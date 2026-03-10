Зарплатный бум или финансовый пузырь: кто в России получает больше 500 тысяч рублей

В декабре 2025 года в России две отрасли впервые преодолели отметку в 500 тысяч рублей средней зарплаты. Негосударственные пенсионные фонды лидируют с 516,6 тысячи рублей, а денежное посредничество следует за ними с 515,3 тысячи. Эти показатели выделяются на фоне общей средней зарплаты по стране в 139,7 тысячи рублей.

Фото: pixabay.com by Sächsisch is licensed under Free for use under the Pixabay Content License Деньги

Такие цифры отражают годовые премии и бонусы, которые традиционно поднимают доходы в финансовом секторе. В 2024 году порог в 500 тысяч преодолели только НПФ, что показывает ускорение тренда в смежных областях.

Рейтинг самых высокооплачиваемых отраслей меняется под влиянием рыночных факторов, но лидеры устойчиво держатся в топе. Это открывает вопросы о доступности таких позиций и перспективах для остальных секторов.

Две отрасли за 500 тысяч

Негосударственные пенсионные фонды стали абсолютным лидером с средней зарплатой 516,6 тысячи рублей в декабре 2025 года. Сотрудники здесь занимаются управлением активами и консультациями, что приносит высокий доход благодаря комиссиям и инвестиционным результатам.

Денежное посредничество отстает незначительно — 515,3 тысячи рублей. Это включает операции с ценными бумагами и финансовыми инструментами, где маржа от сделок напрямую влияет на выплаты.

"Такие зарплаты в НПФ связаны с ростом активов под управлением и годовыми бонусами за производительность", — отметил в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов

Пятерка преследователей

Добыча нефти и газа занимает третье место с 450 тысячами рублей. Высокие цены на энергоносители и экспортные доходы обеспечивают стабильные премии работникам.

Производство носителей информации — кассет и дисков — неожиданно вошло в топ-5 с 405 тысячами. Нишевый рынок с высокой добавленной стоимостью дает преимущество.

Вспомогательная деятельность в финансах закрывает пятерку на 388,8 тысячи рублей, включая бэк-офисы банков и консалтинг.

Отрасль Средняя зарплата, тыс. руб. НПФ 516,6 Денежное посредничество 515,3 Добыча нефти и газа 450 Производство носителей информации 405 Вспомогательная финансовая деятельность 388,8

Полный топ-10

Шестое место делят звукозапись и издание музыки с пассажирскими авиаперевозками — по 367,5 тысячи рублей. Музыкальный бизнес растет на стриминге, а авиация — на загруженности рейсов.

Ученые в гуманитарных науках получают 364,9 тысячи, что отражает спрос на экспертизу в НИИ и фондах. Международные организации — 333,7 тысячи, организация конференций — 331,8 тысячи замыкают десятку.

"Топ-10 показывает концентрацию доходов в финансах и ресурсах, где маржа высока", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru экономист по рынку труда Ирина Костина

Эти отрасли объединяет зависимость от глобальных рынков и высокой квалификации персонала.

Сравнение с прошлым годом

В декабре 2024 года только НПФ превысили 500 тысяч, а денежное посредничество было ниже. Рост на 20-30% в лидерах связан с инфляцией и премиями.

Общая средняя зарплата выросла с 128,7 до 139,7 тысячи рублей — на 8,6%. Но разрыв между топом и остальными сохраняется.

Почему зарплаты такие высокие

Премии и бонусы составляют до 50% дохода в этих секторах. Деньги тянутся к деньгам: управление фондами приносит доход от активов.

Дефицит специалистов усиливает конкуренцию. Инфляция наступает, зарплата растёт, особенно в финансах и нефтегазе.

"Высокие зарплаты — результат годовых премий и учета премий и рыночного спроса", — объяснил в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков

Средняя по стране и тенденции

139,7 тысячи рублей — это до налогов, включая всех сотрудников. Деньги текут рекой в карманы избранных, но средний работник видит рост медленнее.

На рынке труда началась борьба за кадры в топ-отраслях. Азарт или реальность: в низкооплачиваемых секторах цифры ниже ожиданий. Искры летят в глаза, но доходы не всегда соответствуют.

Ответы на популярные вопросы о высоких зарплатах

Почему в НПФ такие зарплаты?

Управление пенсионными активами дает комиссии и бонусы от результатов инвестиций.

Влияют ли премии на статистику?

Да, декабрьские выплаты поднимают средние на 20-50% из-за годовых итогов.

Растет ли средняя зарплата по стране?

С 128,7 до 139,7 тысячи рублей за год — на 8,6%, но топ уходит вперед.

Доступны ли такие отрасли новичкам?

Требуется высшее образование и опыт; вход сложный, но спрос на специалистов высок.

