Совкомбанк заработал за 2025 год 53 млрд рублей чистой прибыли по МСФО

Экономика

2025 год прошёл в условиях жёсткой денежно-кредитной политики, повышенных рисков в розничном кредитовании и усиления регуляторных требований.

Совкомбанк
Фото: Пресс-служба Совкомбанка
Совкомбанк

Совкомбанк сохранил маржинальность, нарастил масштаб бизнеса и во втором полугодии последовательно улучшал ключевые показатели. В IV квартале ROE составил 19%, чистая процентная маржа выросла до 6,4%, стоимость риска снизилась до 2,5%. Совокупная выручка Группы вплотную приблизилась к 1 трлн рублей. Стабилизация ставок и нормализация чистой процентной маржи формируют основу для дальнейшего роста доходности в 2026 году.

Основные финансовые показатели

Показатель

2025

2024

Изм.

Совокупная выручка¹

₽972 млрд

₽722 млрд

+35%

Чистый процентный доход (ЧПД)

₽177 млрд

₽158 млрд

+12%

Чистая процентная маржа

5,3%

5,4%

-0,1 п. п.

Комиссионные и небанковские доходы

₽103 млрд

₽83 млрд

+24%

Непроцентные расходы (OPEX)

₽159 млрд

₽132 млрд

+20%

CIR

57%

55%

+2 п. п.

Расходы по кредитным убыткам2

₽81 млрд

₽74 млрд

+9%

COR

2,9%

2,6%

+0,3 п. п.

Чистая прибыль

₽53 млрд

₽77 млрд

-31%

ROE

15%

26%

-11 п. п.

Прибыль на акцию

₽2,18

₽3,52

-38%

Итого активы

₽4,5 трлн

₽4,0 трлн

+12%

Капитал владельцев обыкн. акций3

₽389 млрд

₽329 млрд

+18%

Дивиденды, выплаченные в 2025 г.4

₽0,35/акция

₽1,14/акция

-

¹ Совокупная выручка = процентные доходы + комиссионные доходы + выручка и прочие доходы от страховой и небанковской деятельности. Показатель отражает общий объём доходов, генерируемых всеми направлениями бизнеса Группы до вычета расходов.

² В 2024 г. включает разовый расход (5 362) млн руб. по кредитному портфелю ХКФ Банка на дату объединения бизнеса.

3 "Итого капитал, приходящийся на акционеров Банка" (₽409 млрд) за вычетом бессрочных субординированных облигаций (₽20 млрд), классифицированных как долевые инструменты по МСФО (IAS) 32.

4 Выплачены в 2025 году по итогам 2024 года. Дивиденды по итогам 2025 года будут рассмотрены на ГОСА в июне 2026 года.

Динамика ключевых показателей в течение года

Пик давления на рентабельность пришёлся на II квартал — стоимость фондирования достигла 17,6%, стоимость риска — 3,7%, а отношение затрат к доходам — 61%.

Начиная с III квартала все ключевые операционные показатели последовательно улучшались: к IV кварталу CIR снизился до 52%, стоимость фондирования — до 13,8%, стоимость риска — до 2,5%.

Показатель

1К25

2К25

3К25

4К25

ROE рег. бизнеса (до налога)

20%

6%

21%

25%

Чистая процентная маржа

4,3%

4,7%

5,7%

6,4%

Стоимость фондирования

17,4%

17,6%

16,1%

13,8%

Стоимость риска (COR)

2,2%

3,7%

3,4%

2,5%

Затраты к доходам (CIR)

68%

61%

51%

52%

Кредитный портфель

Совокупный кредитный портфель (нетто) вырос на 14% до ₽3,0 трлн. Банк фокусировался на низкорискованном залоговом кредитовании и корпоративном кредитовании.

Корпоративные кредиты (нетто): +25% г/г до ₽1,7 трлн - за счёт кредитов крупным компаниям (+24%), проектного финансирования и роста кредитов субъектам и муниципалитетам РФ.

Розничные кредиты (нетто): +3% г/г до ₽1,3 трлн. Ипотека выросла на 17% (₽399 млрд), карты рассрочки "Халва" — на 5% (₽164 млрд). Потребительские кредиты сократились на 19% вследствие высоких ставок и регуляторных ограничений.

Автокредиты выросли на 7% до ₽499 млрд, однако динамика оставалась под давлением нескольких факторов: высоких процентных ставок, удлинения сроков реализации залоговых автомобилей в случае дефолта заёмщика, а также укрепления рубля, которое удешевило импортные автомобили.

Банковские гарантии

Портфель нефинансовых банковских гарантий вырос на 27% до ₽1 109 млрд (2024: ₽874 млрд) — один из ключевых источников комиссионных доходов Группы.

Гарантийный бизнес не требует привлечения фондирования, что делает его нечувствительным к уровню процентных ставок. В условиях высокой стоимости ресурсов это направление особенно эффективно для Группы и одновременно привлекательно для клиентов, которые получают необходимое обеспечение без отвлечения собственной ликвидности. Основная часть портфеля — гарантии поставщикам в рамках государственных и коммерческих закупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ.

Электронная торговая площадка B2B-РТС

В состав Группы входит B2B-РТС — крупнейшая в России цифровая платформа для государственных и коммерческих закупок, занимающая треть рынка электронных торгов. Платформа обеспечивает государственные закупки по 44-ФЗ и 223-ФЗ, а также коммерческие торги для компаний частного сектора.

B2B-РТС продолжает наращивать объём обрабатываемых торгов. Бизнес по организации закупок генерирует стабильный комиссионный доход без кредитного риска и создаёт синергию с гарантийным направлением Группы: участникам торгов, которым необходимо обеспечение заявок и контрактов, Банк предоставляет банковские гарантии.

