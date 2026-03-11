Офис на краю света манит миллионами: почему жители мегаполиса согласны сменить уют на быт в палатке

Современный рынок труда демонстрирует значительные изменения в карьерных предпочтениях жителей столицы. Исследования показывают, что существенная часть трудоспособного населения мегаполиса рассматривает возможность работы удаленно от дома в специфических условиях.
Среди ключевых сфер, в которых москвичи готовы трудиться вахтовым методом, лидируют сектор цифровой инфраструктуры и нефтегазовая отрасль. Вместе с тем, молодежь чаще проявляет интерес к высокотехнологичным проектам, в то время как специалисты среднего возраста ориентированы на промышленное строительство и добычу ресурсов. Стоит отметить, что основным стимулом для выбора такого формата занятости для 52% респондентов является желание получить доход, превышающий средние рыночные показатели, сообщает издание "Вести Подмосковья".
"Ключевым фактором при выборе вахтовой работы для большинства россиян остается высокий доход. Самые амбициозные финансовые ожидания демонстрируют топ-менеджеры, рассчитывающие заработать за один выезд около 293 тысяч рублей. Высокую планку также задают IT-специалисты, инженеры и дизайнеры", — говорит директор по развитию Роман Губанов.
Интерес к вахте не ограничивается соседними регионами: около 18% опрошенных готовы отправиться на Дальний Восток, а 16% привлекают условия работы на Крайнем Севере. В свою очередь, средний желаемый срок пребывания на объекте составляет около семи недель, при этом каждый четвертый соискатель рассчитывает получить за одну поездку сумму, превышающую 350 тысяч рублей. Профессиональный опыт и возможность быстрого накопления средств на крупные материальные цели остаются важными дополнительными факторами для квалифицированных кадров.
