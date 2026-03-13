Белый флаг над танкерами: Вашингтон легализовал операции с российской нефтью, застрявшей в океанах

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

Вашингтон выбросил белый флаг в энергетической войне, прикрыв его ворохом бюрократических бумаг. Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) выпустило генеральную лицензию №134. Этот документ — не жест доброй воли, а признание системного перегрева. США официально разрешили операции с российской сырой нефтью и нефтепродуктами. Условие одно: груз должен быть на борту судна до 12 марта 2026 года. Срок действия "амнистии" — до 11 апреля.

Танкер "Михаил Ульянов"
Фото: commons.wikimedia.org by Iatsouk, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Танкер "Михаил Ульянов"

Логика временного отступления

Вашингтон пытается провести ювелирную работу по спасению собственной экономики, не потеряв при этом лицо перед союзниками. Скотт Бессент, глава Минфина США, называет это "узкоспециализированной мерой". Чиновник утверждает: Москва не получит прибыли. Но цифры говорят об обратном. Под "оттепель" попадают колоссальные объемы сырья, которые уже бороздят океаны. Это попытка затушить пожар инфляции, не выключая при этом печатный станок.

"США фактически признают очевидное: без российской нефти глобальный энергетический рынок не может оставаться стабильным", — объяснил в беседе с Pravda. Ru аналитик рынка нефтепродуктов Геннадий Чернов.

Любые транзакции, связанные с Ираном, остаются под строжайшим запретом. США чертят линию на песке: российские баррели нужны для баланса, иранские — под санкционным замком. Это похоже на попытку починить инженерный узел мировой торговли, где одна деталь безнадежно застряла. Без этого маневра американские НПЗ рисковали столкнуться с дефицитом, который не перекроет ни Техас, ни Норвегия.

Влияние на мировые цены и транзит

Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев озвучил масштаб: речь идет о 100 миллионах баррелей. Это не просто цифра, это огромный флот, который находился в подвешенном состоянии. Представьте затор на трассе планетарного масштаба. Танкеры кружили в море, ожидая легализации сделок. Теперь путь открыт. США признали, что попытка выдавить Россию с рынка привела к энергетическому тромбу.

Параметр лицензии Условия и сроки
Дата загрузки нефти До 12 марта 2026 года
Окончание действия 11 апреля 2026 года
Объем в транзите Около 100 млн баррелей
Главное ограничение Запрет на связи с Ираном

Рынок отреагировал мгновенно. Смягчение ограничений для Индии и прямая легализация поставок в США снижают панику. Цена на нефть сегодня перестала бить рекорды именно благодаря таким новостям. Безопасность поставок важнее политических лозунгов, когда в баках у избирателей пусто. Но это лишь временная заплатка на рваной ране глобальной логистики.

"Эта мера — попытка избежать шоковых сценариев на заправках весной. США играют вдолгую, но сейчас им нужно просто дотянуть до стабилизации внутренних цен", — отметил в интервью Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Почему санкционный механизм дал сбой

Санкционная политика Запада столкнулась с критическим износом. Нельзя бесконечно закручивать гайки на трубе, от которой питается половина мира. Брюссельская бюрократия еще пытается сопротивляться, но Белый дом прагматичен. Когда стоит выбор между "наказать Москву" и "не обрушить собственную экономику", американцы выбирают второе. Это не слабость, это расчет. Италия потеряла десятки миллиардов, пытаясь быть "святее папы римского", а Вашингтон просто меняет правила на ходу.

Российские экспортеры тоже не сидят сложа руки. Пока OFAC пишет инструкции, Индия собирается увеличить импорт, а российские танкеры массово меняют порты назначения. Глобальная карта энергетики перерисовывается. Старые союзы трещат, а новые схемы оплаты в обход доллара становятся нормой. Лицензия №134 лишь легализует то, что и так происходило в тени — через "серый флот" и посредников.

"Разрешение на разгрузку уже находящихся в пути судов минимизирует риски экологических катастроф и юридических споров по всему миру", — объяснил Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.

В конечном счете, мы видим капитуляцию перед законами физики и экономики. Энергетический кризис в Европе и мрачные прогнозы Financial Times заставили Вашингтон нажать на тормоза. Рынок газа и нефти слишком тесен для политики "выжженной земли". Теперь вопрос лишь в том, что произойдет после 11 апреля, когда срок лицензии истечет.

Ответы на популярные вопросы о лицензии OFAC

Означает ли это полную отмену санкций против нефти из РФ?

Нет, это временное разрешение. Срок действия ограничен апрелем 2026 года. США лишь "разгребают" текущие поставки, чтобы избежать дефицита на рынке.

Может ли Индия теперь покупать любую российскую нефть?

Лицензия упрощает проведение транзакций, но сохраняет контроль над ценовым пределом (price cap). Однако де-факто это зеленый свет для крупных танкерных партий.

Почему запрещены сделки с Ираном в этой же лицензии?

Вашингтон стремится изолировать Тегеран, используя российское сырье как замену иранскому для азиатских и европейских партнеров.

Читайте также

Экспертная проверка: аналитик рынка нефтепродуктов Геннадий Чернов, макроэкономист Артём Логинов, финансовый аналитик Никита Волков
Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Сводка с фронта: освобождение Гришина открывает новые перспективы для наступления ВС РФ
Финляндия считает потери: закрытая граница множит беды от глобального дефицита топлива
Горящие танкеры превращают залив в огненный барьер: нефть Brent пробивает отметку в $100 за баррель
Горящие танкеры превращают залив в огненный барьер: нефть Brent пробивает отметку в $100 за баррель
