Компенсация за потерянное стадо: власти определили порядок выплат после массового изъятия скота

В Новосибирской области специалисты успешно локализовали первые очаги опасных инфекций среди сельскохозяйственных животных. Власти региона приступили к плановым работам по дезинфекции территорий и мониторингу ситуации в сельских районах.

Фото: commons.wikimedia.org by Uberprutser, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Коровы

Механизм изъятия и компенсации ущерба

В связи с выявлением очагов бешенства и пастереллеза в области был введен режим чрезвычайной ситуации, что позволило оперативно координировать действия ветеринарных служб. Вместе с тем, профильное министерство разработало четкий алгоритм изъятия скота, который включает обязательное составление актов в трех экземплярах для фиксации поголовья и веса животных. После завершения всех формальностей собственники получают право на денежные выплаты, размер которых устанавливается во взаимодействии с органами статистики, сообщает Om1 Новосибирск.

"Процесс по купированию болезней достаточно сложный, но он контролируемый. Вблизи тех очагов, где были проведены мероприятия, никакого появления новых очагов не наблюдается", — говорит министр сельского хозяйства региона Андрей Шинделов.

Восстановление хозяйства и меры профилактики

Стоит отметить, что фермеры смогут приступить к восстановлению поголовья и закупке новых животных примерно через четыре или пять месяцев после завершения санитарных процедур. В свою очередь, администрация региона планирует оказать дополнительную поддержку по приобретению молодняка для возобновления сельскохозяйственного производства.

Особое внимание уделяется регулированию численности диких животных, которые из-за суровой зимы стали чаще контактировать с домашним скотом и переносить опасные заболевания.

Своевременная изоляция источников инфекции остается единственным эффективным методом предотвращения массового падежа скота в частных и государственных хозяйствах. Контроль за перемещением животноводческой продукции в карантинных зонах помогает избежать дальнейшего распространения вируса за пределы выявленных очагов поражения.