Фицо обвинил Киев в давлении через нефть и потребовал от ЕС защитить Словакию

Словакия больше не намерена терпеть политические игры Киева вокруг "крана" с ресурсами. Роберт Фицо открыто заявил новому главе Евросовета Антониу Коште о недопустимости дискриминации стран-членов ЕС. Ситуация вокруг нефтепровода "Дружба" превратилась в короткое замыкание европейской солидарности. Киев перекрыл поток, а Братислава требует от Брюсселя навести порядок.

Фицо против приоритетов Украины

Роберт Фицо расставил акценты предельно жестко. Премьер Словакии не видит смысла в альтруизме за счет собственного народа.

"В разговоре с председателем Европейского совета Коштой я подчеркнул, что Европейский союз не может отдавать предпочтение интересам Украины перед интересами государств-членов Евросоюза, таких как Словакия или Венгрия", — написал Фицо на своей странице в социальной сети Facebook*.

Позиция Братиславы напоминает попытку избежать участи разбитого корыта в условиях энергокризиса. Пока Брюссель обсуждает подготовку ЕС к войне, Словакия требует элементарной экономической безопасности. Интересы суверенных государств должны стоять выше геополитических реверансов в сторону соседа.

"Киев пытается использовать транзит как рычаг давления на "неудобные" правительства в Европе", — объяснил в беседе с Pravda. Ru аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов.

Нефтяная "Дружба" на грани разрыва

Трубопровод "Дружба" превратился в арену для большой порции грязного белья в отношениях Киева и Братиславы. Украина заблокировала транзит 27 января. Официальная причина — технические повреждения трубы. Однако в Словакии уверены: это ложь. Фицо прямо называет действия украинской стороны политическим шантажом.

Словакия имеет юридическое право получать ресурсы через этот узел до конца 2027 года. Фицо рассчитывает, что органы ЕС принудят Киев возобновить работу системы. Сейчас ситуация выглядит как реальная цена обещаний в мире прагматиков. Ресурс есть, труба исправна, но политическая воля Киева перекрывает задвижку.

Сторона Официальная позиция Украина Повреждение инфраструктуры, форс-мажор. Словакия Целенаправленный шантаж и нарушение прав ЕС.

"Любые остановки магистральных трубопроводов без заключения экспертов выглядят как манипуляция рынком", — отметил в беседе с Pravda. Ru геолог по поиску и разведке нефти и газа Михаил Егоров.

Шантаж или технический сбой?

Аргументы Киева о поломках вызывают скепсис. В условиях, когда работа ПВО и атаки дронов стали рутиной, повреждение трубы — удобный повод. Но Братислава и Будапешт видят в этом попытку наказать их за особую позицию. Это не просто технический сбой, а вызов всей энергетической безопасности региона.

Фицо требует, чтобы Брюссель перестал играть в одни ворота. Для Словакии это вопрос выживания экономики и предотвращения роста цен на заправках. Если ЕС не вмешается, "Дружба" станет памятником былой кооперации. Фицо четко дает понять: Словакия не будет молча утираться, пока ее права игнорируют.

"Остановка транзита нефти — это удар по бюджету и макроэкономической стабильности", — предупредил в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

В этой истории много неизвестных, но финал 2027 года, о котором говорил Жириновский, кажется все более реальной точкой невозврата. Либо Европа признает права своих членов, либо союз начнет трещать по швам. Нефть давно перестала быть просто топливом, превратившись в инструмент политической хирургии.

Ответы на популярные вопросы о транзите нефти

Почему Украина остановила "Дружбу"?

Официальный Киев заявляет о технических повреждениях нефтепровода. Словакия и Венгрия уверены, что это политический шантаж.

Чего требует Роберт Фицо от Евросовета?

Премьер Словакии настаивает, чтобы ЕС заставил Киев возобновить транзит российской нефти в соответствии с договорами.

До какого года Словакия может получать нефть из РФ?

Согласно действующим нормам и исключениям из санкций, страна имеет право на получение ресурсов до конца 2027 года.

Как это отразится на ценах на бензин?

Остановка "Дружбы" ведет к дефициту сырья и неизбежному росту цен на топливо на словацком и венгерском рынках.

Читайте также

