Нефтяная отсечка бьёт по карману: стоимость валюты на бирже ставит новые антирекорды

Российский валютный рынок готовится к новым макроэкономическим вызовам из-за возможного изменения монетарной политики регулятора. Динамика национальной валюты в ближайшее время будет зависеть от сочетания решений по процентным ставкам и бюджетным механизмам.

Фото: Desingned by Freepik by ededchechine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Российский рубль

Влияние ключевой ставки на курс валют

Снижение ключевой ставки традиционно провоцирует ослабление национальной валюты, поскольку провоцирует рост потребительской активности и стимулирует кредитование импортных операций. Вместе с тем, текущая рыночная конъюнктура указывает на риск ослабления рубля до уровня 80 единиц за доллар, об этом сообщает Газета.Ru.

"В контексте текущей ситуации фактор ставки меркнет по сравнению с планами властей ужесточить бюджетное правило. До конца марта курс доллара может прочно установиться выше 80 рублей, евро — у 93-94 рублей. Прекращение продаж валюты со стороны Минфина уже оказало давление на позиции рубля", — говорит инвестиционный стратег Александр Бахтин.

Бюджетное правило и ценовые ориентиры

Стоит отметить, что корректировка цены отсечения нефти может оказать более существенное давление на рынок, чем действия Центрального банка. В свою очередь, прекращение интервенций со стороны финансовых властей уже привело к заметному росту котировок юаня и евро на Московской бирже. Эксперты полагают, что в условиях текущей неопределенности российская валюта продолжит торговаться в широком диапазоне с вектором на понижение.

Дальнейшее развитие событий будет определяться темпами адаптации экономики к стоимости заемного капитала. Стабилизация курса возможна лишь при сохранении баланса между государственными расходами и экспортными доходами в среднесрочной перспективе.