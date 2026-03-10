Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

В Воронеже ученые придумали, как использовать жар от выпечки хлеба для его же заморозки. Разработка Воронежского государственного университета инженерных технологий и Военно-воздушной академии позволит создать линию замкнутого цикла, где отходы тепла превращаются в холод. Это снизит себестоимость продукции на 12-15 процентов и продлит срок хранения до года.

Хлеб
Фото: www.pexels.com by Alla Zhuk is licensed under Бесплатное использование
Хлеб

Технология ориентирована на отдаленные районы, Арктику и зоны боевых действий. Там, где сложно организовать полный цикл производства, замороженные полуфабрикаты сохранят качество месяцами. Главное отличие — водоаммиачный тепловой насос, делающий морозильник энергонезависимым.

Доцент ВГУИТ Яна Домбровская отметила: традиционные методы требуют много оборудования и времени, а новая линия все делает на заводе с последующей доставкой.

Как воронежцы объединили жар и холод

Ученые из Воронежа решили проблему отходов тепла на хлебозаводах. Во время выпечки печи выделяют много энергии, которую раньше просто сбрасывали. Теперь эту энергию направляют на шоковую заморозку готовых изделий прямо на производстве.

Линия замкнутого цикла объединяет замес теста, разделку, выпечку и заморозку. Полуфабрикаты упаковывают и отправляют в труднодоступные места без потери свежести. Воронежская область лидирует в Черноземье по таким инновациям.

"Такая технология меняет подход к производству в мировой промышленности, снижая энергозатраты без ущерба качеству", — отметил в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Разработка уже прошла испытания и готова к внедрению на заводах.

Замкнутый цикл производства

Стандартный процесс хлебопечения включает несколько этапов, но раньше заморозка шла отдельно. Новая линия интегрирует все в один конвейер. Тепло от печей питает холодильник, делая систему автономной.

Это особенно важно для массового производства. Инженеры вроде Левани Манджгаладзе уже внедряли похожие системы шоковой заморозки на российских предприятиях.

Результат — готовый продукт, который не портится месяцами.

Традиционный метод Новый цикл
Отдельное оборудование для заморозки Тепло от выпечки используется напрямую
Высокие энергозатраты Экономия 12-15%
Срок хранения 1-3 месяца До 12 месяцев

Тепловой насос в действии

Ключевой элемент — водоаммиачный тепловой насос. Он переносит тепло от горячих зон к холодным, создавая шоковую заморозку без лишней энергии. Система работает на аммиаке и воде, что делает ее безопасной и эффективной.

Насос делает производство независимым от внешних сетей. В полевых условиях это критично.

"Водоаммиачный насос — прорыв для сфер с высокими доходами в производстве", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Тестирование показало стабильную работу в разных климатах.

Преимущества для бизнеса

Снижение себестоимости на 12-15% напрямую влияет на прибыль. Хлебозаводы смогут поставлять продукцию дальше, захватывая новые рынки. Рынок труда в пищевой отрасли выиграет от автоматизации.

Внедрение линии окупается за 2-3 года за счет экономии.

Применение в Арктике и на фронте

Для Арктики и военных операций нужны продукты с долгим сроком хранения. Замороженный хлеб не требует холодильников на месте — размораживается по мере надобности.

Технология уже интересна оборонным предприятиям.

"Это упростит логистику в удаленных районах и повысит доходы на промышленных хлебозаводах", — объяснил в беседе с Pravda. Ru экономист по рынку труда Ирина Костина.

Снижение затрат и рост срока хранения

Экономия энергии — главный плюс. Плюс качество хлеба сохраняется, как свежий. Полуфабрикаты размораживаются без потерь текстуры.

Проект ВГУИТ готов к коммерциализации.

Ответы на популярные вопросы о заморозке хлеба

Зачем замораживать хлеб на заводе?

Чтобы использовать тепло от выпечки для шоковой заморозки, снизить затраты и продлить хранение до года для удаленных поставок.

Что такое водоаммиачный тепловой насос?

Устройство, переносящее тепло от печей к морозилке, делая процесс энергонезависимым.

Где применят эту технологию?

В Арктике, на фронте и на обычных хлебозаводах для экономии и расширения рынков.

Экспертная проверка: макроэкономист Артём Логинов, экономист по рынку труда Ирина Костина, финансовый аналитик Никита Волков
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
