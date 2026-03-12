Кошельки под прицелом: неожиданные причины, по которым банки могут заблокировать ваш счёт

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

Российские финансовые организации значительно усилили контроль за транзакциями физических лиц, что привело к многократному росту числа блокировок счетов. В текущем году количество временных ограничений достигло нескольких миллионов случаев в месяц, затрагивая даже добросовестных участников рынка.

Блокировка счёта
Фото: Desingned by Freepik by garetsvisual, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Блокировка счёта

Новые критерии подозрительных операций

Основным инструментом мониторинга выступает обновленное законодательство, расширяющее перечень оснований для приостановки переводов до двенадцати пунктов. Банки анализируют не только реквизиты получателя и технические параметры устройств, но и нетипичное поведение клиента, включая резкие изменения суммы или времени совершения платежа. Вместе с тем, системы безопасности учитывают активность в сетях связи и наличие информации о контрагентах в специализированных базах данных, о чем в детальном разборе фактов сообщает Газета.Ru.

"Насторожить банк может и нетипичная для клиента операция — по сумме, времени или регулярности, а также сигналы от операторов связи о подозрительной активности. С марта 2026 года к основаниям добавляются и сведения о получателе из государственной системы противодействия IT-преступлениям", — говорит юрист Александр Поштак.

Меры предосторожности для пользователей

Стоит отметить, что под особым наблюдением находятся самозанятые граждане, чьи доходы от компаний могут быть расценены как попытка подмены трудовых отношений. В свою очередь, эксперты рекомендуют избегать использования сервисов маскировки IP-адресов при входе в банковские приложения и всегда сохранять первичную документацию по сделкам.

Для минимизации рисков необходимо своевременно декларировать доходы, а в случае возникновения ограничений — незамедлительно предоставлять финансовой организации договоры и акты выполненных работ.

Соблюдение правил цифровой гигиены и прозрачность финансовых потоков становятся обязательными условиями для сохранения доступа к безналичным расчетам. В условиях масштабной борьбы с киберпреступностью корректное оформление каждого платежа остается единственным легальным способом защиты собственных активов.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
