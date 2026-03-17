В Новосибирской области специалисты успешно локализовали первые очаги опасных инфекций среди сельскохозяйственных животных. Власти региона приступили к плановым работам по дезинфекции территорий и мониторингу ситуации в сельских районах.
В связи с выявлением очагов бешенства и пастереллеза в области был введен режим чрезвычайной ситуации, что позволило оперативно координировать действия ветеринарных служб. Вместе с тем, профильное министерство разработало четкий алгоритм изъятия скота, который включает обязательное составление актов в трех экземплярах для фиксации поголовья и веса животных. После завершения всех формальностей собственники получают право на денежные выплаты, размер которых устанавливается во взаимодействии с органами статистики, сообщает Om1 Новосибирск.
"Процесс по купированию болезней достаточно сложный, но он контролируемый. Вблизи тех очагов, где были проведены мероприятия, никакого появления новых очагов не наблюдается", — говорит министр сельского хозяйства региона Андрей Шинделов.
Стоит отметить, что фермеры смогут приступить к восстановлению поголовья и закупке новых животных примерно через четыре или пять месяцев после завершения санитарных процедур. В свою очередь, администрация региона планирует оказать дополнительную поддержку по приобретению молодняка для возобновления сельскохозяйственного производства.
Особое внимание уделяется регулированию численности диких животных, которые из-за суровой зимы стали чаще контактировать с домашним скотом и переносить опасные заболевания.
Своевременная изоляция источников инфекции остается единственным эффективным методом предотвращения массового падежа скота в частных и государственных хозяйствах. Контроль за перемещением животноводческой продукции в карантинных зонах помогает избежать дальнейшего распространения вируса за пределы выявленных очагов поражения.
Биржевые котировки на топливо показывают резкий взлет, но на обычных заправках сохраняется странное спокойствие благодаря скрытым защитным мерам государства.