В Госдуме оценили инициативу о минимальном размере алиментов не ниже прожиточного минимума

Инициатива установить минимальный размер алиментов на уровне прожиточного минимума может столкнуться с практическими трудностями, связанными с реальными доходами плательщиков. Об этом в беседе с Pravda.Ru заявила депутат Государственной Думы, член Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ ребенок с матерью у юриста

Ранее председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов сообщил о планах внести законопроект, который предусматривает установление минимального размера алиментов не ниже прожиточного минимума.

Бессараб отметила, что при обсуждении подобных инициатив важно учитывать реальные доходы граждан. По ее словам, далеко не все плательщики алиментов получают высокую зарплату, и нередко их доход ограничивается минимальным размером оплаты труда. В такой ситуации после уплаты налогов у человека остается весьма небольшая сумма, которую приходится делить между собственными потребностями и содержанием ребенка.

"Необходимо исходить из того, что человек может зарабатывать минимальный размер оплаты труда. Мы понимаем, что далеко не каждый способен обеспечить высокую заработную плату. Если у него, к примеру, есть ребенок, на которого по суду полагаются алименты, то после вычета налогов он не сможет отдать даже сумму в размере МРОТ. Получается, что человек получает минимальную зарплату и должен поделить ее между собой и ребенком", — пояснила депутат.

Она добавила, что в судебной практике уже сформировался механизм, позволяющий учитывать случаи сокрытия доходов. По ее словам, если у суда появляются основания полагать, что плательщик занижает официальный заработок, размер алиментов может рассчитываться не от минимальной зарплаты, а от средней по региону.

"Сегодня в большинстве своем судьи назначают алименты исходя не из минимального размера оплаты труда, а из средней заработной платы по региону. Такая практика сложилась уже достаточно давно. Если суд видит признаки того, что плательщик алиментов скрывает доходы, например по наличию дополнительного имущества или другим обстоятельствам, тогда размер выплат определяется именно таким образом", — подчеркнула Бессараб.

Парламентарий также напомнила, что действующее законодательство предусматривает долевую систему расчета алиментов. По ее словам, выплаты устанавливаются в процентах от дохода плательщика в зависимости от количества детей. При этом депутат подчеркнула, что предложения об установлении минимального размера алиментов требуют дополнительного обсуждения, поскольку при защите интересов детей важно учитывать и реальные финансовые возможности граждан.