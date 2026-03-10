Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

Вступление в силу поправок к закону "О защите прав потребителей" обязало отечественных предпринимателей перевести все иностранные вывески, указатели и информацию о товарах на русский язык. Теперь англицизмы, такие как "open", "sale" или "reception", допустимо использовать только в качестве дополнения к основной кириллической версии.

Бутик
Фото: unsplash.com by Huy Nguyen is licensed under Free to use under the Unsplash License
Бутик

Этот переход потребовал от бизнеса не только оперативной смены визуального стиля, но и существенных финансовых вливаний: по оценкам экспертов, затраты на ребрендинг для небольших компаний составили десятки тысяч рублей, тогда как федеральные сети столкнулись с миллионными расходами.

Основательница гончарной студии Эльвира в беседе с tmn.aif.ru рассказала, что вынужденное обновление айдентики "съело" доход студии за несколько месяцев работы. По ее словам, смена вывески — это сложная дизайнерская задача, а не просто перевод слов, что потребовало значительных ресурсов.

Предпринимательница также отметила, что попытка защитить привычное название через регистрацию товарного знака не увенчалась успехом, поэтому пришлось полностью менять философию бренда в сторону кириллической концепции "Все в твоих руках".

Специалист по развитию бизнеса Эдуард Личутин подчеркивает, что современные предприниматели видят в этом тренде возможность для глубокого обращения к культурному коду. Как утверждает Личутин, многие проекты заранее начали использовать локальные метафоры и образы, связанные с советской эстетикой и народными оборотами. Согласно заявлению эксперта, использование слов иностранного происхождения в меню, например, названий кофейных напитков, не нарушает закон, если эти термины зафиксированы в нормативных словарях.

Для тех, у кого остаются вопросы по лексике, существует удобный инструмент для проверки правомерности написания наименований. Любой собственник бизнеса, как отмечает Личутин, при возникновении сомнений может свериться с базами данных Государственной академии наук, чтобы убедиться в соответствии терминологии установленным нормам. Владельцам компаний важно помнить, что за игнорирование требований законодательства предусмотрены серьезные административные штрафы, сумма которых для должностных лиц может достигать 300 тысяч рублей.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
