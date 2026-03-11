Офис на краю света манит миллионами: почему жители мегаполиса согласны сменить уют на быт в палатке

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

Современный рынок труда демонстрирует значительные изменения в карьерных предпочтениях жителей столицы. Исследования показывают, что существенная часть трудоспособного населения мегаполиса рассматривает возможность работы удаленно от дома в специфических условиях.

Приоритетные направления и финансовые ожидания

Среди ключевых сфер, в которых москвичи готовы трудиться вахтовым методом, лидируют сектор цифровой инфраструктуры и нефтегазовая отрасль. Вместе с тем, молодежь чаще проявляет интерес к высокотехнологичным проектам, в то время как специалисты среднего возраста ориентированы на промышленное строительство и добычу ресурсов. Стоит отметить, что основным стимулом для выбора такого формата занятости для 52% респондентов является желание получить доход, превышающий средние рыночные показатели, сообщает издание "Вести Подмосковья".

География поездок и экспертное мнение

"Ключевым фактором при выборе вахтовой работы для большинства россиян остается высокий доход. Самые амбициозные финансовые ожидания демонстрируют топ-менеджеры, рассчитывающие заработать за один выезд около 293 тысяч рублей. Высокую планку также задают IT-специалисты, инженеры и дизайнеры", — говорит директор по развитию Роман Губанов.

Интерес к вахте не ограничивается соседними регионами: около 18% опрошенных готовы отправиться на Дальний Восток, а 16% привлекают условия работы на Крайнем Севере. В свою очередь, средний желаемый срок пребывания на объекте составляет около семи недель, при этом каждый четвертый соискатель рассчитывает получить за одну поездку сумму, превышающую 350 тысяч рублей. Профессиональный опыт и возможность быстрого накопления средств на крупные материальные цели остаются важными дополнительными факторами для квалифицированных кадров.

