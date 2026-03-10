Зарплатный бум или финансовый пузырь: кто в России получает больше 500 тысяч рублей

В декабре 2025 года в России две отрасли впервые преодолели отметку в 500 тысяч рублей средней зарплаты. Негосударственные пенсионные фонды лидируют с 516,6 тысячи рублей, а денежное посредничество следует за ними с 515,3 тысячи. Эти показатели выделяются на фоне общей средней зарплаты по стране в 139,7 тысячи рублей.
Такие цифры отражают годовые премии и бонусы, которые традиционно поднимают доходы в финансовом секторе. В 2024 году порог в 500 тысяч преодолели только НПФ, что показывает ускорение тренда в смежных областях.
Рейтинг самых высокооплачиваемых отраслей меняется под влиянием рыночных факторов, но лидеры устойчиво держатся в топе. Это открывает вопросы о доступности таких позиций и перспективах для остальных секторов.
Негосударственные пенсионные фонды стали абсолютным лидером с средней зарплатой 516,6 тысячи рублей в декабре 2025 года. Сотрудники здесь занимаются управлением активами и консультациями, что приносит высокий доход благодаря комиссиям и инвестиционным результатам.
Денежное посредничество отстает незначительно — 515,3 тысячи рублей. Это включает операции с ценными бумагами и финансовыми инструментами, где маржа от сделок напрямую влияет на выплаты.
Добыча нефти и газа занимает третье место с 450 тысячами рублей. Высокие цены на энергоносители и экспортные доходы обеспечивают стабильные премии работникам.
Производство носителей информации — кассет и дисков — неожиданно вошло в топ-5 с 405 тысячами. Нишевый рынок с высокой добавленной стоимостью дает преимущество.
Вспомогательная деятельность в финансах закрывает пятерку на 388,8 тысячи рублей, включая бэк-офисы банков и консалтинг.
|Отрасль
|Средняя зарплата, тыс. руб.
|НПФ
|516,6
|Денежное посредничество
|515,3
|Добыча нефти и газа
|450
|Производство носителей информации
|405
|Вспомогательная финансовая деятельность
|388,8
Шестое место делят звукозапись и издание музыки с пассажирскими авиаперевозками — по 367,5 тысячи рублей. Музыкальный бизнес растет на стриминге, а авиация — на загруженности рейсов.
Ученые в гуманитарных науках получают 364,9 тысячи, что отражает спрос на экспертизу в НИИ и фондах. Международные организации — 333,7 тысячи, организация конференций — 331,8 тысячи замыкают десятку.
Эти отрасли объединяет зависимость от глобальных рынков и высокой квалификации персонала.
В декабре 2024 года только НПФ превысили 500 тысяч, а денежное посредничество было ниже. Рост на 20-30% в лидерах связан с инфляцией и премиями.
Общая средняя зарплата выросла с 128,7 до 139,7 тысячи рублей — на 8,6%. Но разрыв между топом и остальными сохраняется.
Премии и бонусы составляют до 50% дохода в этих секторах. Деньги тянутся к деньгам: управление фондами приносит доход от активов.
Дефицит специалистов усиливает конкуренцию. Инфляция наступает, зарплата растёт, особенно в финансах и нефтегазе.
139,7 тысячи рублей — это до налогов, включая всех сотрудников. Деньги текут рекой в карманы избранных, но средний работник видит рост медленнее.
На рынке труда началась борьба за кадры в топ-отраслях. Азарт или реальность: в низкооплачиваемых секторах цифры ниже ожиданий. Искры летят в глаза, но доходы не всегда соответствуют.
Управление пенсионными активами дает комиссии и бонусы от результатов инвестиций.
Да, декабрьские выплаты поднимают средние на 20-50% из-за годовых итогов.
С 128,7 до 139,7 тысячи рублей за год — на 8,6%, но топ уходит вперед.
Требуется высшее образование и опыт; вход сложный, но спрос на специалистов высок.
Власти Поднебесной официально закрепили в стратегических документах подготовку к масштабному энергетическому строительству на северном направлении.