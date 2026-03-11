Чужой алфавит под запретом: смена вывесок превратилась в суровое испытание для кошельков

Российские предприниматели столкнулись с необходимостью масштабного пересмотра визуальной идентификации из-за вступления в силу изменений в законодательстве о государственном языке. Данные нововведения фактически приравниваются к серьезным экономическим вызовам прошлых лет, требуя оперативной адаптации маркетинговых стратегий.

Фото: mos.ru by пресс-служба АО «Мосгаз», https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Вывеска "Мосгаз"

Стоимость переформатирования

Для представителей малого бизнеса, таких как кофейни или студии танцев, замена стандартной световой вывески может обойтись в сумму до 150 тысяч рублей, а при наличии сложного фасада расходы превышают 200 тысяч. Вместе с тем совокупные затраты, включающие обновление логотипа, сайта и печатной продукции, для небольших компаний варьируются от 200 до 500 тысяч рублей, что часто сопоставимо с их среднемесячной прибылью, сообщает Газета.Ru.

"Смена названия может дать просадку выручки на 10-25% в первые месяцы. Люди просто не сразу связывают новое имя со знакомым местом. Менее чувствительно нововведение для производственных компаний и B2B-сегмента", — говорит руководитель маркетингового агентства Александра Горохова.

Влияние на потребительский рынок

Стоит отметить, что средний бизнес с разветвленной сетью филиалов может потратить на ребрендинг от 5 до 10 миллионов рублей, в то время как для федеральных сетей расходы исчисляются десятками миллионов. В свою очередь эксперты прогнозируют, что компании будут вынуждены закладывать эти издержки в стоимость товаров и услуг, что приведет к росту цен в сфере услуг на 3-7% в течение ближайшего полугода.

Наиболее уязвимыми в текущей ситуации оказались предприятия индустрии моды, красоты и гостеприимства, чье позиционирование традиционно строилось на использовании иностранных наименований. Предпринимателям придется перераспределять бюджеты, направляя средства с развития и продвижения на исполнение обязательных нормативных требований ради сохранения права на ведение деятельности.