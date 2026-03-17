Газпромбанк и РНФ представили результаты конкурса по нейротехнологиям и микроэлектронике в медицине

Российский научный фонд подвел итоги конкурса поисковых научных исследований для развития нейротехнологий и микроэлектроники в медицине, проводившегося при поддержке Газпромбанка в рамках соглашения, подписанного сторонами в сентябре 2025 года.
Конкурс направлен на поддержку научных коллективов, работающих над созданием инновационных систем для восстановления двигательных функций и лечения заболеваний нервной системы.
Проект реализуется по направлению научно-технологического лидерства в одной из наиболее перспективных областей современной медицины. Финансирование проводится на паритетной основе и составляет 510 миллионов рублей без учета софинансирования работ.
Победителями стали научные коллективы Национального исследовательского университета "МИЭТ", ООО "Моторика Орто", Сеченовского Университета и Московского физико-технического института по четырем лотам соответственно:
Павел Салугин, исполнительный вице-президент Газпромбанка: "Для Газпромбанка поддержка проектов в сфере нейротехнологий и микроэлектроники — это не только инвестиции в научные разработки и технологический задел на будущее. Для нас особенно важно содействовать развитию направлений, где высокий научный потенциал сочетается с понятным практическим эффектом. Рассчитываем, что конкурс даст дополнительный импульс развитию критически важной прикладной области".
Елена Попова, заместитель генерального директора РНФ: "Данный проект для Фонда — это запуск принципиально новой конкурсной линейки исследований по заказу технологического партнера. Заказчиком сформирован запрос на разработку пакета наукоемких решений в области бионических технологий и медицинских изделий нового поколения, создающих существенный технологический задел в сфере нейротехнологий и биомедицинской инженерии. Важно, что эти проекты имеют большое социальное значение, востребованы реальным сектором экономики и системой здравоохранения. Они повысят доступность высокотехнологичной помощи для пациентов с нарушениями двигательных функций".
