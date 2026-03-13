Жильё в рассрочку отложено: что происходит с ипотекой, и когда ждать чудес

Рынок жилья напоминает старый автомобиль, пытающийся тронуться с места на ручнике. Инвесторы и обычные семьи замерли, считая проценты по ипотеке. Национальное рейтинговое агентство подкинуло оптимизма: к концу 2026 года ипотечные ставки могут "приземлиться" в диапазон 16-17% годовых.
Март не принес разочарований: тренд на снижение ставок наметился еще в начале года.
Первичка зафиксировала падение на 0,85 пункта, до 20,4%.
Вторичный рынок показал себя бодрее, отыграв 1,18 пункта до 20,04%.
Рефинансирование и вовсе совершило рывок, похудев на 3,33 пункта.
Сейчас мы видим рынок, на котором кредиты начинают дешеветь, но банки по-прежнему держат оборону. Активность заемщиков тормозится новыми правилами льготных программ. С февраля пара обязана выступать созаемщиками, а кредит разрешили брать только один на семью.
"Банки крайне осторожно подходят к оценке рисков. Даже при снижении общего уровня ставок, требования к финансовой дисциплине заемщика остаются жесткими", — объяснил в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.
Аналитики НРА рисуют почти идиллическую картину для Центробанка. Прогноз на 20 марта предполагает снижение ключевой ставки сразу на 0,5 пункта — до 15%. Дальше возможны "качели", но к декабрю ставка теоретически просядет до 11,5-12%.
|Период
|Прогнозная ставка
|Март 2026
|15%
|Конец года
|11,5-12%
Подобные изменения — это попытка найти баланс между инфляцией и доступностью жилья. Пока общество расслоено, математика сбережений продолжает диктовать условия. Одни копят на депозитах, другие грызут кактус ипотечного кредитования.
"Доступность ипотеки — это не только процент, но и реальный уровень доходов. Ставка в 12% при текущей цене "квадрата" не решит проблему для бедных слоев населения", — отметил в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.
Рынок находится в состоянии затянувшегося ремонта. Фундамент вроде бы крепкий, но стены постоянно трещат от очередных законодательных правок. Покупателям приходится проявлять ювелирную точность, чтобы не превратить выплату долга в образ жизни до совершеннолетия детей.
"Мы видим, что на каждом этапе заемщики сталкиваются с новыми барьерами: то отказы, то ужесточение условий. Банковская система сейчас работает как перегретый мотор, который требует бережного обращения", — предупредила в беседе с Pravda. Ru банковский аналитик Алина Корнеева.
Аналитики ориентируются на конец 2026 года, связывая это с циклом снижения ключевой ставки до 12%.
Банки закладывают в проценты риски невозврата и стоимость фондирования, поэтому реакция всегда идет с временным лагом.
Новые правила с февраля требуют обязательного участия обоих супругов в качестве созаемщиков для одного объекта.
Рынок вторичного жилья постепенно оживает, но выбор момента зависит от ваших конкретных финансовых возможностей и наличия льготных программ.
