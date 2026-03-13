Жильё в рассрочку отложено: что происходит с ипотекой, и когда ждать чудес

Экономика

Рынок жилья напоминает старый автомобиль, пытающийся тронуться с места на ручнике. Инвесторы и обычные семьи замерли, считая проценты по ипотеке. Национальное рейтинговое агентство подкинуло оптимизма: к концу 2026 года ипотечные ставки могут "приземлиться" в диапазон 16-17% годовых.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Куда движутся проценты

Март не принес разочарований: тренд на снижение ставок наметился еще в начале года.

Первичка зафиксировала падение на 0,85 пункта, до 20,4%.

Вторичный рынок показал себя бодрее, отыграв 1,18 пункта до 20,04%.

Рефинансирование и вовсе совершило рывок, похудев на 3,33 пункта.

Сейчас мы видим рынок, на котором кредиты начинают дешеветь, но банки по-прежнему держат оборону. Активность заемщиков тормозится новыми правилами льготных программ. С февраля пара обязана выступать созаемщиками, а кредит разрешили брать только один на семью.

"Банки крайне осторожно подходят к оценке рисков. Даже при снижении общего уровня ставок, требования к финансовой дисциплине заемщика остаются жесткими", — объяснил в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Чего ждать от регулятора

Аналитики НРА рисуют почти идиллическую картину для Центробанка. Прогноз на 20 марта предполагает снижение ключевой ставки сразу на 0,5 пункта — до 15%. Дальше возможны "качели", но к декабрю ставка теоретически просядет до 11,5-12%.

Период Прогнозная ставка
Март 2026 15%
Конец года 11,5-12%

Подобные изменения — это попытка найти баланс между инфляцией и доступностью жилья. Пока общество расслоено, математика сбережений продолжает диктовать условия. Одни копят на депозитах, другие грызут кактус ипотечного кредитования.

"Доступность ипотеки — это не только процент, но и реальный уровень доходов. Ставка в 12% при текущей цене "квадрата" не решит проблему для бедных слоев населения", — отметил в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Рынок находится в состоянии затянувшегося ремонта. Фундамент вроде бы крепкий, но стены постоянно трещат от очередных законодательных правок. Покупателям приходится проявлять ювелирную точность, чтобы не превратить выплату долга в образ жизни до совершеннолетия детей.

"Мы видим, что на каждом этапе заемщики сталкиваются с новыми барьерами: то отказы, то ужесточение условий. Банковская система сейчас работает как перегретый мотор, который требует бережного обращения", — предупредила в беседе с Pravda. Ru банковский аналитик Алина Корнеева.

Ответы на популярные вопросы о ставках

Когда ожидать реального удешевления ипотеки?

Аналитики ориентируются на конец 2026 года, связывая это с циклом снижения ключевой ставки до 12%.

Почему банки снижают ставки медленнее, чем обещает ЦБ?

Банки закладывают в проценты риски невозврата и стоимость фондирования, поэтому реакция всегда идет с временным лагом.

Смогут ли семейные пары брать ипотеку по отдельности?

Новые правила с февраля требуют обязательного участия обоих супругов в качестве созаемщиков для одного объекта.

Стоит ли брать вторичку сейчас или ждать осени?

Рынок вторичного жилья постепенно оживает, но выбор момента зависит от ваших конкретных финансовых возможностей и наличия льготных программ.

Экспертная проверка: аналитик Никита Волков, макроэкономист Артём Логинов, банковский аналитик Алина Корнеева
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
