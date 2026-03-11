Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Три добермана во Владивостоке из-за агрессивной хозяйки превратили жизнь микрорайона в ад
Красноярец Матвей Якушев завоевал золото на чемпионате мира в испанском Оренсе
Зелёная ловушка на шести сотках: высокий сорняк на участке может стоить владельцу целого состояния
Основатель торговой сети Мария-Ра в Сибири Александр Ракшин стал новым миллиардером Forbes
Технологии против случая: медики раскрыли, когда выбор пола младенца перестаёт быть мечтой
Иголка в стоге частот: древние телескопы годами хранили скрытые послания иных миров
Блокада, которую нельзя терпеть: привычный дискомфорт в боку оборачивается потерей важного органа
Freedom Holding Corp. готовит запуск SuperApp в Турции на базе TurkishBank
Психология бедности не зависит от дохода: она проявляется в этом типе мышления

Зачистка подворий под контролем властей: инфекция заставляет избавляться от больного поголовья

Экономика

В Новосибирской области стартовала кампания по изъятию и уничтожению домашнего скота в связи с обнаружением активных очагов бешенства и пастереллеза. Специалисты профильного министерства подчеркивают, что данные меры необходимы для обеспечения санитарной безопасности и предотвращения распространения опасных инфекций среди поголовья.

коровы
Фото: Администрация Главы Республики Карелия is licensed under public domain
коровы

Рынок мяса в условиях карантина

Несмотря на введение карантинных ограничений в пяти районах области, текущая ситуация не должна привести к серьезному дефициту мясной продукции. Вместе с тем изъятие животных из личных подсобных хозяйств сопровождается обязательными компенсационными выплатами владельцам согласно действующему законодательству. Стоит отметить, что объем уничтожаемого поголовья остается сравнительно небольшим относительно общего промышленного производства в регионе, сообщает Om1 Новосибирск.

"Ситуация с изъятием скота окажет влияние на рынок, однако оно вряд ли будет значительным. Поскольку речь идет о локальном инциденте, объем изъятого поголовья невелик относительно общего производства мяса в регионе", — говорит заведующая кафедрой маркетинга, рекламы и связей с общественностью НГУЭУ Любовь Шадрина.

Прогноз цен и потребительский спрос

В свою очередь, эксперты указывают на наличие сезонных факторов, которые могут спровоцировать умеренное повышение стоимости продукции в розничных сетях. К ним относятся приближение весенних праздников, начало дачного сезона и традиционное изменение спроса после завершения периода ограничений в питании. Тем не менее широкий ассортимент альтернативных видов продовольствия, включая птицу и рыбу, позволит избежать товарного дефицита и стабилизировать продовольственную корзину населения Новосибирской области.

Дальнейшее развитие событий на рынке будет зависеть от эффективности ветеринарного контроля и логистических цепочек. Власти продолжают мониторинг ценообразования, чтобы сохранить баланс между спросом и предложением в условиях временных ограничительных мер.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Вкус лесного десерта в каждом плоде: сорта-эталоны превращают обычный сад в ягодный рай
Садоводство, цветоводство
Вкус лесного десерта в каждом плоде: сорта-эталоны превращают обычный сад в ягодный рай
Блеск родом из Парижа: этот метод перевернутого мытья превращает тонкие волосы в роскошную гриву
Красота и стиль
Блеск родом из Парижа: этот метод перевернутого мытья превращает тонкие волосы в роскошную гриву
Популярное
Вкус лесного десерта в каждом плоде: сорта-эталоны превращают обычный сад в ягодный рай

Какие сорта высокорослой голубики выдерживают экстремальные морозы и дают рекордные урожаи крупных ягод при минимальных усилиях в саду.

Вкус лесного десерта в каждом плоде: сорта-эталоны превращают обычный сад в ягодный рай
В Красное море отправилась армада танкеров
В Красное море отправилась армада танкеров
Будапешт раскрыл цель тайного ввоза из Киева в Венгрию миллионов долларов и евро
Смерть на вечерней остановке: ракетный удар Storm Shadow стал вызовом для России
Странная вакансия Пентагона всплыла во время войны с Ираном — детали настораживают Андрей Николаев Бейрут под ударами: израильские атаки разрушили кварталы и выгнали людей на улицы Анхар Кочнева Смерть на вечерней остановке: ракетный удар Storm Shadow стал вызовом для России Любовь Степушова
Тайный диалог по телефону: часовая беседа президентов изменила расклад сил в глобальной политике
Советская мода возвращается: как практичные вещи из прошлого становятся трендами 2026 года
Мозги цивилизации на осадном положении: один остров может выключить всю цифровую мощь планеты
Мозги цивилизации на осадном положении: один остров может выключить всю цифровую мощь планеты
Последние материалы
Зачистка подворий под контролем властей: инфекция заставляет избавляться от больного поголовья
Красноярец Матвей Якушев завоевал золото на чемпионате мира в испанском Оренсе
Зелёная ловушка на шести сотках: высокий сорняк на участке может стоить владельцу целого состояния
Основатель торговой сети Мария-Ра в Сибири Александр Ракшин стал новым миллиардером Forbes
Технологии против случая: медики раскрыли, когда выбор пола младенца перестаёт быть мечтой
Иголка в стоге частот: древние телескопы годами хранили скрытые послания иных миров
Блокада, которую нельзя терпеть: привычный дискомфорт в боку оборачивается потерей важного органа
Диван должен быть другом, а не врагом спины: 5 советов, как выбрать надёжную модель для дома
Freedom Holding Corp. готовит запуск SuperApp в Турции на базе TurkishBank
Странная вакансия Пентагона всплыла во время войны с Ираном — детали настораживают
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.