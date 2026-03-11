Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Три добермана во Владивостоке из-за агрессивной хозяйки превратили жизнь микрорайона в ад
Зачистка подворий под контролем властей: инфекция заставляет избавляться от больного поголовья
Красноярец Матвей Якушев завоевал золото на чемпионате мира в испанском Оренсе
Зелёная ловушка на шести сотках: высокий сорняк на участке может стоить владельцу целого состояния
Основатель торговой сети Мария-Ра в Сибири Александр Ракшин стал новым миллиардером Forbes
Технологии против случая: медики раскрыли, когда выбор пола младенца перестаёт быть мечтой
Иголка в стоге частот: древние телескопы годами хранили скрытые послания иных миров
Блокада, которую нельзя терпеть: привычный дискомфорт в боку оборачивается потерей важного органа
Freedom Holding Corp. готовит запуск SuperApp в Турции на базе TurkishBank

Чужой алфавит под запретом: смена вывесок превратилась в суровое испытание для кошельков

Экономика

Российские предприниматели столкнулись с необходимостью масштабного пересмотра визуальной идентификации из-за вступления в силу изменений в законодательстве о государственном языке. Данные нововведения фактически приравниваются к серьезным экономическим вызовам прошлых лет, требуя оперативной адаптации маркетинговых стратегий.

Вывеска "Мосгаз"
Фото: mos.ru by пресс-служба АО «Мосгаз», https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Вывеска "Мосгаз"

Стоимость переформатирования

Для представителей малого бизнеса, таких как кофейни или студии танцев, замена стандартной световой вывески может обойтись в сумму до 150 тысяч рублей, а при наличии сложного фасада расходы превышают 200 тысяч. Вместе с тем совокупные затраты, включающие обновление логотипа, сайта и печатной продукции, для небольших компаний варьируются от 200 до 500 тысяч рублей, что часто сопоставимо с их среднемесячной прибылью, сообщает Газета.Ru.

"Смена названия может дать просадку выручки на 10-25% в первые месяцы. Люди просто не сразу связывают новое имя со знакомым местом. Менее чувствительно нововведение для производственных компаний и B2B-сегмента", — говорит руководитель маркетингового агентства Александра Горохова.

Влияние на потребительский рынок

Стоит отметить, что средний бизнес с разветвленной сетью филиалов может потратить на ребрендинг от 5 до 10 миллионов рублей, в то время как для федеральных сетей расходы исчисляются десятками миллионов. В свою очередь эксперты прогнозируют, что компании будут вынуждены закладывать эти издержки в стоимость товаров и услуг, что приведет к росту цен в сфере услуг на 3-7% в течение ближайшего полугода.

Наиболее уязвимыми в текущей ситуации оказались предприятия индустрии моды, красоты и гостеприимства, чье позиционирование традиционно строилось на использовании иностранных наименований. Предпринимателям придется перераспределять бюджеты, направляя средства с развития и продвижения на исполнение обязательных нормативных требований ради сохранения права на ведение деятельности.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Газ в обход западных капризов: Поднебесная вписала ускорение Силы Сибири — 2 в новый госплан
Экономика и бизнес
Газ в обход западных капризов: Поднебесная вписала ускорение Силы Сибири — 2 в новый госплан
В Красное море отправилась армада танкеров
Нефть
В Красное море отправилась армада танкеров
Популярное
В Красное море отправилась армада танкеров

К порту Янба на побережье Красного моря направляются 25 супертанкеров. Здесь они должны забрать 50 миллионов баррелей саудовской нефти.

В Красное море отправилась армада танкеров
Смерть на вечерней остановке: ракетный удар Storm Shadow стал вызовом для России
Смерть на вечерней остановке: ракетный удар Storm Shadow стал вызовом для России
Архивы закрыли через сутки: что именно увидели американские спутники под Антарктидой в 1994-м
Крушение легенды: что на самом деле случилось с кораблями и самолетами в Бермудском треугольнике
Странная вакансия Пентагона всплыла во время войны с Ираном — детали настораживают Андрей Николаев Бейрут под ударами: израильские атаки разрушили кварталы и выгнали людей на улицы Анхар Кочнева Смерть на вечерней остановке: ракетный удар Storm Shadow стал вызовом для России Любовь Степушова
Тайвань за три дня: Китай изучает опыт войны на Ближнем Востоке
Офицер без страны: когда родина исчезла за одну ночь, он решил найти другую
Залить пожар бензином: МЭА вскрывает нефтяные закрома на фоне ближневосточного хаоса
Залить пожар бензином: МЭА вскрывает нефтяные закрома на фоне ближневосточного хаоса
Последние материалы
Чужой алфавит под запретом: смена вывесок превратилась в суровое испытание для кошельков
Три добермана во Владивостоке из-за агрессивной хозяйки превратили жизнь микрорайона в ад
Зачистка подворий под контролем властей: инфекция заставляет избавляться от больного поголовья
Красноярец Матвей Якушев завоевал золото на чемпионате мира в испанском Оренсе
Зелёная ловушка на шести сотках: высокий сорняк на участке может стоить владельцу целого состояния
Основатель торговой сети Мария-Ра в Сибири Александр Ракшин стал новым миллиардером Forbes
Технологии против случая: медики раскрыли, когда выбор пола младенца перестаёт быть мечтой
Иголка в стоге частот: древние телескопы годами хранили скрытые послания иных миров
Блокада, которую нельзя терпеть: привычный дискомфорт в боку оборачивается потерей важного органа
Диван должен быть другом, а не врагом спины: 5 советов, как выбрать надёжную модель для дома
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.