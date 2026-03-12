Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Кризис? Не слышали: почему жители Петербурга и области богатеют вопреки всему

Экономика

Санкт-Петербург и Ленинградская область демонстрируют опережающие темпы роста благосостояния населения на фоне общероссийских показателей. Динамика потребительской активности в агломерации свидетельствует о стабильном укреплении финансового положения местных жителей.

Фото: pixabay.com by Evgeny is licensed under Free for use under the Pixabay Content License
Показатели розничного оборота и доходов

Суммарный оборот розничной торговли в Северной столице по итогам прошедшего года вплотную приблизился к отметке в 3,1 трлн рублей, в то время как в соседнем регионе этот показатель составил 950 млрд рублей. Экономические индикаторы подтверждают, что покупательная способность граждан продолжает планомерно увеличиваться. Вместе с тем, эксперты фиксируют значительный подъем в секторе общественного питания, который в городе вырос на 7,6%, а в области — на 13,8%, сообщает rosbalt.ru

Мнение эксперта и государственная статистика

"Показатели оборота розничной торговли используются экономистами для оценки уровня жизни населения. Это позволяет говорить о том, что уровень доходов в городе и в области растет более быстрыми темпами, чем в среднем по России", — говорит руководитель Петростата Александр Кукушкин.

Стоит отметить, что годовой прирост розницы в Петербурге составил 0,5%, в то время как Ленобласть показала более высокую динамику на уровне 4,8%. В свою очередь, текущие статистические данные позволяют прогнозировать сохранение положительного тренда в краткосрочной перспективе. Итоговые цифры подтверждают статус региона как одного из наиболее финансово устойчивых субъектов страны в текущих экономических условиях.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
