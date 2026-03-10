Финансовая ловушка для молодежи: почему россияне до 25 лет стали чаще становиться банкротами

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

Рост числа банкротств среди россиян до 25 лет связан прежде всего с распространением культуры легкого использования заемных денег и недостатком финансовой дисциплины у молодых заемщиков. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал экономист, директор Института нового общества Василий Колташов.

кредит
Фото: commons.wikimedia.org by Bestabo Comparateur, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
кредит

Ранее "Ведомости" со ссылкой на участников финансового рынка сообщили, что доля должников-банкротов среди людей до 25 лет выросла в несколько раз за последние два года. По данным гендиректора "Финэквы" Алексея Злебкина, доля заемщиков этого возраста среди всех банкротов увеличилась с 3% в первом квартале 2023 года до 15% к четвертому кварталу 2025 года.

Колташов считает, что ключевая проблема заключается в том, что многие молодые люди начинают активно пользоваться кредитами еще до того, как получают стабильное положение на рынке труда. По его словам, нестабильные доходы и отсутствие профессионального опыта делают долговую нагрузку особенно рискованной.

"Основная причина роста банкротств среди молодых людей до 25 лет в том, что они оказались слишком восприимчивы к пропаганде легкого и повседневного использования заемных денег. Молодым людям никто толком не объяснял, что кредит — это серьезный инструмент, которым нельзя пользоваться просто так. Его нужно брать для фундаментальных задач, например для покупки жилья или автомобиля, на котором человек зарабатывает", — отметил экономист.

Он подчеркнул, что в этом возрасте люди часто еще только начинают профессиональный путь и не имеют устойчивого дохода. Любые изменения на рынке труда могут привести к снижению заработка и проблемам с выплатой долгов.

"До 25 лет человек еще неустойчив на рынке труда. Сегодня его могут принять на работу, а завтра уволить, если он не справляется с задачами или компания меняет кадровую политику. Тогда приходится искать новое место, иногда с более низкой зарплатой. В такие периоды доходы становятся нестабильными, и человеку становится сложно обслуживать кредит. В итоге даже небольшая долговая нагрузка может привести к серьезным финансовым проблемам и банкротству", — пояснил Колташов.

Экономист добавил, что значительную роль играет и отсутствие системного финансового воспитания. По его мнению, многие молодые люди видят лишь внешнюю сторону потребительской экономики и призывы пользоваться кредитами, но не получают базовых знаний о финансовой дисциплине и управлении личным бюджетом.

"Многие молодые люди уверены, что пользоваться кредитами — это нормальная часть современной жизни, потому что именно такую модель поведения они постоянно видят вокруг. Но в этом возрасте важно действовать иначе: не наращивать долги, а постепенно формировать собственные накопления. До 25 лет человеку лучше сосредоточиться на том, чтобы создать финансовую подушку и накопить средства, например на первоначальный взнос по жилью. Без этого любая долговая нагрузка становится слишком рискованной", — заключил специалист.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
