Психология бедности не зависит от дохода: она проявляется в этом типе мышления

Экономика » Финансы

Психология бедности — это совокупность финансовых привычек, убеждений и установок, которые формируют отношение человека к деньгам, долгам, доходам и расходам, при этом такие модели мышления могут меняться в разные периоды жизни. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала эксперт в области управления личными финансами, финансовый консультант, генеральный директор компании "Организация личных финансов" Алена Никитина.

Пустой кошелёк
Фото: Freepik is licensed under public domain
Пустой кошелёк

По словам эксперта, психология бедности связана прежде всего с системой внутренних убеждений и финансовых привычек человека. Эти установки формируются под влиянием жизненного опыта, окружения и личных ценностей. При этом речь идет не о фиксированном типе личности, а о модели мышления, которая может меняться со временем.

"Человек в разные периоды жизни может психологически мыслить как бедный, а может мыслить как богатый. Это не какой-то ярлык, который закрепляется за человеком навсегда и определяет его на всю жизнь. Скорее речь идет о наборе навыков, внутренних убеждений и установок, связанных с самооценкой, отношением к деньгам и финансовыми привычками. Эти установки могут меняться под влиянием жизненного опыта, окружения и личных решений. Поэтому такое мышление со временем способно трансформироваться", — пояснила Никитина.

Она отметила, что важную роль играют ценности и отношение человека к финансовым инструментам, в том числе к кредитам. У разных людей формируются разные границы допустимого: для одних заемные средства неприемлемы, тогда как другие спокойно пользуются кредитными продуктами.

"У людей могут быть совершенно разные установки по отношению к кредитам. Например, ипотека воспринимается как нормальный инструмент даже для обеспеченных людей. Но психология бедности чаще проявляется в том, что человек берет кредит на повседневные или необязательные вещи, например на отпуск, потому что не получается заранее откладывать деньги. В таком случае отдых оплачивается сейчас, а затем в течение следующего года человек выплачивает этот долг. Это тоже отражает определенные финансовые привычки и установки", — сказала эксперт.

Никитина также пояснила, что различия между так называемой психологией бедности и более обеспеченным типом мышления проявляются в отношении к ответственности и ожиданиям от окружающей среды. По ее словам, речь идет не столько о доходе человека, сколько о подходе к управлению ресурсами.

"Психология бедности — это скорее про стремление побольше взять и поменьше дать, про ожидание, что кто-то что-то должен обеспечить. Это может проявляться в постоянных претензиях к системе или государству: пенсия маленькая, снег плохо убрали, кто-то что-то недодал. Более обеспеченное мышление, наоборот, связано с готовностью что-то создавать и делать самому. Например, не ждать, что кто-то обустроит пространство вокруг, а посадить кусты или цветы возле дома, не ожидая ничего взамен", — отметила она.

Специалист добавила, что такие установки не являются неизменными и могут постепенно меняться. По словам Никитиной, для этого важно сначала определить, на каком уровне финансового мышления находится человек, спокойно принять это и не обвинять себя. После этого можно постепенно корректировать привычки и подход к деньгам, двигаясь небольшими шагами и принимая более взвешенные финансовые решения.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
