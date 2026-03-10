Мировая промышленность меняет лидера: Китай уходит в отрыв по ключевому показателю

Китай стремительно выходит на первое место по множеству экономических показателей и уже сегодня демонстрирует огромный разрыв в промышленном производстве, отметил политолог, директор Центра зарубежного регионоведения и страноведения Института геополитического и регионального развития БФУ им. Канта Юрий Зверев. О масштабах индустриального доминирования Китая эксперт рассказал в эфире Pravda.Ru.

Фото: commons.wikimedia.org by TAMGLWUCONG Kitteam, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Флаг Китая

Зверев подчеркнул, что Китай сегодня показывает беспрецедентные масштабы промышленного производства и по ряду направлений значительно опережает другие страны. По его словам, особенно наглядно это видно на примере тяжелой индустрии и производства стали.

"Возьмем, например, производство стали — основного конструкционного материала. Мировое производство составляет примерно 2 миллиарда тонн. Как вы думаете, сколько из этого объема приходится на Китай? Половина — миллиард тонн. Вторая страна после Китая — Индия, около 160 миллионов тонн. Масштаб понятен. Америка производит примерно 80 миллионов тонн стали. Россия тоже где-то в районе 70 миллионов, немного отстаем от США, но в целом показатели сопоставимы", — рассказал специалист.

Он добавил, что подобная картина наблюдается и по многим другим экономическим показателям. По его словам, масштабы китайской экономики настолько велики, что во многих случаях страна автоматически оказывается мировым лидером.

