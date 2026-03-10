Золотая клетка в один клик: почему тяга к брендам загоняет обеспеченную молодежь в долговой тупик

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

Российская молодежь все чаще становится заложником индустрии микрофинансирования из-за стремления к мгновенному потреблению и имиджевым покупкам. Даже представители обеспеченных семей оформляют быстрые займы ради приобретения брендовых вещей, гаджетов или инвестиций в рискованные активы.

Молодые люди
Молодые люди

Эксперты подчеркивают, что цифровая доступность финансовых услуг создает иллюзию легких денег, которая подталкивает студентов к необдуманным сделкам под высокие проценты. Вместе с тем, отсутствие базовой финансовой грамотности превращает мелкий долг в обременительное обязательство, которое зачастую приходится погашать родителям. В свою очередь, многие молодые люди используют заемные средства как способ демонстрации независимости, не осознавая долгосрочных последствий для своей кредитной истории, сообщает tmn. aif.ru.

"Все крупные кредиторы на этом рынке имеют развитые каналы онлайн-обслуживания. Дополнительно сказывается и ускоренный ритм жизни среди молодых, привыкших получать все "в один клик", а также то, что некоторые из них стремятся к потребительству", — говорит эксперт финансового рынка Артем Быков.

Стоит отметить, что регуляторы уже принимают меры для охлаждения сегмента микрокредитования, ужесточая требования к проверке официальных доходов заемщиков. Основной риск заключается в импульсивном поведении молодежи, для которой финансовые потери не кажутся значимыми до момента столкновения с коллекторами или судебными исками. Психологи и юристы сходятся во мнении, что только жесткий контроль за выдачей займов лицам без стабильного заработка поможет предотвратить массовое попадание зумеров в долговые ловушки.

Дальнейшее развитие ситуации потребует от государства не только законодательных ограничений, но и усиления образовательных программ в области управления личными финансами. Проблема микрозаймов перестала быть вопросом выживания малоимущих слоев населения, превратившись в серьезный социальный вызов для нового поколения цифровых потребителей.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
