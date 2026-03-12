Отказы по кредитам бьют рекорды: россияне столкнулись с новой банковской реальностью

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

Рост доли отказов по кредитам связан с тем, что банки стараются улучшить качество своих кредитных портфелей и осторожнее выдают необеспеченные займы. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал доцент кафедры международного и публичного права Финансового университета при Правительстве РФ Исмаил Исмаилов.

Фото: commons.wikimedia.org by Ludvig14, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Ранее Национальное бюро кредитных историй сообщило, что доля отказов по розничным кредитам уже пять месяцев держится на уровне 81–83%.

Исмаилов подчеркнул, что рост числа отказов по кредитам связан с изменением поведения банков на фоне увеличения рисков невозврата долгов. По его словам, кредитные организации стали внимательнее оценивать заемщиков и пересматривают подход к выдаче займов, особенно в сегменте необеспеченного кредитования.

"Эта ситуация вполне логична, потому что кредитные организации сейчас стремятся повысить качество своих кредитных портфелей. Параллельно публикуется статистика, которая показывает рост безнадежных взысканий по кредитным долгам, поэтому банки начинают более осторожно относиться к выдаче займов. Особенно это касается необеспеченных кредитов, например обычных потребительских займов или POS-кредитов, которые оформляются прямо в магазинах на покупку товаров", — отметил экономист.

Он пояснил, что такая политика направлена на снижение доли проблемных займов в банковской системе. По его словам, финансовые организации стараются минимизировать вероятность дефолтов по кредитам и тем самым укрепить устойчивость своих портфелей.

"Фактически банки пытаются немного очистить свои кредитные портфели от так называемых плохих кредитов — тех, по которым высока вероятность дефолта. С одной стороны, это делает кредиты менее доступными для части заемщиков, но с другой — позволяет избежать потенциальных негативных последствий. В итоге часть людей начинает обращаться в микрофинансовые организации, хотя там сейчас тоже постепенно ужесточают требования и вводят новые законодательные ограничения", — сказал специалист.

Исмаилов добавил, что ситуация может постепенно меняться по мере снижения ключевой ставки. По его словам, по мере ее уменьшения кредиты будут становиться более доступными для заемщиков, а доля отказов в выдаче со временем начнет сокращаться. Он также отметил, что первые признаки таких изменений могут появиться уже в этом году.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
