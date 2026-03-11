Freedom Holding Corp. готовит запуск SuperApp в Турции на базе TurkishBank

Турция становится важным направлением развития цифровых финансовых сервисов для международной группы Freedom Holding Corp… Компания намерена вывести на местный рынок собственную экосистему финансовых продуктов и мобильное приложение SuperApp, объединяющее банковские услуги, инвестиционные инструменты и платежные решения.

Фото: commons.wikimedia.org by Damien Halleux Radermecker, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Шанлыурфа

Для запуска этой стратегии Freedom Holding договорился о покупке контрольной доли TurkishBank. Приобретение действующего банка позволит быстрее интегрироваться в финансовую инфраструктуру страны и начать работу с клиентами.

Цифровая модель бизнеса

В центре стратегии Freedom Holding находится развитие собственной цифровой платформы, которая объединяет различные финансовые сервисы в одном приложении. Через SuperApp пользователи получают доступ к банковским операциям, инвестициям, платежным инструментам и другим сервисам.

По словам главы холдинга Тимура Турлова, компания рассматривает Турцию как один из ключевых рынков для масштабирования этой модели.

"Мы идем в Турцию с нашим цифровым продуктом, нашей экосистемой, ядром которой является SuperApp. Мы очень активно растем и во многом это заслуга нашей большой команды ярких профессионалов, управленцев и бизнесменов. Благодаря их компетенциям мы можем очень результативно масштабироваться", — отметил Тимур Турлов.

Турецкий рынок считается одним из крупнейших в регионе: население страны превышает 85 млн человек, а банковский сектор активно развивается. Это создает благоприятные условия для внедрения цифровых финансовых решений.

Детали сделки

Согласно раскрытой информации, действующие владельцы TurkishBank — Ozyol Holding и National Bank of Kuwait — согласились продать принадлежащие им акции. Речь идет о пакете, который составляет 99,32% капитала банка.

Покупателем должна выступить турецкая дочерняя структура холдинга. Завершение сделки возможно после получения разрешений со стороны регуляторов.

После закрытия транзакции Freedom Holding планирует модернизировать технологическую платформу банка, внедрить новые цифровые сервисы и расширить линейку финансовых продуктов. Особое внимание будет уделено дистанционному обслуживанию клиентов и развитию услуг для малого и среднего бизнеса.

Банк с историей более 40 лет

TurkishBank работает на турецком рынке с 1982 года и предоставляет услуги корпоративного, коммерческого и розничного банкинга.

По данным Ассоциации банков Турции, на конец 2024 года TurkishBank занимал 39-е место среди 54 банков страны по размеру активов. Согласно отчетности, опубликованной через систему KAP, по итогам 2025 года активы банка составляли около 8,8 млрд турецких лир (примерно 205 млн долларов), а капитал — около 1 млрд лир, или примерно 25 млн долларов.

Международная экспансия Freedom Holding

Покупка турецкого банка вписывается в стратегию расширения бизнеса Freedom Holding Corp. на международных рынках. В последние годы холдинг активно развивает цифровые финансовые сервисы и расширяет присутствие в новых юрисдикциях.

Компания получила банковскую лицензию в Таджикистане, где уже работает цифровой банк. Кроме того, ведется подготовка к запуску банковского проекта в Грузии. Брокерское подразделение группы также получило лицензию финансового центра Abu Dhabi Global Market, что позволило компании начать работу на рынках Ближнего Востока.

Рост бизнеса и интерес инвесторов

Расширение географии бизнеса сопровождается ростом финансовых показателей компании. По итогам третьего квартала 2026 финансового года выручка Freedom Holding составила 628,6 млн долларов, а чистая прибыль достигла 76,2 млн долларов. За девять месяцев финансового года выручка превысила 1,68 млрд долларов, а прибыль составила 145,4 млн долларов.

Рост бизнеса поддерживается увеличением клиентской базы. На конец декабря 2025 года брокерские компании группы обслуживали около 828 тыс. клиентов, банковские структуры — примерно 4,5 млн. Общая аудитория сервисов холдинга превысила 11 млн пользователей.

Интерес к акциям компании также проявляют институциональные инвесторы. В 2025 году свои позиции увеличили BlackRock, Morgan Stanley и JPMorgan Chase.

Акции Freedom Holding были включены в индекс Russell 3000, а также добавлены в портфель фонда First Trust Financial AlphaDEX ETF.

В начале марта агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг Freedom Holding Corp. на уровне B- со стабильным прогнозом. Среди факторов, поддерживающих рейтинг, аналитики отметили рост клиентской базы, развитие цифровой экосистемы и укрепление системы управления рисками.