что формирование финансовых привычек требует времени и усилий, однако в дальнейшем позволяет выстроить систему управления деньгами, которая работает автоматически. По ее словам, важно не только фиксировать расходы, но и анализировать их, делать выводы и регулярно возвращаться к этому процессу, чтобы корректировать финансовое поведение.