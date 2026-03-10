Языковой барьер пал: что нужно знать о новых правилах для вывесок и рекламы

Вступление в силу поправок к закону "О защите прав потребителей" обязало отечественных предпринимателей перевести все иностранные вывески, указатели и информацию о товарах на русский язык. Теперь англицизмы, такие как "open", "sale" или "reception", допустимо использовать только в качестве дополнения к основной кириллической версии.

Фото: unsplash.com by Huy Nguyen is licensed under Free to use under the Unsplash License Бутик

Этот переход потребовал от бизнеса не только оперативной смены визуального стиля, но и существенных финансовых вливаний: по оценкам экспертов, затраты на ребрендинг для небольших компаний составили десятки тысяч рублей, тогда как федеральные сети столкнулись с миллионными расходами.

Основательница гончарной студии Эльвира в беседе с tmn.aif.ru рассказала, что вынужденное обновление айдентики "съело" доход студии за несколько месяцев работы. По ее словам, смена вывески — это сложная дизайнерская задача, а не просто перевод слов, что потребовало значительных ресурсов.

Предпринимательница также отметила, что попытка защитить привычное название через регистрацию товарного знака не увенчалась успехом, поэтому пришлось полностью менять философию бренда в сторону кириллической концепции "Все в твоих руках".

Специалист по развитию бизнеса Эдуард Личутин подчеркивает, что современные предприниматели видят в этом тренде возможность для глубокого обращения к культурному коду. Как утверждает Личутин, многие проекты заранее начали использовать локальные метафоры и образы, связанные с советской эстетикой и народными оборотами. Согласно заявлению эксперта, использование слов иностранного происхождения в меню, например, названий кофейных напитков, не нарушает закон, если эти термины зафиксированы в нормативных словарях.

Для тех, у кого остаются вопросы по лексике, существует удобный инструмент для проверки правомерности написания наименований. Любой собственник бизнеса, как отмечает Личутин, при возникновении сомнений может свериться с базами данных Государственной академии наук, чтобы убедиться в соответствии терминологии установленным нормам. Владельцам компаний важно помнить, что за игнорирование требований законодательства предусмотрены серьезные административные штрафы, сумма которых для должностных лиц может достигать 300 тысяч рублей.