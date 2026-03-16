Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Космическая почта с Красной планеты: амбициозный проект готовит доставку грунта на Землю
Цифровая нефть тайги: почему дата-центры в Сибири стали выгоднее добычи ископаемых
Мёртвое тело подало признаки жизни: лунные камни хранят память о мощных магнитных ударах из недр
Топливный скачок в Иркутске: на каких заправках цены на бензин выросли уже в марте
Эффект 5 процентов: эпидемиологи зафиксировали рост инфекций в Иркутской области
Клещи в черте города: какие районы Новосибирской области признаны самыми опасными
Жизнь на широкую ногу: в кубанском поселке строят парк, которому позавидуют и города
Запах тухлых яиц в бездне космоса: ядовитая планета из серы озадачила лучших астрономов
Смертельный капкан для подворья: в Сибири вспыхнул новый очаг опасной заразы

Огород по-соседски: российские прилавки массово заполняются овощами из Казахстана

Экономика

Россия в четыре раза нарастила объемы закупок казахстанских томатов, консолидировав статус ключевого импортера овощной продукции республики.

Фото: Мария Круглова is licensed under public domain
Согласно актуальной отраслевой статистике, только за январь текущего года денежное выражение поставок томатов из Казахстана в РФ достигло 1,85 миллиона долларов. Фактически российские ритейлеры поглотили почти весь экспортный объем этой категории из соседней республики, не оставив шансов альтернативным логистическим векторам.

Агрессивная динамика наблюдается и в смежных сегментах овощного импорта. Поставки капусты продемонстрировали рост в 1,6 раза, достигнув отметки в 122,2 тысячи долларов. Не отстает и сегмент огурцов: здесь зафиксировано увеличение отгрузок на 25%, что в денежном эквиваленте составляет около 2,04 миллиона долларов.

Эксперты связывают такую экспансию с вытеснением более дорогих южных предложений и оптимизацией приграничных цепочек поставок. На фоне глобальной волатильности продовольственных рынков, Казахстан становится для России стратегическим огородом, способным оперативно закрывать дефицит сезонной продукции закрытого грунта.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Тихий убийца наносит удар в спину: болезнь Лерчек перешла в стадию системного разрушения
Шоу-бизнес
Тихий убийца наносит удар в спину: болезнь Лерчек перешла в стадию системного разрушения
Громкий крик из Белого дома: Пентагон выдвинул России дерзкий ультиматум из-за помощи Ирану
Мир. Новости мира
Громкий крик из Белого дома: Пентагон выдвинул России дерзкий ультиматум из-за помощи Ирану
Цветы для тех, кто любит отдыхать: 15 растений, которые украсят сад без лишних забот
Садоводство, цветоводство
Цветы для тех, кто любит отдыхать: 15 растений, которые украсят сад без лишних забот
Популярное
Огурцы не любят одиночества: какие растения-соседи превратят обычную грядку в оазис урожая

Как правильно подобрать соседей для огурцов на грядке: изучаем правила совместных посадок, которые защищают от вредителей, удерживают влагу и повышают урожайность.

Огурцы не любят одиночества: какие растения-соседи превратят обычную грядку в оазис урожая
Северная сторона дома больше не мёртвая зона: 10 секретов, как превратить тень в райский сад
Северная сторона дома больше не мёртвая зона: 10 секретов, как превратить тень в райский сад
Жесткое приземление ракетных амбиций: старые стены Южмаша похоронили под собой все планы Зеленского
Остров Свободы сдаёт ключи: пустые баки заставили Гавану идти на поклон в Вашингтон
Русские в Ливане: оспариваемое прошлое и современная борьба за выживание под угрозой бомбардировок Анхар Кочнева Цена на российскую нефть в Индии выросла почти до 100 долларов за баррель Олег Артюков Без Starlink, но с интеллектом: Ланцеты с ИИ совершили атаку на Киев Любовь Степушова
Азовское кольцо замыкается: прямой путь от Симферополя до Мариуполя изменит жизнь побережья
Якутская мерзлота прячет железный кошмар: что обнаружили в Вилюйских котлах и почему СССР это засекретил
Громкий крик из Белого дома: Пентагон выдвинул России дерзкий ультиматум из-за помощи Ирану
Громкий крик из Белого дома: Пентагон выдвинул России дерзкий ультиматум из-за помощи Ирану
Последние материалы
Мёртвое тело подало признаки жизни: лунные камни хранят память о мощных магнитных ударах из недр
Топливный скачок в Иркутске: на каких заправках цены на бензин выросли уже в марте
Эффект 5 процентов: эпидемиологи зафиксировали рост инфекций в Иркутской области
Маска вместо лица: эти популярные ошибки в нанесении косметики добавляют лишние десять лет
Клещи в черте города: какие районы Новосибирской области признаны самыми опасными
Жизнь на широкую ногу: в кубанском поселке строят парк, которому позавидуют и города
Запах тухлых яиц в бездне космоса: ядовитая планета из серы озадачила лучших астрономов
Больше не круглая: этот необычный сорт свёклы стал главной находкой для дачников
Смертельный капкан для подворья: в Сибири вспыхнул новый очаг опасной заразы
Калужская область на пороге большой воды: выдержат ли старые дамбы напор стихии
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.