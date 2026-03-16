Огород по-соседски: российские прилавки массово заполняются овощами из Казахстана

Россия в четыре раза нарастила объемы закупок казахстанских томатов, консолидировав статус ключевого импортера овощной продукции республики.

Согласно актуальной отраслевой статистике, только за январь текущего года денежное выражение поставок томатов из Казахстана в РФ достигло 1,85 миллиона долларов. Фактически российские ритейлеры поглотили почти весь экспортный объем этой категории из соседней республики, не оставив шансов альтернативным логистическим векторам.

Агрессивная динамика наблюдается и в смежных сегментах овощного импорта. Поставки капусты продемонстрировали рост в 1,6 раза, достигнув отметки в 122,2 тысячи долларов. Не отстает и сегмент огурцов: здесь зафиксировано увеличение отгрузок на 25%, что в денежном эквиваленте составляет около 2,04 миллиона долларов.

Эксперты связывают такую экспансию с вытеснением более дорогих южных предложений и оптимизацией приграничных цепочек поставок. На фоне глобальной волатильности продовольственных рынков, Казахстан становится для России стратегическим огородом, способным оперативно закрывать дефицит сезонной продукции закрытого грунта.