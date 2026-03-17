Страны Балтии громко говорят о блокаде России — неудобный для инициаторов поворот назревает тихо
Спортивная революция: новые навыки для детей станут обязательной частью программы
Вода вместо уроков: в Калининградской области строят инфраструктуру для будущих поколений пловцов
США недооценили последствия: Ормузский пролив превращается в угрозу для мировой экономики
Работа мечты у Балтийского моря: какие специальности приносят стабильно высокий доход
Тюлени на грани выживания: любимый океанариум в Мурманске остался без еды и управления
iPhone превратился в кирпич: хитрая схема мошенников обходит защиту Apple ID
Окно в Европу стало форточкой: куда исчезли подлодки Балтийского флота
Украина получила полный список требований для вступления в ЕС

Газпромбанк и РНФ представили результаты конкурса по нейротехнологиям и микроэлектронике в медицине

Российский научный фонд подвел итоги конкурса поисковых научных исследований для развития нейротехнологий и микроэлектроники в медицине, проводившегося при поддержке Газпромбанка в рамках соглашения, подписанного сторонами в сентябре 2025 года.

Конкурс поисковых научных исследований для развития нейротехнологий и микроэлектроники в медицине

Конкурс направлен на поддержку научных коллективов, работающих над созданием инновационных систем для восстановления двигательных функций и лечения заболеваний нервной системы.

Проект реализуется по направлению научно-технологического лидерства в одной из наиболее перспективных областей современной медицины. Финансирование проводится на паритетной основе и составляет 510 миллионов рублей без учета софинансирования работ.

Победителями стали научные коллективы Национального исследовательского университета "МИЭТ", ООО "Моторика Орто", Сеченовского Университета и Московского физико-технического института по четырем лотам соответственно:

  • Исследование и разработка технологий активного имплантируемого нейромодулятора для перспективных систем очувствления протеза конечностей;
  • Разработка остеоинтегративной системы экзопротезирования с электрофизиологическим интерфейсом;
  • Разработка тонкопленочных эластичных электродных матриц для регистрации или стимуляции электрической активности периферических нервных волокон и спинного мозга;
  • Исследование и разработка технологий имплантируемого аккумулятора нейромодулятора для перспективных систем очувствления протеза конечностей;

Павел Салугин, исполнительный вице-президент Газпромбанка: "Для Газпромбанка поддержка проектов в сфере нейротехнологий и микроэлектроники — это не только инвестиции в научные разработки и технологический задел на будущее. Для нас особенно важно содействовать развитию направлений, где высокий научный потенциал сочетается с понятным практическим эффектом. Рассчитываем, что конкурс даст дополнительный импульс развитию критически важной прикладной области".

Елена Попова, заместитель генерального директора РНФ: "Данный проект для Фонда — это запуск принципиально новой конкурсной линейки исследований по заказу технологического партнера. Заказчиком сформирован запрос на разработку пакета наукоемких решений в области бионических технологий и медицинских изделий нового поколения, создающих существенный технологический задел в сфере нейротехнологий и биомедицинской инженерии. Важно, что эти проекты имеют большое социальное значение, востребованы реальным сектором экономики и системой здравоохранения. Они повысят доступность высокотехнологичной помощи для пациентов с нарушениями двигательных функций".

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Двухтонные посылки летят точно по адресу: иранские ракеты методично сносят центры управления
Военные новости
Двухтонные посылки летят точно по адресу: иранские ракеты методично сносят центры управления
Блестящий доспех для яблони: простое приспособление из мусора защищает плоды от налётов
Садоводство, цветоводство
Блестящий доспех для яблони: простое приспособление из мусора защищает плоды от налётов
Популярное
Биржа сорвалась с цепи: стоимость бензина в России растёт вопреки логике спокойных заправок

Биржевые котировки на топливо показывают резкий взлет, но на обычных заправках сохраняется странное спокойствие благодаря скрытым защитным мерам государства.

Биржа сорвалась с цепи: стоимость бензина в России растёт вопреки логике спокойных заправок
Ловушка из украинского роя БПЛА не сработала: системы перехвата экономят ресурс для более крупных целей
Ловушка из украинского роя БПЛА не сработала: системы перехвата экономят ресурс для более крупных целей
Холодильник победил телевизор: большинство болгар требует мира на условиях Москвы
У ЕС закончились деньги для поддержки населения
Визит Трампа в Пекин сорван: Китай отказывается помогать США после атаки на нефтяные маршруты Любовь Степушова Российская нефть стала очень популярной: ещё одна страна готова её покупать Олег Артюков Поезд входит в поворот как по рельсам: секрет колёс, о котором мало кто знает Сергей Милешкин
Громкий крик из Белого дома: Пентагон выдвинул России дерзкий ультиматум из-за помощи Ирану
Якутская мерзлота прячет железный кошмар: что обнаружили в Вилюйских котлах и почему СССР это засекретил
Тихий убийца наносит удар в спину: болезнь Лерчек перешла в стадию системного разрушения
Тихий убийца наносит удар в спину: болезнь Лерчек перешла в стадию системного разрушения
Последние материалы
США недооценили последствия: Ормузский пролив превращается в угрозу для мировой экономики
Работа мечты у Балтийского моря: какие специальности приносят стабильно высокий доход
Сырная хрустящая оболочка и мягкий фрукт: это необычное блюдо заменяет сложную выпечку к чаю
Тюлени на грани выживания: любимый океанариум в Мурманске остался без еды и управления
iPhone превратился в кирпич: хитрая схема мошенников обходит защиту Apple ID
Украина получила полный список требований для вступления в ЕС
Окно в Европу стало форточкой: куда исчезли подлодки Балтийского флота
Техника на грани износа: в Мурманске обновят рекордное число подъемников до 2030 года
Золото почернело от наглости: баррель нефти Brent пробил потолок в 102,74
Цифровой ликбез с пеленок: в России хотят ввести уроки кибербезопасности в детских садах
