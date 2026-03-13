Совкомбанк заработал за 2025 год 53 млрд рублей чистой прибыли по МСФО

2025 год прошёл в условиях жёсткой денежно-кредитной политики, повышенных рисков в розничном кредитовании и усиления регуляторных требований.

Совкомбанк сохранил маржинальность, нарастил масштаб бизнеса и во втором полугодии последовательно улучшал ключевые показатели. В IV квартале ROE составил 19%, чистая процентная маржа выросла до 6,4%, стоимость риска снизилась до 2,5%. Совокупная выручка Группы вплотную приблизилась к 1 трлн рублей. Стабилизация ставок и нормализация чистой процентной маржи формируют основу для дальнейшего роста доходности в 2026 году.

Основные финансовые показатели

Показатель 2025 2024 Изм. Совокупная выручка¹ ₽972 млрд ₽722 млрд +35% Чистый процентный доход (ЧПД) ₽177 млрд ₽158 млрд +12% Чистая процентная маржа 5,3% 5,4% -0,1 п. п. Комиссионные и небанковские доходы ₽103 млрд ₽83 млрд +24% Непроцентные расходы (OPEX) ₽159 млрд ₽132 млрд +20% CIR 57% 55% +2 п. п. Расходы по кредитным убыткам2 ₽81 млрд ₽74 млрд +9% COR 2,9% 2,6% +0,3 п. п. Чистая прибыль ₽53 млрд ₽77 млрд -31% ROE 15% 26% -11 п. п. Прибыль на акцию ₽2,18 ₽3,52 -38% Итого активы ₽4,5 трлн ₽4,0 трлн +12% Капитал владельцев обыкн. акций3 ₽389 млрд ₽329 млрд +18% Дивиденды, выплаченные в 2025 г.4 ₽0,35/акция ₽1,14/акция -

¹ Совокупная выручка = процентные доходы + комиссионные доходы + выручка и прочие доходы от страховой и небанковской деятельности. Показатель отражает общий объём доходов, генерируемых всеми направлениями бизнеса Группы до вычета расходов.

² В 2024 г. включает разовый расход (5 362) млн руб. по кредитному портфелю ХКФ Банка на дату объединения бизнеса.

3 "Итого капитал, приходящийся на акционеров Банка" (₽409 млрд) за вычетом бессрочных субординированных облигаций (₽20 млрд), классифицированных как долевые инструменты по МСФО (IAS) 32.

4 Выплачены в 2025 году по итогам 2024 года. Дивиденды по итогам 2025 года будут рассмотрены на ГОСА в июне 2026 года.

Динамика ключевых показателей в течение года

Пик давления на рентабельность пришёлся на II квартал — стоимость фондирования достигла 17,6%, стоимость риска — 3,7%, а отношение затрат к доходам — 61%.

Начиная с III квартала все ключевые операционные показатели последовательно улучшались: к IV кварталу CIR снизился до 52%, стоимость фондирования — до 13,8%, стоимость риска — до 2,5%.

Показатель 1К25 2К25 3К25 4К25 ROE рег. бизнеса (до налога) 20% 6% 21% 25% Чистая процентная маржа 4,3% 4,7% 5,7% 6,4% Стоимость фондирования 17,4% 17,6% 16,1% 13,8% Стоимость риска (COR) 2,2% 3,7% 3,4% 2,5% Затраты к доходам (CIR) 68% 61% 51% 52%

Кредитный портфель

Совокупный кредитный портфель (нетто) вырос на 14% до ₽3,0 трлн. Банк фокусировался на низкорискованном залоговом кредитовании и корпоративном кредитовании.

Корпоративные кредиты (нетто): +25% г/г до ₽1,7 трлн - за счёт кредитов крупным компаниям (+24%), проектного финансирования и роста кредитов субъектам и муниципалитетам РФ.

Розничные кредиты (нетто): +3% г/г до ₽1,3 трлн. Ипотека выросла на 17% (₽399 млрд), карты рассрочки "Халва" — на 5% (₽164 млрд). Потребительские кредиты сократились на 19% вследствие высоких ставок и регуляторных ограничений.

Автокредиты выросли на 7% до ₽499 млрд, однако динамика оставалась под давлением нескольких факторов: высоких процентных ставок, удлинения сроков реализации залоговых автомобилей в случае дефолта заёмщика, а также укрепления рубля, которое удешевило импортные автомобили.

Банковские гарантии

Портфель нефинансовых банковских гарантий вырос на 27% до ₽1 109 млрд (2024: ₽874 млрд) — один из ключевых источников комиссионных доходов Группы.

Гарантийный бизнес не требует привлечения фондирования, что делает его нечувствительным к уровню процентных ставок. В условиях высокой стоимости ресурсов это направление особенно эффективно для Группы и одновременно привлекательно для клиентов, которые получают необходимое обеспечение без отвлечения собственной ликвидности. Основная часть портфеля — гарантии поставщикам в рамках государственных и коммерческих закупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ.

Электронная торговая площадка B2B-РТС

В состав Группы входит B2B-РТС — крупнейшая в России цифровая платформа для государственных и коммерческих закупок, занимающая треть рынка электронных торгов. Платформа обеспечивает государственные закупки по 44-ФЗ и 223-ФЗ, а также коммерческие торги для компаний частного сектора.

