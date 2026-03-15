Карманы пустеют — счета полнеют: суммы межбанковских транзакций бьют рекорды из-за новых привычек

Экономика

Россияне за последний год увеличили объем межбанковских транзакций, подняв среднюю сумму одного перевода до 8 054 рублей на фоне стремительной цифровизации финансовых привычек.

Фото: Desingned by Freepik by garetsvisual, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Переводы по карте

Согласно актуальной статистике ЦБ, за 2025 год граждане совершили 6,7 миллиарда операций format "p2p" на общую сумму 54 триллиона рублей. Биохимия потребления и удобство СБП привели к тому, что показатель среднего чека вырос на 12,5% (около тысячи рублей) по сравнению с предыдущим циклом. Антропологический сдвиг в сторону безналичного общества подтверждается и числом "пластика" на руках: количество активных карт достигло 535,2 миллиона единиц.

Динамика внутри года демонстрирует выраженную восходящую экспоненту. Если в первом квартале аппетиты транзакторов были умеренными, то к четвертому кварталу средняя сумма взлетела до 9,2 тысячи рублей. Этот всплеск связывают не только с инфляционными ожиданиями, но и с окончательным формированием экосистемного поведения потребителя, где карта стала основным инструментом социального взаимодействия.

Аналитики подчеркивают: финансовая связность населения растет быстрее, чем классические банковские показатели. Россия продолжает удерживать статус мирового лидера по глубине проникновения бесконтактных и мгновенных платежей, превращая сухую статистику транзакций в зеркало новой цифровой реальности.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
