Зачистка подворий под контролем властей: инфекция заставляет избавляться от больного поголовья

В Новосибирской области стартовала кампания по изъятию и уничтожению домашнего скота в связи с обнаружением активных очагов бешенства и пастереллеза. Специалисты профильного министерства подчеркивают, что данные меры необходимы для обеспечения санитарной безопасности и предотвращения распространения опасных инфекций среди поголовья.

Фото: Администрация Главы Республики Карелия is licensed under public domain коровы

Рынок мяса в условиях карантина

Несмотря на введение карантинных ограничений в пяти районах области, текущая ситуация не должна привести к серьезному дефициту мясной продукции. Вместе с тем изъятие животных из личных подсобных хозяйств сопровождается обязательными компенсационными выплатами владельцам согласно действующему законодательству. Стоит отметить, что объем уничтожаемого поголовья остается сравнительно небольшим относительно общего промышленного производства в регионе, сообщает Om1 Новосибирск.

"Ситуация с изъятием скота окажет влияние на рынок, однако оно вряд ли будет значительным. Поскольку речь идет о локальном инциденте, объем изъятого поголовья невелик относительно общего производства мяса в регионе", — говорит заведующая кафедрой маркетинга, рекламы и связей с общественностью НГУЭУ Любовь Шадрина.

Прогноз цен и потребительский спрос

В свою очередь, эксперты указывают на наличие сезонных факторов, которые могут спровоцировать умеренное повышение стоимости продукции в розничных сетях. К ним относятся приближение весенних праздников, начало дачного сезона и традиционное изменение спроса после завершения периода ограничений в питании. Тем не менее широкий ассортимент альтернативных видов продовольствия, включая птицу и рыбу, позволит избежать товарного дефицита и стабилизировать продовольственную корзину населения Новосибирской области.

Дальнейшее развитие событий на рынке будет зависеть от эффективности ветеринарного контроля и логистических цепочек. Власти продолжают мониторинг ценообразования, чтобы сохранить баланс между спросом и предложением в условиях временных ограничительных мер.