Средства клиентов

Средства клиентов выросли на 13% до ₽3,4 трлн: физические лица — ₽1,4 трлн (+15%), юридические лица — ₽2,1 трлн (+12%). Концентрация депозитной базы снизилась: доля топ-10 депозиторов составила 12,8% (2024: 14,6%).

Качество активов

Доля кредитов Этапа 3 выросла до 4,7% (31.12.24: 3,4%) - преимущественно в рознице под давлением высоких ставок: Этап 3 потребительских кредитов составил 12,4%, автокредитов — 5,3%, ипотеки — 4,3%. Покрытие резервами розничного портфеля — 97% с учётом залогов (недвижимости и авто). Корпоративный портфель сохраняет высокое качество: доля Этапа 3 — 3,1%, а покрытие резервами — 107%.

Капитал

Капитал владельцев обыкновенных акций Банка составил ₽389 млрд (+18% г/г) с учётом дополнительной эмиссии 1,8 млрд акций в апреле 2025 года для покупки Хоум Банка и выплаченных в 2025 году дивидендов ₽7,9 млрд по итогам 2024 года. Совокупный капитал Группы — ₽415 млрд (+7% г/г). Дивиденды по итогам 2025 года будут рассмотрены на ГОСА в июне 2026 года.

Комментарий председателя правления

2025 год был для банков непростым. Высокая ключевая ставка, жёсткая денежно-кредитная политика и усиление регулирования давили на маржу и прибыль сектора. В этих условиях Совкомбанк сохранил прибыльность и продолжил рост.

Диверсифицированная модель нашего бизнеса оправдала себя именно тогда, когда это было важнее всего. Активы Группы превысили ₽4,5 трлн, в том числе за счёт роста корпоративного кредитного портфеля на 25%. Страховой бизнес, электронные платежи и цифровая платформа для государственных и коммерческих закупок росли двузначными темпами, вне зависимости от уровня ставок. Совокупная выручка Группы приблизилась к ₽1 трлн, а рост комиссионных и небанковских доходов помог компенсировать давление на процентную маржу.

Во втором полугодии показатели начали последовательно улучшаться. Снизилась стоимость фондирования, стабилизировалось качество розничного кредитного портфеля. Результаты к концу года улучшились, хотя влияние высоких ставок ещё не исчерпано полностью. ROE в IV квартале составил 19% годовых. Мы рассчитываем на постепенное восстановление рентабельности до более привычного для нас уровня, понимая, что квартальная динамика может оставаться неравномерной в силу сезонности. Это позволяет нам уверенно смотреть на 2026 год.

Дмитрий Гусев, Председатель Правления ПАО "Совкомбанк"

*- Данный пресс-релиз содержит заявления относительно будущих событий, основанные на текущих ожиданиях руководства. Фактические результаты могут существенно отличаться. Финансовые показатели приведены на основе консолидированной отчётности по МСФО за 12 месяцев 2025 г.

Приложение

Основные финансовые показатели

ПАО "Совкомбанк" · Консолидированная отчётность по МСФО · 12 месяцев 2025 г.

Отчёт о прибылях и убытках

в млн руб., если не указано иное

2025

2024

Изм. г/г

Совокупная выручка

971 773

721 977

+35%

Чистый процентный доход (ЧПД)

176 519

158 061

+12%

Чистый комиссионный доход (ЧКД)

48 894

39 451

+24%

Чистая прибыль от небанковской деятельности

54 471

43 642

+25%

Расходы по кредитным убыткам

(80 721)

(73 907)1

+9%

Непроцентные расходы (OPEX)

(159 140)

(132 131)

+20%

Прочие доходы от банковской деятельности

26 486

44 592

-41%

Прибыль до налога

66 509

79 708

-17%

Расход по налогу на прибыль

(13 277)

(2 474)

н/п

Чистая прибыль

53 232

77 234

-31%

- акционеры Банка

48 910

75 592

-35%

- неконтрольные доли участия

4 322

1 642

+163%

Прибыль на акцию, руб.

2,18

3,52

-38%

1В 2024 г. включает разовый расход (5 362) млн руб. по кредитному портфелю ХКФ Банка на дату объединения бизнеса.

Баланс

в млн руб., если не указано иное

31.12.25

31.12.24

Изм.

Денежные средства и МБК

728 496

571 699

+27%

Розничные кредиты (нетто)

1 319 591

1 278 833

+3%

Корпоративные кредиты (нетто)

1 727 588

1 384 113

+25%

Ценные бумаги

455 911

612 620

-26%

Прочие активы

288 425

199 002

+45%

Итого активы

4 520 011

4 046 267

+12%

Средства ЦБ РФ и депозиты банков

338 501

320 091

+6%

Средства физических лиц

1 360 850

1 187 550

+15%

Средства юридических лиц

2 067 520

1 853 709

+12%

Выпущенные долговые ценные бумаги

72 349

54 397

+33%

Субординированная задолженность

47 054

26 825

+75%

Прочие обязательства

218 240

213 704

+2%

Итого обязательства

4 104 514

3 656 276

+12%

Капитал, приходящийся на акционеров Банка

409 063

371 381

+10%

в т. ч. бессрочные субордин. облигации

19 871

41 914

-53%

Капитал владельцев обыкновенных акций Банка

389 192

329 467

+18%

Неконтрольные доли участия

6 434

18 610

-65%

Итого капитал

415 497

389 991

+7%

Внебаланс — банковские гарантии

1 108 726

874 197

+27%
Автор Александр Приходько