B2B-РТС продолжает наращивать объём обрабатываемых торгов. Бизнес по организации закупок генерирует стабильный комиссионный доход без кредитного риска и создаёт синергию с гарантийным направлением Группы: участникам торгов, которым необходимо обеспечение заявок и контрактов, Банк предоставляет банковские гарантии.

Средства клиентов

Средства клиентов выросли на 13% до ₽3,4 трлн: физические лица — ₽1,4 трлн (+15%), юридические лица — ₽2,1 трлн (+12%). Концентрация депозитной базы снизилась: доля топ-10 депозиторов составила 12,8% (2024: 14,6%).

Качество активов

Доля кредитов Этапа 3 выросла до 4,7% (31.12.24: 3,4%) - преимущественно в рознице под давлением высоких ставок: Этап 3 потребительских кредитов составил 12,4%, автокредитов — 5,3%, ипотеки — 4,3%. Покрытие резервами розничного портфеля — 97% с учётом залогов (недвижимости и авто). Корпоративный портфель сохраняет высокое качество: доля Этапа 3 — 3,1%, а покрытие резервами — 107%.

Капитал

Капитал владельцев обыкновенных акций Банка составил ₽389 млрд (+18% г/г) с учётом дополнительной эмиссии 1,8 млрд акций в апреле 2025 года для покупки Хоум Банка и выплаченных в 2025 году дивидендов ₽7,9 млрд по итогам 2024 года. Совокупный капитал Группы — ₽415 млрд (+7% г/г). Дивиденды по итогам 2025 года будут рассмотрены на ГОСА в июне 2026 года.

Комментарий председателя правления

2025 год был для банков непростым. Высокая ключевая ставка, жёсткая денежно-кредитная политика и усиление регулирования давили на маржу и прибыль сектора. В этих условиях Совкомбанк сохранил прибыльность и продолжил рост.

Диверсифицированная модель нашего бизнеса оправдала себя именно тогда, когда это было важнее всего. Активы Группы превысили ₽4,5 трлн, в том числе за счёт роста корпоративного кредитного портфеля на 25%. Страховой бизнес, электронные платежи и цифровая платформа для государственных и коммерческих закупок росли двузначными темпами, вне зависимости от уровня ставок. Совокупная выручка Группы приблизилась к ₽1 трлн, а рост комиссионных и небанковских доходов помог компенсировать давление на процентную маржу.

Во втором полугодии показатели начали последовательно улучшаться. Снизилась стоимость фондирования, стабилизировалось качество розничного кредитного портфеля. Результаты к концу года улучшились, хотя влияние высоких ставок ещё не исчерпано полностью. ROE в IV квартале составил 19% годовых. Мы рассчитываем на постепенное восстановление рентабельности до более привычного для нас уровня, понимая, что квартальная динамика может оставаться неравномерной в силу сезонности. Это позволяет нам уверенно смотреть на 2026 год.

Дмитрий Гусев, Председатель Правления ПАО "Совкомбанк"

Приложение

Основные финансовые показатели

ПАО "Совкомбанк" · Консолидированная отчётность по МСФО · 12 месяцев 2025 г.

Отчёт о прибылях и убытках в млн руб., если не указано иное 2025 2024 Изм. г/г Совокупная выручка 971 773 721 977 +35% Чистый процентный доход (ЧПД) 176 519 158 061 +12% Чистый комиссионный доход (ЧКД) 48 894 39 451 +24% Чистая прибыль от небанковской деятельности 54 471 43 642 +25% Расходы по кредитным убыткам (80 721) (73 907)1 +9% Непроцентные расходы (OPEX) (159 140) (132 131) +20% Прочие доходы от банковской деятельности 26 486 44 592 -41% Прибыль до налога 66 509 79 708 -17% Расход по налогу на прибыль (13 277) (2 474) н/п Чистая прибыль 53 232 77 234 -31% - акционеры Банка 48 910 75 592 -35% - неконтрольные доли участия 4 322 1 642 +163% Прибыль на акцию, руб. 2,18 3,52 -38%

1В 2024 г. включает разовый расход (5 362) млн руб. по кредитному портфелю ХКФ Банка на дату объединения бизнеса.

Баланс в млн руб., если не указано иное 31.12.25 31.12.24 Изм. Денежные средства и МБК 728 496 571 699 +27% Розничные кредиты (нетто) 1 319 591 1 278 833 +3% Корпоративные кредиты (нетто) 1 727 588 1 384 113 +25% Ценные бумаги 455 911 612 620 -26% Прочие активы 288 425 199 002 +45% Итого активы 4 520 011 4 046 267 +12% Средства ЦБ РФ и депозиты банков 338 501 320 091 +6% Средства физических лиц 1 360 850 1 187 550 +15% Средства юридических лиц 2 067 520 1 853 709 +12% Выпущенные долговые ценные бумаги 72 349 54 397 +33% Субординированная задолженность 47 054 26 825 +75% Прочие обязательства 218 240 213 704 +2% Итого обязательства 4 104 514 3 656 276 +12% Капитал, приходящийся на акционеров Банка 409 063 371 381 +10% в т. ч. бессрочные субордин. облигации 19 871 41 914 -53% Капитал владельцев обыкновенных акций Банка 389 192 329 467 +18% Неконтрольные доли участия 6 434 18 610 -65% Итого капитал 415 497 389 991 +7% Внебаланс — банковские гарантии 1 108 726 874 197 +27%