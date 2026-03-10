Копить всю жизнь или забрать всё сразу: новые суммы для единовременной выплаты пенсионерам в 2026 году

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

Российские граждане сохраняют право на получение всей суммы пенсионных накоплений одним платежом при соблюдении определенных финансовых условий. Данная возможность жестко привязана к возрасту, установленному до начала пенсионной реформы, и объему накопленных средств на лицевом счете.

Пенсия
Фото: Openverse by Бесплатный фотобанк, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/
Пенсия

Механизм расчета разовой выплаты

Для определения возможности единовременного получения средств используется специальная формула, ориентированная на величину прожиточного минимума пенсионера. Вместе с тем, ключевым фактором остается ожидаемый период выплаты, который в настоящее время зафиксирован на отметке в 270 месяцев. Актуальный порог для разового снятия средств в 2026 году составит порядка 439,8 тысячи рублей, сообщает Газета.Ru.

"Право на получение таких средств возникает при достижении пенсионного возраста, который действовал до 2018 года — 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Закон предусматривает три варианта получения средств: пожизненную накопительную пенсию, срочную пенсионную выплату или единовременную выплату. Если накопления гражданина на момент обращения меньше или равны расчетной сумме, они выплачиваются единовременно", — говорит доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

Статистика и альтернативные варианты

Стоит отметить, что в случае превышения установленного лимита гражданину придется выбирать между ежемесячными выплатами на протяжении десяти лет или пожизненным содержанием. В свою очередь, львиная доля получателей в ближайшие годы сможет рассчитывать именно на закрытие счета в формате разового платежа. Согласно предварительным оценкам, только через Социальный фонд России такие выплаты смогут оформить более 705 тысяч человек в течение 2026 года.

Важно помнить, что любые предложения по выводу пенсионных активов через сторонние коммерческие схемы несут в себе риски столкновения с мошенническими действиями. Действующее законодательство четко регламентирует порядок движения этих средств, исключая любые альтернативные способы их обналичивания вне государственных или лицензированных негосударственных фондов.

