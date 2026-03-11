Секрет больших пенсий: выгодная стратегия, которая спасёт от нищеты в пожилом возрасте

Российские граждане могут значительно увеличить размер своих пенсионных выплат, если примут решение об отложенном выходе на заслуженный отдых. Данный механизм позволяет кратно нарастить объем ежемесячного обеспечения за счет использования специальных коэффициентов.

Фото: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пенсионерка считает деньги

Механизм повышения выплат

При официальном обращении за страховой пенсией по старости позднее положенного срока к индивидуальному пенсионному коэффициенту и фиксированной выплате применяются повышающие показатели. Вместе с тем размер итоговой прибавки напрямую зависит от продолжительности периода, на который гражданин решит добровольно отложить получение средств. Стоит отметить, что при задержке выхода на пенсию на десять лет сумма выплат возрастает более чем в два раза, сообщает aif.ru.

"При обращении на один год позже коэффициенты повышения к ИПК и фиксированной выплате составят 1,07 и 1,056 соответственно. В случае задержки на десять лет эти показатели увеличиваются до 2,32 и 2,11. Например, при определенных условиях пенсия может вырасти с 29 тысяч до 66 тысяч рублей", — говорит доцент Финансового университета Игорь Балынин.

Добровольный выбор стратегии

В свою очередь, эксперт подчеркивает, что право на использование премиальных коэффициентов носит исключительно дескриптивный характер и реализуется по желанию будущего пенсионера. Конечный выбор пенсионной стратегии остается за человеком, который самостоятельно оценивает целесообразность продолжения трудовой деятельности ради будущих преференций. Подобная система стимулирования позволяет обеспечить более высокий уровень жизни в долгосрочной перспективе.